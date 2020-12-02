作者：江啟臣不惜犧牲形象，以誤國誤民的代價賣力演出丟盡台灣顏面的抗爭戲碼，說穿了是作秀給深藍和中共看的，好為下次黨主席的競選鋪路。圖／擷自公視新聞影片

有良好形象的國民黨主席江啟臣一反常態，竟合理化該黨在國會殿堂丟擲豬隻內臟的鬧劇，「不強烈杯葛，就是縱容獨裁的開始」，說得冠冕堂皇，其實不堪檢驗。

八年前馬政府決定開放美國萊牛與萊豬進口，在民進黨強烈杯葛下只折衷開放萊牛，但幾年後國際間制訂了人類攝取萊克多巴胺劑量的安全標準，民進黨即不再堅持，聲明在國際規範下會同意萊豬進口，已形同為前此的杯葛道歉了。這回國民黨堅持要蘇揆先道歉才可上台做施政報告，完全是無理取鬧，卻還用丟擲豬內臟的野蠻方式阻擋蘇揆上台報告，豈止弱智，實如白癡，「縱容獨裁」之說，更是不知所云。

江啟臣不惜犧牲形象，以誤國誤民的代價賣力演出丟盡台灣顏面的抗爭戲碼，說穿了是作秀給深藍和中共看的，好為下次黨主席的競選鋪路。為一己私利甘願被深藍綁架，無異讓國民黨一直陷入死胡同，恐怕會斷送該黨起死回生的希望。

政黨惡鬥 國政空轉

當然，民進黨政府也要深刻檢討，明明在美國萊豬進口一事採取了和國民黨同樣的立場，怎不據此回擊國民黨一再要人道歉的需索無度？退一萬步說，即使再道歉一次又何妨？怎可輕易讓在野黨連續癱瘓院會十二次來拖延國政？為何踏入在野黨「故意害執政黨一事無成」的陷阱而不知不覺？

再者，執政黨既已訂定處理美國萊豬進口的幾項原則，為何不早點公布明細，由全民公斷是非，並請在野黨在立院辯個水落石出？這種由行政院長即可全權處理裁決的事項，在野黨一直叫囂要和蔡總統辯論，無理取鬧到令人反感，執政黨為何要虛耗時間陪他們玩？

蔡政府的管理階層該繃緊神經了，該好好檢視各級政府裡藍營早就擁有的大量官僚，他們是否真誠為台灣奉獻，而不會故意扯後腿？蔡總統初次上任後，未能在改革方案推出前即完成縝密周詳的說帖，先讓多數民眾了解、支持，反而在不清不楚的氛圍下一直舉辦讓藍營作秀搗亂的公聽會，搞得灰頭土臉，支持度陡降，和藍底官僚是否有關呢？這回進口美國萊豬的決策，似也重蹈覆轍，未推出詳細說帖即突然由蔡總統宣布，讓找不到藉口興風作浪的國民黨撿到槍，連續演出反美傾中的戲碼，騰笑國際也在所不惜。蔡政府如此一誤再誤，真令人憂心忡忡。

國民黨人前有苗栗縣長劉政鴻，用推土機毀棄竹南大片已經結實累累的稻作，後有不知民間疾苦的傲慢立委在國會暴殄天物，在一般人的觀念裡是會受到上天責罰的。追求民主、進步的民進黨人，何妨表現一點憐憫之心，早日修訂立法院的內規，約束政客作秀的方式和使用的工具，使其合乎文明準則，若超過尺度即須接受懲罰，以避免重演類此沒有下限的弱智戲碼，拾回台灣乃亞洲民主典範的美譽吧！