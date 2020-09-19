這個月的台海上空很熱鬧，中共解放軍把演習當作三餐吃飯，越吃越起勁，而經濟大拜拜也沒有閒著，這兩手策略，一文一武，拉住台商，以及台灣紅統人馬，鼓勵這批人持續唱衰搗亂台灣，協助奉獻中國市場，高呼：「請你別走」的京戲，20號在廈門上檔，這一次中共高層內鬥太兇，央視有意突槌，「海峽論壇」雖然少了國民黨團購，但是自由行照樣進行。

台商即將變成墊背

老共臨死之前，中國企業都想辦法離開中國，中共只好硬拉傻瓜台商墊背，在台紅色傳聲筒更是聲失力竭，唱衰美國，歌頌中國必勝。

美國方面也不甘示弱，上個月已經開頭的「非紅色供應鏈」會議，已經在台北初試啼聲，台灣未來將成為民主聯盟國家的產業供應中心，就如同經濟部長老沈所說：「台灣會一路發展20年」，台灣趕上高科技半導體火車，各方條件日趨成熟，但是美台兩國都面對同樣課題，滯留中國的企業如何離開？優先順序如何？日本抗疫動作很慢，但是產業撤出中國動作卻很快，鈴木汽車一塊人民幣把工廠賣了，乾脆俐落，尤其是高科技產業，第一波的補助費用2200億日圓已經發下，估計有1700家產業到2021年，要離開中國，美國雖然也通過預算補貼產業，但是，大選的關係，撤離的產業還在觀望，擔心拜登上台，政策有變，而台商個性通常不見棺材不落淚，就算見到棺材，還以為棺材可以讓給別人，所以死在中原的一大堆。

美國國務院次卿柯拉克17日到訪台灣，主題當然是台美高層經貿會談，美國要把台灣打造成「非紅色供應鏈」的政策正在執行，雙邊自貿協議也蓄勢待發，但是，屁股被中共夾到的台商，才知道進退失據的痛苦，所以工商協進會的林伯豐藉口武漢瘟疫，不想與會，可能不想得罪中共。林伯豐是傳統產業的頭頭，整個身家泡在中國，可惜「台灣玻璃」在中國一直虧損中，這是台商典型進退維谷，不像其他高科技產業，為了閃避高關稅，早就走人走店。

根據最近統計：政府南向政策之下，出口中、港從42%下降到39.1%，比起來還是最高，美國，歐盟以及東協國家，三地加起來總數，才可以比得上，因為依賴太高，抽身回頭，當然困難。



面對目前的局勢，美台兩國都面對同樣課題，滯留中國的企業如何離開？優先順序如何？示意圖／Pixabay

美台經濟掛勾趨勢難擋

為了柯拉克訪問台灣，「環球紅媒」唱高調，痛罵台灣為自己埋下禍根，意思就是未來的罪名加一等，死得更難看，罵來罵去還是老調，這種媒體真的有害斯文，文筆越來越不加潤色，罵人的藝術沒了，等於市井上的罵街，比不讀書的還糟糕。環球紅媒還舉中南半島國家為例，認為這些國家在兩強相爭，還知道站在中間，台灣卻笨到只依靠美國。可惜，環球紅媒有所不知，台灣不是泰國或高棉，或者是緬甸，台灣是整個美中衝突事件的被害人和當事人，想跑也無路可逃，台灣連閃避的機會都沒有，尤其在中共武力威迫之下，不找一棵大樹好乘涼的人，才是大傻瓜。

環球的老胡應該自問：搞成今天的局面誰令致之？不就是貴國的紅色領土擴張主義之下的惡果嗎？天下人就算吃飽了，也不會想與中共為敵，貴國人太多，而是中共吃太飽太撐，想和世界為敵。

至於，美中衝突之下，選擇維持中立的中南半島國家，經濟被中共控制在先，只好低頭，這是選擇中立因素之一，但是，這樣的中立肯定無法持久，有中共這樣的惡霸鄰居，到處耍陰謀，佔鄰居便宜，這些被害國家恐怕連維持中立也很困難，目前，中共利用湄公河上游大興水庫，掐住泰國、越南、高棉幾個國家的脖子，農民、漁民，甚至工廠已經叫苦連天，生計受到威脅，甚麼時候這些國家經不起壓榨，何時起來群起圍攻中共，恐怕還很難逆料。

美台經濟連結是台灣出路，或者說：民主自由國家經濟結盟大勢所趨，現在還想站在牆上，兩邊通吃的機會越來越少了，台商應該覺悟才是。