為了防範新冠病毒，疫苗的施打備受重視，你可知道台灣的疫苗之父是誰？順天堂藥廠創辦人許鴻源中醫師，以製作及推廣科學化的中藥聞名，但他另一個重大貢獻竟和藝術有關？120位醫護、醫管等醫療人員不為人知的動人故事，都在陳永興醫師的最新著作《台灣醫界人物百人傳．續集》，邀你一窺書的魅力！

在台灣百年醫療的長河裡，醫界先進們用生命交織出醫療衛生制度上的進步與成長，使我們享有完善的醫治服務。目前的醫療環境面臨著新冠病毒等新興傳染病的威脅、醫病關係緊張等問題，精神科醫師，現任門諾基金會、民報文化藝術基金會董事長陳永興透過書寫《台灣醫界人物百人傳．續集》，除了對台灣社會進步和國民健康有重大貢獻的醫療前輩們表達敬意；想讓更多的醫學生及年輕醫師了解醫療的使命及價值，強化救人的信念及使命感；也想讓讀者知道人性的光輝持續映照在黑暗的台灣疫情上空，我們永遠不會失去追求光明的希望和心中的愛。

新書發表會上，邀請許多來賓致詞，其中醫師公會全國聯合會理事長，同時也是立法委員的邱泰源表示，很佩服陳永興醫師，用精闢的文字把120位醫事人員們一生的精華記錄下來，閱讀本書能看到許多醫療人員堅守醫療專業價值，照顧人民健康的情懷。之後台北市醫師公會也預備與台大醫學院合作，進行醫療典範座談，希望書中的典範人物也能參與座談，與醫學生分享經驗，共同提升台灣醫學人文的關懷。



醫師公會全國聯合會理事長邱泰源。圖／林世昌

看見醫療人員不為人知的感性面

藝術家蘇振明教授，長期投入美術與藝術文化的耕耘，在發表會上也分享本書他最喜歡的「醫學人文與藝術」篇章裡，順天堂藥廠創辦人許鴻源中醫師的故事。

許鴻源將標準化、科學化的製藥流程引進台灣，研發出許多中藥濃縮製劑及科學化的中藥產品。他收藏了許多台灣重要本土畫家，如洪瑞麟、陳澄波、李梅樹等人的作品。退休後移居美國的他，逝世前交代家人將他一生所有收藏的畫作捐回台灣，因為他說「這些作品是台灣藝術家的結晶，也是台灣人的文化遺產和精神寶藏，不能只屬於他個人所有」。於是2019年，他兒子許照信將父親收藏的652件畫作，全捐給台灣的文化部，十分令人感動。

至於書中介紹的林哲雄、王溢嘉，透過書寫及出版耕耘台灣的文化，也非常有意義。



蘇振明教授。圖／林世昌

豐富多元之台灣醫界典範

陳永興醫師在發表會上，幽默地說要舉辦有獎徵答，讓大家猜續集封面描繪的5個人是誰？原來由上而下分別是小田俊郎、挪威阿公徐賓諾、挪威阿媽紀歐惠、台灣疫苗之父李慶雲、台灣護理先覺者陳翠玉。

小田俊郎是日治時期台北帝國大學附屬醫院第一任院長，他退休後用心的收集了日本在台灣統治五十年的醫療發展和醫學教育相關資料，出本了《台灣醫學五十年》。紀歐惠醫師和徐賓諾護理師是夫妻，在埔里基督教醫院服務，攜手為南投偏鄉及山地部落奉獻了一輩子。

為了防範新冠病毒，目前疫苗的施打備受重視，你可知道李慶雲是台灣自行研發疫苗的第一人，為了試驗以麻疹病毒及日本腦炎病毒培養純化經滅毒過程製作的李氏疫苗成效，竟拿自製的疫苗給兒女接種，讓家人做人體試驗受試者，其勇氣令人讚佩。

陳翠玉則是日治時期，台灣女子完成現代化護理教育的第一人，1950年創辦了台大護校，因二二八白色恐怖離開台灣，之後在世衛組織工作了十八年，足跡遍及中南美洲及第三世界國家。

陳永興醫師透露第一集《台灣醫界人物百人傳》的封面描繪的是臺灣史上首位醫學博士杜聰明醫師。《台灣醫界人物百人傳．續集》和第一集相較，封面描繪人物變多，也是因為續集內容擴充了醫牙藥護、醫管、公衛行政等第一線相關醫界領域的人，呈現更豐富多元之台灣醫界典範。



發表會中上台致詞的來賓。左起：林信男教授、張秀蓉教授、吳樹民醫師。圖／林世昌，民報合成

期許良善與進步的精神力量 能繼續散播與傳承

《台灣醫界人物百人傳．續集》共分為六個篇章：

一、近代醫學教育建立與醫療人員重要性的「醫學教育與研究」

二、西方傳教士以普愛世人襟懷的「傳道醫療與人道醫療」

三、醫師為同胞爭取安身立命的「醫師從政與社會運動」

四、數十年耕耘醫療專業並多元分科的「醫護行政與公共衛生」

五、專業醫事人員重返執業與推廣醫療的「基層醫療與社會公益」

六、在醫療工作之餘發展藝文美學的「醫學人文與藝術」

閱讀後可了解在台灣社會的進步和國民的健康背後，120位醫事人員們不為人知的貢獻與犧牲，以及認識台灣醫療史近兩百年於臨床醫療、醫學研究、藥學、護理等各方面的發展歷程。

發表會上，陳永興醫師也透過簡報，與大家介紹書中「醫師從政與社會運動」篇章，因二二八白色恐怖事件，遭遇到不幸的醫師們。這些醫師秉持救人、救國的信念投身社會運動，很多人含冤犧牲，但其精神令人感佩，也期許讓社會更良善與進步的精神力量，能繼續的散播與傳承。

陳永興醫師指出，出版這些醫界人物的傳記，是想建構台灣歷史的典範價值，也希望拋磚引玉，鼓勵台灣社會各行各業整理自己領域傑出的優秀人才對台灣社會的貢獻，讓台灣的年輕世代珍惜自己的文化傳統，有認同感，建立自信心。



陳永興醫師新書封面五位人物，由上至下，分別是小田俊郎、挪威阿公徐賓諾、挪威阿媽紀歐惠、台灣疫苗之父李慶雲、台灣護理先覺者陳翠玉。圖／民報合成

陳永興醫師中、南部新書分享會

【高雄場】

講題：台灣南部重要醫界人物

時間：11/14（日） 14:30-16:00

地點：高雄文學館 二樓文學沙龍

（高雄市前金區民生二路39號）

報名表單： https://reurl.cc/kL9L5K



【台中場】

講題：台灣中部重要醫界人物

時間：11/27（六） 14:30-16:00

地點：中央書局

（台中市中區台灣大道一段235號）

報名表單： https://reurl.cc/dxOxVD

※本文轉載自： 大家健康雜誌

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