陳國昭醫師期許未來新的校友會放眼全球，並回歸創辦人杜聰明樂學至上，服務第一，這是他衷心的期待。(圖/陳俊廷)

「對於很難得一見的高雄醫學大學校友總會被解散這件事」陳國昭醫師說：「我以一個很關心校友會的校友觀點來看轉型正義的迫切必要」。

「高醫大校友會」第四屆理事長藍傳盛被內政部核定依違反人團法情節重大強制處分「解散」。堪稱首開全國知名校友會被強制處分解散的先例。

回顧高醫校友會係在謝獻臣院長的號召下，於1974年成立至今已經46年。校友會一向以加強全球校友聯繫、促進校友情誼與合作、協助母校發展進步為宗旨。12年前因為「陳啟川家族」明目張膽地修訂董事會捐助章程時企圖變更校名、篡改創辦人、霸佔為唯一的捐助人; 高醫校友群起憤慨投訴教育部，予以糾正陳家董事會。校友會並擴大組織規模，且於校友會宗旨加入改革董事會。

未料，高舉反對「啟川家族」掌控董事會的大旗才當選第四屆理事長的藍傳盛，後來立場卻大轉變，致使校友會務與改選停滯，高醫校友會最終也被他搞到被內政部宣布解散…

高醫校友出類拔萃，在全國醫療奉獻獎的獲獎人數排第一。在台灣醫界發展史中，「北台大-南高醫」的時代，都肇始於台灣第一位醫學博士杜聰明。杜聰明在戰後奉派接收帝國大學醫學院，他也是第一位台籍的台大醫學院院長兼教務長和台灣大學代理校長；杜聰明1954年南下創設高醫，開啟「北台大-南高醫」讓老一輩的高醫人同感光榮！

陳國昭醫師期許校友會放眼全球，並回歸創辦人杜聰明樂學至上，服務第一。這是他衷心的期待…

※陳國昭與談逐字摘要

我們先舉個例，甲方要辦個學校，乙方拿一塊空白的土地給甲方去辦。結果，這個甲後來，才發現這塊土地原來要全部還錢，乙方一塊錢都沒有出。甲方努力把錢還完之後，突然乙方跳出來說這塊地與學校是他的。我想這是很荒誕不經(不合常理)的行為，竟然發生在高雄醫學大學董事會

很難得的高醫大校友會被解散的事情，創全國第一個被解散的校友會的理事長。就如同我們一個公司如果被解散，應該是董事長總經理要負全責，不管如何，誰對，誰錯，但是董事長與總經理卻說，我的手下兩個經理在吵，所以公司才被解散，這是很奇怪，沒擔當的人物。

那解散完之後，又另外選個地方，但這個地方竟然是同住址，眾所皆知，我們要成立公司行號、單位、任何人民團體，我們對於人地物如果有不合法，如他不是良民、被判刑處分、這個地不清楚來龍去脈都不對，住址只是換湯不換藥掛羊頭賣狗肉，這樣還能讓他成立嗎?

很顯然，這好像是借屍還魂。我們校友在旁邊看，很痛心！非常痛心！

我們就在想，將來如能成立一個校友會。

大家可以看到，高醫校友分布在全世界，所以我們的校友會應該要放眼國際，不分彼此…

我們是一群很單純、很單純的校友，很單純，很單純想要幫助學校，幫助學弟妹，也希望對社會有所付出。高醫大需要再前進，再努力。

對董會期許招募更多人才，而非政治人物。

我們現在是一個自由民主的社會，學校領導者不能一再的壓榨、一再的欺騙，希望學校是自由開放的校園，讓學弟妹在自由開放的校園努力學習成長，

也因此，我期許校友會，放眼全球，並回歸創辦人杜聰明樂學至上，服務第一。這是我衷心的期待，趁著過年期間，大家靜下心來，好好想一想將來校友會的發展願景。農曆年節將屆，在此向大家拜早年，祝福大家身體健康！事事如意！

※延伸閱讀

【影音】「被解散」創全國先例！王燕燕：「高醫大校友會」被解散的始末…(民報2021/131)

https://www.peoplenews.tw/news/9d1b41fb-87b9-4030-a31b-2286d6f40a30