台灣制憲基金會今天將「制憲意向公投」送件中選會，是台灣歷史上第一次的制憲公投，這項公投將代表民主自由的台灣人民，有權決定自己未來的命運，解決台灣人長期以來因憲法而混亂不清的國家意識。圖/取自台灣制憲基金會臉書

台灣制憲基金會今天將「制憲意向公投」送件中選會，是台灣歷史上第一次的制憲公投，這項公投將代表民主自由的台灣人民，有權決定自己未來的命運，解決台灣人長期以來因憲法而混亂不清的國家意識。

台灣制憲基金會提出兩項制憲意向公投「您是否同意要求總統啟動憲法改造工程」、「您是否同意要求總統推動制定一部符合台灣現狀的新憲法」；這兩項公投提案已各有3000多人提案，達到第一步驟的提案門檻。

台灣制憲基金會表示，經由人民一票一票投票產生的台灣民選政府與僅有少數中國共產黨員經由鬥爭而來的領導階層不同，台灣政府必須遵從多數台灣民眾的意願，推動台灣國家正常化。而第一步，就是啟動制定一部符合台灣現狀的新憲法。才能真正解決台灣人長期以來因憲法而混亂不清的國家意識。

台灣制憲基金會認為，中國當局長期忽視台灣2300萬人堅持獨立自主的決心，更漠視台灣人民捍衛自由民主生活方式的意願。

台灣制憲基金會強調，台灣人民對於國族意識已從30年前的13%，大幅成長為今日的83%，而「中國人」認同僅剩5%。更有高達九成台灣民眾不接受中國提出的「一國兩制」。凡此種種皆是台灣人民基於對土地的熱愛與情懷，並經由數十年民主深化後的實際生活經驗內化而來，絕非中國當局或有關人士不斷指稱係「洗腦教育」而來，這才是台灣真正的大勢所趨、大義所在、民心所向。

台灣制憲基金會指出，與中國在歷史、文化、語言最為相近的就是台灣。然而歷史與文化上的相似不必然形成國家的統一。諸如英國之於美國、澳洲、紐西蘭，台灣是一個移民社會，按照歷史長河的發展，移民社會最終必然成為一個獨立而自主的國家。

台灣制憲基金會呼籲，中國當局應放下一切成見，解鈴仍須繫鈴人，台海間的「危險深淵」並非台灣造成，而是中國當局至今仍不承諾放棄使用武力。唯有正視台灣是一個獨立自主的國家，以和平、民主、對等、對話的方式與台灣交往，兩國人民才能真正邁向光明的康莊大道。

對於國台辦發言人朱鳳蓮日前指出，「台獨組織搞所謂制憲公投，其目的是什麼，大家都心知肚明，還說「台獨」是歷史逆流，是絕路。」，台灣制憲基金會回應，台灣人民有權對於國家重大政策推動制定，這是台灣人民不容挑戰的權利。