我們之前探討有關「台灣地位未定論」的起源和由來，指出台灣地位未定的事實是，在對日本的和平條約成立之前，或經過聯合國討論之前，50、60年代暫時的台灣地位未定。暫時的未定之後的發展與事實證據是，對日本的舊金山和平條約成立之後，中華民國政府佔領台灣至今，「台灣屬於中華民國政府之下的中國」。美國與西方各國後來為何支持中華民國政府繼續占有台灣，這麼一來等於是承認中國擁有台灣的領域主權，為何如此的主要原因是：

「中國代表權」的掌控是主要原因。1945年10月24日通過的聯合國憲章第23條規定，安理會五大常任理事國是（法蘭西共和國、中華民國、蘇維埃社會主義共和國聯邦、大不列顛及北愛爾蘭聯合王國和美利堅合眾國），常任理事國擁有否決權，是聯合國的核心決策國家。中國代表權若是由北京政權取得，在當時會對西方各國形成很大的威脅。

中華民國政府繼續代表安理會常任理事國的中國，對西方各國掌控安理會非常有利。但是，蔣介石的中華民國政府當時只有統治台灣，西方各國如果主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，等於直接否認蔣介石的中華民國政府代表中國出席聯合國的正當性，也無法擁有代表出席安理會常任理事國的合法性。

任何人想也知道，那有代表中國的政府，是設在地位未定，不屬於中國的台灣，而且是由台灣派出代表，出席聯合國安理會。同時，美、日、法等西方各國的駐中國大使館，竟然也是設在不屬於中國的台灣、台北，這也太荒謬了。

美國政府期待台灣的軍事力

其次，50年代美國政府改變對蔣介石的中華民國政府來台後的態度，也是影響「台灣地位未定論」與台灣的命運的原因。1948年開始蔣介石及國民黨高層，開始將資產、人員、家屬等撤退至台灣，主要部隊也撤往台灣，軍民合計約120餘萬人。當時美國已無法對應，撤往台灣的國民黨政權，把台灣定位中國的台灣省。美國及各國也對這些自稱中華民國政府的撤往台灣軍民，無法採取任何驅離行動，或是排除中華民國政府遷台的既成事實。

當然，美國若是主張台灣人有殖民地人民自決原則，支持台灣人獨立建國，主張「台灣不能歸屬中國」，更是與當時沉默的台灣人與台灣社會的現實狀況不符合，如此必將危及台灣的穩定局勢。

一方面，美國軍方與盟軍最高統帥麥克阿瑟也都認為，中華民國政府在台灣的軍力，雖然無法反攻大陸，但是在軍事上牽制北京政權的東南沿海，具有實際效果。

因此，1950年7月8日，美國第七艦隊司令亞瑟•史樞波到訪台灣，1950年7月31日麥克阿瑟以盟軍最高統帥的身份訪台，都是與在台灣的中華民國政府，進行雙方軍事合作，加強軍事聯繫。蔣介石也強調，希望不久的將來，也就是和平條約簽訂，台灣地位確定屬於中國之後，他們訪台時不會再感覺是身處中國之外的領土。

美國不再否認「台灣歸屬中國」

1954年12月3日簽訂的，中美共同防禦條約（Sino-American Mutual Defense Treaty），正式名稱是《中華民國與美利堅合眾國間共同防禦條約》（Mutual Defense Treaty between the United States of America and the Republic of China）是中華民國與美國在台灣簽訂的國際條約。

該條約公開承認中、美兩國對於，台灣、澎湖島及美國管理下的西太平洋諸島安全保障，是共同防禦的範圍。條約第二條及第五條所規定的適用範圍，也就是「領土」及「領域」，中華民國是指台灣及澎湖諸島，美國是指在其管轄下的西太平洋諸島。

中、美兩國的這些軍事合作與條約證據，都證明美國已經不再否認「台灣歸屬中國」的既成事實。由台灣派出的中華民國代表，出席聯合國大會與安理會，也只是在聯合國引起中國代表權的爭議，從來沒有在聯合國爭議台灣地位是否確定屬於中國，或是出現主張台灣地位未定的討論。60年代之後，聯合國、國際社會與各國，也從來沒有提起台灣是否屬於中國的質疑。

未定的論爭中台灣人民是有機會建國

50年代暫時的台灣地位未定期間，台灣人民是有機會在台灣地位未定的論爭中建立新國家。這跟殖民地獨立有關，戰後日本放棄其所屬殖民地，除了台灣之外還有韓國，或是第二次世界大戰以後，歐洲各國殖民的東南亞地區，都是當地的大多數人民，勇敢站起來宣佈獨立，才能完成獨立建國。例如印尼，以及其他亞洲、非洲許多殖民地，這些地方都在戰後依據聯合國殖民地人民自決原則，建立自己的國家。

如果當時的台灣人有足夠勇氣站起來主張建立新國家，應該有機會依據殖民地人民自決原則，建立台灣共和國，建立一個和中國無關的新國家。但是這個事實，在中華民國統治下的台灣並未發生。

雖然當時曾有廖文毅等少數人，因為在台灣的建國運動失敗而跑到海外，並開始在國際社會上高喊台灣地位未定，台灣人應該建立台灣國等主張。但是最後也是因為台灣內部，當時台灣人的大多數，完全沒有獨立建國的意願，沒人支持而告失敗。

另一方面，在台灣內部則有中國國民黨代表的中華民國政府在統治台灣，至今仍然沒有其他國家主張台灣是其所屬，台灣不屬於中國、台灣地位有爭議也就很難成立。民主化之後，中國國民黨至今也仍然主張，當初中華民國政府是合法統治台灣，民進黨政權也主張，繼續維持中華民國體制統治台灣。所以說現在還主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，已經不合時宜。

解嚴後再一次放棄建國的良機

前面提過，主張「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，主張獨立建國、宣布獨立的時機，一是舊金山和約前後，一是解嚴前後。

過去，我們或許還可以說，台灣人是因為受國民黨迫害，失去言論自由，無法主張獨立建國。可是台灣人現在言論自由了，選舉自由投票，政權也移轉到民進黨。結果現在還是維持，台灣屬於中國的中華民國憲法體制，主張代表中國的外交政策。再一次放棄主張獨立建國、宣布獨立的時機。

目前台灣民眾仍然不敢談論獨立建國的意願，逃避主張獨立建國、宣布獨立的問題。如果還迷失在「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」的主張，這樣有意義嗎？完全把現狀的中華民國體制認為與中國無關，主張「台灣不屬於中國」，這樣有道理嗎？

再一次提醒，隨著時代、國際環境的變化，「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，這些說法已經無法理直氣壯。特別是現狀下台灣內部所維持的中國體制，更與這些說法完全背道而馳，「台灣地位未定」、「台灣不屬於中國」，實在與現狀矛盾，無法說服海內外。

台灣人民要獨立建國，不必主張地位未定，最重要的是必需表明建國意志宣布獨立。宣布獨立並不是指，有沒有正式發表獨立宣言或寫成文字，而是重視有沒有堅定、明確的向國際社會表達獨立建國意志。因此任何方式對外表達獨立行動，就稱之為宣佈獨立。

現行的中華民國憲法，台灣和中國就是同屬一個中國，分成兩個地區。台灣人民廢棄中華民國憲法，就是表達獨立意願，就是宣佈獨立。台灣人民廢棄漢賊不兩立的「一個中國」外交政策，就是表達獨立意願，就是宣佈獨立。台灣人民申請加入聯合國，就是表達獨立意願，就是宣佈獨立。