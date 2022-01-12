海耶克（F.A. Hayek）1944年出版的《到奴隸之路》（The Road to Serfdom）一書指出，法治底根本著眼點是保障人權。圖／擷自維基百科，陳逸南提供，民報合成

1月11日為司法節，是重要的日子，但是曾有政治人物，包括陳水扁、馬英九以及多位受到「政治迫害」的人說出「司法已死」，此對紀念司法節，相當諷刺。

查1996年總統大選後「宗教掃黑」行動，無辜被波及而產生的太極門冤案，已進入第26個年頭，仍未完全平反，目前受到國際宗教、人權學者的關注，台灣目前施行的法治，是「真法治」嗎？實有探究之必要。

在68年前，有膽識的自由主義學者殷海光先生於1953年開始進行海耶克（F.A. Hayek）1944年出版的《到奴隸之路》（The Road to Serfdom）一書的翻譯工作，譯文自1953年9月起至1954年10月止，陸續發表於《自由中國》半月刊。1965年集結出書。兹就台大出版中心2009年8月出版、2019年5月二版所載內容摘述如下：

該書第83頁「法治底要旨」譯者的話，許多在引領企望民主政治之實現時，極力倡言法治之重要。誠然，這種行動，與民主政治之實現，並非不甚相干。不過，在這些人中，似乎普遍流行著一種錯誤觀念。他們以為所謂「法治」，就是人民守法，政府行法。他們以為這樣作法，一個國家便可望躋身於民主國家之林。

第84〜85頁指出，海耶克教授在此指出，法治底根本著眼點是保障人權，保障無可侵犯的人權。這真是畫龍點晴之筆。有而且惟有從保障人權這一點出發來建構法治，並推行法治，才能實現貨真價實的民主政治。

第94頁指出，有些國家實行法治之主要基礎是建立於人權法案上；有些國家之實行法治是建立於憲法的法典之上；……。有關重要者，乃立法權必須受到限制。吾人之限制立法權，就意味著承認不可讓渡之個人權力，就是承認不可侵犯之人權。（海耶克教授可謂道出法治之根本。－譯者）吾人須知，所謂「法治」，並不就是「依據法律條文而統治」。真正的法治，就其重要意義言之，是人民用以約制政府以維護其自己利益的工具。所以，無論法治採取何種形式，其普遍核心應為保障人權。（正確之治。－海光）

另一位自由主義學者，張忠棟教授1991年2月5日發表〈施政者的誠信〉一文，其結語指出，施政者平常最喜歡說，要民主，先要講法治，意思是說人民必須守法，人民不守法就沒有法治，沒有法治就別想民主，其實法治的建立，更重要的在於施政者的守法，施政者的誠信，然後發生風行草偃的作用，人民自然樂於守法。

目前，台灣走過戒嚴時期威權統治，如今躋身於民主國家之林，有關「法治」之真諦，大家應該認清。否則早期由中國移入台灣的很多法律，仍然欠缺尊重、保障及促進人權的思維。期盼立法委員們要努力一點，早日廢止一些帶有「黨國司法」不合時宜的法律，才能合乎人權時代所需。聯合國人權兩公約的國內法典化，不是宣傳的口號，而是政府應該本著聯合國憲章的宗旨及原則，以及人權兩公約的規定來施政。