廖溫仁，1893年生於雲林西螺，是西螺望族廖承丕的長子，也是廖文毅的長兄。廖溫仁自小受良好家境栽培，送往日本同志社中學就讀，之後進日本東北帝大醫學部，於1921年畢業，他因對史學有興趣，1922年入京都帝大東洋史學科，師事內藤湖南，專攻中國醫學史，後又進入京都帝大醫學研究所，1928年以〈東洋腳氣病研究〉的論文獲得醫學博士學位。1932年出版《支那中世醫學史》，是台灣人第一本用現代醫學觀點撰寫的醫學史著作，深受當時醫學界推崇！

廖溫仁在日本期間是京都台灣同鄉會的核心人物，家中常有台灣同鄉和留學生的聚會，其夫人廖蔡琇鸞女士（1905〜1965）出身於台中清水的望族，是日治時代文化協會和抗日運動重要領導者蔡惠如的姪孫女，父親蔡介明是中部大地主，母親是長老會虔誠信徒，13歲即被送往東京英和女學校讀書，18歲時經由作媒嫁給長她12歲的廖溫仁，兩人育有兩男五女。夫婦倆對留學生和旅日同鄉的照顧深獲台灣鄉親的喜愛！

廖溫仁任教於京都帝大，是非常博學而認真的學者，他習醫又熱愛史學，所以他長子取名「史豪」、次子取名「史眼」。他因研究中國醫學、歷史、文化，深知中國封建制度的遺毒，根本不可能有近代化的思想和改革，所以他拒絕被邀請至中國任職，他告訴妻子說：「中國是無希望的，中國沒有用」。而廖溫仁的二弟廖文奎（1906〜1952）是留美的芝加哥大學政治學博士，早期台獨運動的理論思想家；三弟廖文毅（1910〜1986）是留美俄亥俄州立大學的化工博士，後來在日本成立台灣共和國臨時政府，在二次戰後要求美國託管台灣，讓台灣人公投自決，是二次戰後國際上知名的台獨領導者；兩人在日本讀同志社中學時，也都住廖溫仁家中。

1936年，廖溫仁獲聘為台北帝大醫學部教授，他歡喜準備回台灣教書，不料卻因急性中風而逝世，壯志未酬令人惋惜。之後其夫人蔡琇鸞攜子女移居東京，廖家又成為東京台灣留學生聚會場所，尤其二次大戰期間，留學生因糧食欠缺，前往廖家必得溫暖接待，她被尊稱為「東京歐巴桑」。二次戰後1946年廖蔡琇鸞返台定居，卻因廖文毅台獨案件受到牽連，1950年母子皆被捕，是島內第一件「台獨叛亂案」，之後幾度坐牢，廖史豪曾被判死刑，而蔡琇鸞也被判15年徒刑，廖家的財產、住宅均被沒收，親友也受波及無人敢靠近。蔡琇鸞在獄中靠著閱讀聖經、祈禱、唱詩歌尋求心靈的平安，她的堅強和勇氣贏得同在監牢中的難友尊敬！

1965年5月14日，廖文毅被國民黨政府逼迫返台，蔡琇鸞在獄中心臟病和糖尿病嚴重的情況下才獲得保外就醫，一個多月後就不治去世安息主懷，回到了天國和她心愛的廖溫仁醫師相聚，這是優秀的台灣人苦難的見證！

※本文將收錄於《台灣醫界人物百人傳》續集