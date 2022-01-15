官方宣導內容提到大腸癌的危險因子是缺乏活動、肥胖及菸酒、老化。示意圖／Pixabay

依自由時報1月14日A1版報導，大腸癌蟬聯14年癌症榜首，危險因子包括缺乏活動、肥胖及菸酒、老化。大腸癌零至一期，五年存活率達九成，篩檢陽性個案一定要追蹤治療。國健署副署長賈淑麗說，癌症時鐘快轉，與人口老化及國人生活習慣息息相關，健康的生活型態與積極篩檢仍是防癌關鍵。

前述官方宣導內容大腸癌的危險因子提到缺乏活動、肥胖及菸酒、老化，此為老生常談式的抗癌（防癌）說法，應該採取針對性抗癌常識來教育民眾，才是正道。

為什麼肥胖會增加罹患癌症的風險？肥胖者的細胞對於胰島素的敏感性比較低，因此胰臟會製造更多的胰島素來補償功能的不足。然而，胰島素本身就是一個細胞生長激素。因此過高的胰島素自然就會刺激細胞的生長，因而增加癌症發生的機會。胰島素血症，胰島素阻抗成為抗癌重要課題之一。

2020年10月9日出版《精準醫學》第172頁指出，瑞典研究團隊在2017年發表了一篇將近二十年的追蹤研究。他們追蹤4910位參加者，從1990年代開始到2010年為止，直到個案出現大腸直腸癌的診斷、死亡，或是因為移民而失去追蹤為止。這項研究發現男性罹患大腸直腸癌的和高血糖有關係。

該書第190頁指出，2018年有一項研究發現，男士若攝取「上火的食物」，那麼大腸直腸癌每年的發生率為151/10萬；相反地，如果是「降火的食物」，那麼大腸直腸癌的發生率則減低到115/10萬。就女士而言的話，則是由92/10萬降到81/10萬。由這個研究來看，「容易引起發炎反應」的食物會增加大腸直腸癌的發生率。因此，擔心罹患大腸癌的人可從改變飲食來預防。

又第220〜231頁引介「理想的飲食」包括消除癌症、對抗老化及避免毒素等三方面。認為癌細胞的代謝和正常細胞真的很不一樣，而其中的三個關鍵點就是血糖、胰島素和低氧。所以抗癌的飲食就必須從這些關鍵點著手。

通常癌症之形成需要一段漫長的時間，目前大腸癌發生率居高不下，其危險因素之一為飲食方式不當，例如高糖、壞油脂、尤其是2014年間爆發的「黑心油事件」，迄今仍在影響著大腸癌的高發生率問題，更為恐怖。（詳見民報2014年10月31日、11月04日、11月05日，黑心油是大腸癌發生的禍首，再談黑心油與大腸癌發生，大腸癌發生率急增的真相何在？）



2020年10月9日出版《精準醫學》第172頁指出研究發現男性罹患大腸直腸癌的和高血糖有關係。圖／陳逸南提供