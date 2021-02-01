最近朋友Cecilia傳來一個FB上的一個連結：愛的傳承（A Heritage of Love）。主講/唱的是英國人Robin Dale，真的是很感人的故事，而且講的非常簡短，to the point，容易聽。這個英國人在台灣好像很出名，可是我們在北美的台灣人反而不知道他。

但卻沒想到，這個人竟然是過去和我有關係的。我跟他會面的時候，我倆都只十幾歲，可真是很久以前的事了，大概是1963年吧。幾年後，在我出國那一年，要出國去美加的留學生，要拿到學生簽證，必須要身體檢查，由一位外國醫生出證明，那個醫生就是他的父親Dr. Dale（在YouTube 裡面我看他的名字應該是Dr .Henry Donald Dale丁曉亮）。在年輕時他應邀到中國行醫，那時正值國共內戰， 民不聊生，他們沒錢付他，只能付他「十袋米」（這就也是其妻Penelope Dale所寫的書的名字）。國民黨逃到台灣時，他聽說台灣欠缺醫生，也舉家搬台想在台行醫一年，在台灣免費為人治療，結果一住就是30年。

在高中的時候，我和幾個朋友很喜歡打網球，在我進台大時我參加了一個台北市舉辦的網球比賽，地點在國際學舍。預賽時我碰到的一個對手，使我有點驚奇，竟然是個白人，他就是這位Robin Dale（丁羅賓漢）。我記得他的名字，因為就在那一個禮拜前，我剛剛去給他父親身體檢查，Dr. Dale這個名字，那時在台灣很多人知道，我記得很清楚，因為那時要出國的學生每一個人的身體檢查都要有他的簽字才能出國。

我記得Robin好像小我一、兩歲，瘦瘦高高的，發球蠻強的。那場初選賽我打贏了他，進入下一場的預賽，在那兒我碰到了後來台灣網球界出名的李氏兄弟（名字好像是李穗明，是職業選手級的），我就知道慘了，後來果然是被他刷下來，他最後拿到那場比賽的冠軍。其實初賽的時候我算是幸運，因為Robin的腳好像在痛。在那時候的我，根本不知道什麼叫做謙卑，什麼叫敬畏，什麼叫做幫助別人。比賽後我有點內疚，走過去問他：你的腳還好吧？他倒是很開朗，看得很開，一點都不介意，這可能是他父母的教育很有關係吧？

真沒想到他就後來變成了歌星。就如這短片所説，他曾加入密西根州最熱門的搖滾樂團，年輕時為了追求名利，他也進軍好萊塢，Capital Records也幫他們灌了唱片，結識了60至90年代美國最出名的幾個樂團，包括The Who，Pink Floyd， Bob Seger……等等，在他追求他的夢的路途上，看著他很多朋友都很成功很富有，但卻不快樂。後來他離開美國，想要追求快樂的泉源。回到台灣看到他父親是那麼快樂，雖然工作繁忙，每天工作十幾小時，還得上山為原住民醫病，但是，生活卻是真正充滿喜樂，他才領悟到，原來生命快樂的泉源在於幫助別人，他要將這個信息傳承給他的孩子。所以，他決定留下在台灣，來好好享受他有幸獲得的傳承，致力於音樂創作，想藉由他寫的歌和歌詞（用中文）來鼓勵大家好好珍惜生命。

沒想到這個Video帶來那麼古早過去的一個小回憶。那個YouTubeB讓我在FB上找到了Robin，他現在住在新北市。他跟我說，回台灣的時候聯絡一下，我們應該再來個網球比賽吧！

聯絡上他的三個月後，去年（2020）11月中我與妻子回到台灣，在14天隔離之後，我們終於和Robin見面了，雖然沒機會再一起打網球，但我們分享這五、六十年中間的經歷，但見面一次講不完，我們總共見了三次面。我跟他說，我住在台灣的時間竟然不到他的一半！他說，他在台灣找到他最喜歡的事情: 音樂和幫助弱勢，而且，他很興奮就要變成台灣的公民了！我也告訴他說這幾十年來命運對我也真好，有快樂的婚姻、家庭和子女，經商、投資都給我預想不到的報酬， 感謝上天的恩賜，給我做我要做的事和慈善事業回饋社會。

我倆都好動， 我們的住址不是一個，而是兩個，這兩個是世界上最好的地方: 溫哥華和台灣，我喜歡台北的家，也喜歡溫哥華的家。他說，過去他在中國的生意做得很大，後來因為他反對六四的鎮壓，離開中國。這位當年在美國搖滾樂界有名氣的蘇格蘭後裔，現在他寫的歌竟然很多是中文的，因為過去在中國他有抖音的帳號，所以現在他的音樂對中國有很大的作用。他說，前天晚上他在抖音 po上的信息，很快就有兩千五百萬個點擊，有人甚至跟他在網上說，他本來已經到了自殺的邊緣，但是聽到Robin的歌之後決定再活下去。我問他，你的主題是什麼？他說：「愛」，我跟他說，那也好，你教他們愛的真諦，不要一天到晚派軍機來擾台，威脅台灣人。

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