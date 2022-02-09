美國和英國等二十餘個媒體自由聯盟成員國星期二（2月8日）就香港關閉媒體發表聲明，對「香港和中國大陸當局攻擊新聞自由和壓制香港當地獨立媒體」深表關切。

這項聯合聲明提到，當局最近突擊查抄《立場新聞》辦公室並逮捕其員工以及隨後《眾新聞》因擔心員工安全而自行關閉。聲明說：「自從2020年6月落實《國家安全法》以來，當局打擊並壓制香港行政特區的獨立媒體。這侵蝕了《基本法》闡明的受到保護的權利和自由，並破壞了中國按照《中英聯合聲明》所應盡的義務。這還造成香港當地獨立媒體幾乎消失殆盡。通過壓制香港的人權、言論自由和觀點與信息的自由流通和交換，這些正在進行的行動進一步破壞了對香港國際聲譽的信心。」

聲明還說：「一個穩定與繁榮並保護人權與基本自由的香港應當符合每個人的利益。我們敦促香港和中國大陸當局依照《基本法》和中國按照《中英聯合聲明》的義務而尊重香港的新聞自由和言論自由。」

中國外交部駐港特派員公署的發言人對這項中國官方所說的「對當前特區海晏河清的大好局面視而不見」、「無端詆毀香港新聞自由」的聯合聲明表示「強烈不滿和堅決反對」。發言人說：「任何以『新聞自由』之名行干預施壓之實的圖謀都是自不量力，注定失敗。」

媒體自由聯盟成立於2019年7月，宗旨是各國合作推動媒體自由和保護記者安全並對那些傷害履行本職的記者的人進行追責。這個聯盟有70個成員國。簽署這項有關香港新聞自由的聯合聲明的有21個國家的政府。

這21個國家是：澳大利亞、奧地利、加拿大、捷克共和國、愛沙尼亞、芬蘭、德國、冰島、愛爾蘭、義大利、日本、拉脫維亞、立陶宛、盧森堡、荷蘭、紐西蘭、斯洛伐克、斯洛維尼亞、瑞士、英國和美國。