1989年9月13日，中秋節前夕一個颱風後的夜晚，突然傳出前高雄縣長余登發，陳屍八卦寮寓所二樓臥室地板，全身赤裸、滿地血跡的驚人消息，震驚全國。

高雄縣仁武鄉八卦寮的田園及魚塭，無拘無束生活恬淡自得，是余老先生晚年生活的地方，而當時正值媳婦余陳月瑛競選連任11屆高雄縣長，老人家早已退居多時，如此震撼消息，各種揣測甚囂塵上，余家此刻落入悲傷低迷氣氛中，也無心選舉事務。

法醫楊日松和美國知名法醫賽瑞爾•韋契特認為是他殺，其他7位法醫認為是意外，後來用投票表決通過是意外，10月21日警方對外宣布余登發為跌倒死亡，推翻他殺之說，讓家屬及外界無法接受，但真實原因仍爭議不決，如今仍是一樁懸宕已久的命案！

台灣地方自治史上第一位黨外民選縣長的余登發，一生致力於推動台灣民主，被稱為台灣民主先驅、台灣野生的政治家、赤腳政治家……離奇在血泊中身亡，該案衡諸當時威權、民主交替時空，台灣史學或坊間至今連維基百科都寫死因不明，死後被法醫解剖兩次，至今死因仍不明……八卦寮是余登發早年耕耘之地，卻也是最終沉冤未雪之地。

審判、槍決與入獄，是政治案件的結局，死亡威脅的危機充滿肅殺與殘酷，卻是外顯而易見的。但隱藏而摸不到的統治結構，才是「白色恐怖」最大的元凶。這個結構是在國民黨支配下，透過國家公權力而組成。

我是余玲雅，余家長孫女。今又是913的祖父紀念日，1989年祖父躺在血泊中的死因未明，當前2021年至今算算已33周年…..



前高雄縣長余登發死亡事件，民進天地專文探討。圖／作者提供



前高雄縣長余登發死亡事件，前景聯合報導專文探討。圖／作者提供



前高雄縣長余登發死亡證明書。圖／作者提供