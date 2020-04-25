4月13日，美國航母羅斯福號，驚爆艦艇上面官兵感染武漢瘟疫，正在太平洋航行的羅斯福號艦長，緊急向媒體發出求救信號，沒想到卻因此丟官，並且引發海軍部正反兩派的言論攻防，以及媒體的批判，川普也因此陷入困境，艦艇向民間媒體求助，行徑是否適當，看法兩極，這是另一個議題，羅斯福號緊急停泊關島，全艦士官兵下船，進行篩檢，目前感染者超過600人，沒有多久，美國部署印太戰略的三艘航母卡爾文森號，雷根號，尼米茲號，居然都出現士官兵感染瘟疫狀況，緊接著，曾經巡航台海的法國戴高樂號航母，也出現武漢瘟疫感染，印度海軍基地也有船艦士兵20多人感染，而最近讓台灣社會陷入緊急狀態的，卻是海軍磐石號補給艦出訪帛琉後，居然傳出感染事件，目前已經清查出30人確診，海軍控管出現疏忽，成為社會撻伐對象，神秘的感染來源，來自哪裡？是否會擴大變成社區群聚感染，仍然需要觀察。

許多人以為武漢瘟疫在地球上肆虐，至少海上是安全的，但是，鑽石公主號郵輪前車之鑑，只要有人的地方就有病毒，尤其是無症狀帶原者佔了四成，密閉的船艦感染危險甚過陸上，只要人類所居，無時不刻都處在被感染風險下，美國四艘航母以及台灣磐石號，如今同樣陷入零號病人清查的困難，於是，有關生化戰爭的懷疑，也因此盛囂塵上。

美國航母一共11艘，這是美國軍力最重要的展現，加上每艘航母所搭配的戰鬥艦艇，搭載戰鬥機，等於是一個活動的軍事基地，可以隨時出發到定點，確保區域安全，那麼，如何突破美國航母的包圍打擊，一直是中國解放軍進行超限戰，打敗美國的戰略思考，因此最近一本書籍名稱；制生權-戰爭新時代的軍事戰略重構，特別引起社會注意。

這本書的作者是郭繼衛，任職中共解放軍第三軍醫大學，上校職銜，專長醫學，軍醫大學博士生導師，這本書是在2010年由新華社出版，書中有六個章節，第一，殭屍舞蹈高科技戰爭的檢討，第二，摧毀前破繭傳統戰爭的式微，第三，制生權戰爭看不見的戰場，第四，勝於勢全球戰略衰亡，第五，非戰爭，第六，新戰爭風旗。

2008年，郭繼衛曾經在世界軍事雜誌，第一次披露有關生化醫學和軍事戰爭的融合論文，引用這個名詞；制生權戰爭，簡單說就是；如何控制生化戰爭，用最簡單方法，拿到戰爭的勝利，可以說是超限戰爭的樣板典範，書中以科幻方式寫出了有關海軍生化戰的描述；

一艘甲國的核子動力航母，安靜地在太平洋海面巡弋，一名船上大副正不安的在甲板上散步，一邊遙望海平面上美麗的落日，這是一幅西線無戰事的景象，這幾天，包括艦長和醫官全部陷入困境，因為航母上很多同伴紛紛高燒病倒，而且查不出原因，艦長已經向海軍部發出多次電訊，目前航母奉命，正趕往下個基地，以便上岸檢查，大副心想；如果沒有這個惱人的怪病，這一趟海上長航任務，即將完美結束，明天回到基地，就可以好好休假，突然，大副一抬頭，聽到一陣海鷗的長鳴，一隻軍艦鳥飛到航母航行管制台上方的旗桿上，大副不疑有他，但是，又覺得怪異，因為，大副是一位鳥迷，對鳥類生態有很長研究，大副心想；這隻軍艦鳥的棲息地不應該是這裡，就像海底的魚類，每一種魚類都會有自己的棲地，鳥類也是群居生物，除非迷途，否則不應該出現這裡，難道是生化戰爭，大副快步走進管制台，把他的想法告訴艦長，艦長也覺得很有道理。

而距離甲國航母5海裡的地方，暗黑的海上，只有微弱的星光，有一艘漁船正停在公海上，甲板上聚集了幾個水手，漁船上的旗幟，標示屬於乙國漁船，這些水手和一般水手不同，他們全身都穿著白色的實驗是用隔離衣，頭上有呼吸管的頭罩，水手正小心翼翼把鳥籠打開，微弱的星光下，可以看出這些鳥類是軍艦鳥，看到鳥籠打開了，軍艦鳥一陣聒噪，振翼而飛，身影很快在黑暗的夜空中隱沒，依照軍艦鳥的習性，方圓數海里的區域，只要出現大型軍艦，都可以變成軍艦鳥棲息的地方，這些鳥比較特殊的地方是；身上已經攜帶病毒。

甲國航母趕回基地途中，有人已經來不及治療死亡，航母上並沒有這類不知名病毒的特效藥，當航母趕到基地時候，艦艇上只剩下大副以及輪機長，艦長已感染死亡了，最後，答案終於揭曉；航母上士官兵死於[無名病毒]，兇手是不知來歷的軍艦鳥。

利用海鳥可以讓航母在海上感染病毒，這個情節聽起來很荒誕，很科幻，但是，卻是超限戰爭的一部分，只要用一艘漁船，知道對手航母的位置，利用已經帶有病毒的海鳥，就可以很簡單摧毀一艘幾百億的航空母艦，你認為不可能，卻有人想出來了。

看看美國航母感染瘟疫的情況，如今追查兇手感染來源，已經陷入無法破解的怪案，台灣磐石號的感染，到底是在帛琉感染，或者是士官兵自己在陸地上感染後，再把病毒帶上了軍艦，如今還在調查，如果，真的是中共對美國和台灣所進行的超限戰爭呢？我們要如何防範？