比爾．蓋茲2015年曾經在 Ted Talk 警告世人，要防患致病的傳染病爆發的可能性，但是各國政府並沒有做好準備。圖／擷自ＴＥＤYoutube影片

「未來20年某個時候會有一個實質上更易傳染的流行性疾病發生的重大風險。」比爾．蓋茲2015年曾說。

（“There is a significant chance that an epidemic of a substantially more infectious disease will occur sometime in the next 20 years.”） Bill Gates , in 2015.

微軟創辦人比爾．蓋茲不久前發出警告，如果武漢肺炎蔓延到撒哈拉沙漠以南的非洲地區，可能會造成1000萬人死亡！

蓋茲是在2月14日於西雅圖舉行「美國科學促進學會」年度會議（AAAS）時，得知一名男子飛抵開羅機場被確診感染新型冠狀病毒Covid-19 ，而該男子在檢測前曾經在機場接觸過17人的消息後，突然改變話題，拉高分貝警告世人。在此之前，當他獲悉武漢封城，即判定病毒將擴散世界，全球經濟跟著遭殃。

蓋茲表示，新型冠狀病毒，不管是自然或人為產生的，對世界都是一大挑戰，非洲的依波拉病毒雖然可怕，但傳播的速度沒有武漢病毒快，即使非洲國家已準備了一些病床，做了防疫措施，仍面臨相當高的風險，畢竟非洲是醫療基礎建設最落後的地區，萬一病毒在非洲擴散，情況遠比中國嚴重多了。

2017年慕尼黑安全會議（Munich Security Conference），蓋茲曾詢問與會的政治領袖是否可以想想看，如果世界有某個地方某個時間發展出足以殺千萬人，導致經濟停擺，各國陷於混亂的新武器，那麼各國就動用武力竭盡所能來反制。但是，萬一是生化武器，那該怎麼應付？

這位科技巨人2018年再度警告世人，下次爆發類似豬瘟、伊波拉或不明的病源，傳染全球，3千萬人難逃死劫。沒人愛聽烏鴉嘴，但人類肆無忌憚破壞大自然，作孽得惡報，當末日來臨，誰來當彌賽亞？

去年10月18日，在紐約舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum），蓋茲及其妻的基金會與約翰霍普金斯大學「健康安全中心」合辦了一項名為Event 201的活動，該活動旨在研討、演練一旦大規模的流行性疾病爆發時，政府與民間機構該如何協調並採取應變措施。參與此活動者，有來自美國銀行業、物流業、媒體、製造業的代表、美國疾管中心主任瑞德（Stephen Redd），以及聯合國和印度、中國的官員。



Event 201這項活動旨在模擬一旦病毒爆發，擴散全球，政府與民間要如何應變。圖／擷自 centerforhealthsecurity.org

Event 201的主辦單位採用電腦模型，模擬世界產生了一種新型冠狀病毒CAPS（Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome，冠狀病毒關連性肺部症候群），病源來自巴西的豬，剛開始養豬的農人，出現輕微的感冒症狀，惡化為嚴重的肺炎，病患傳染社區，然後受傳染的人又經由旅行，逐漸擴散到南美7個國家，6個月後蔓延到全世界，持續了18個月，造成6500萬人死亡，全球經濟崩潰。

CAPS 是一種人傳人的病毒，感染者需住院治療，平均感染2人，每週呈倍數成長，換句話說，病例一個月內可由1增至16例，致命率是10%，比SARS更嚴重。

2017年中國在離武漢華南海鮮市場不遠處成立了P4實驗室，說是要研究SARS和Ebola病毒，隔年正式展開作業，引起美國專家的關注，他們擔心這個實驗室有病毒外洩之虞。比爾．蓋茲舉辦Event 201後不久，武漢即出現第一個病例。Event 201似乎預告了武漢肺炎事件的發生？引發揣測，陰謀論者在網路謠傳，有一家研發抗冠狀病毒疫苗的科技公司是蓋茲五年前投資設立的，蓋茲準備獲利。以捍衛健康、生命和自由自許的媒體「自然新聞，Natural News」發文闢謠，斥之為假新聞，蓋茲夫妻並沒有投資那家公司。

武漢肺炎病毒Covid-19與CAPS，在症狀與傳染方式，頗為相似，但病源不同。大部份西方科學家不相信病源來自蝙蝠的說法，認為病毒很可能是從P4實驗室外洩出來的。俄羅斯專家研判，Covid-19是蝙蝠病毒與一種不明的病毒組合而成的。但是中共始終隱瞞真相，果真如此，中共豈不是自作孽？生化武器還沒傷到敵人，先殺死自己的人民。

武漢肺炎病毒現無疫苗，也無特效藥，世界衛生組織表明，疫苗需一年到一年半才會問世，蓋茲和妻子梅琳達（Melinda Gates）的慈善基金會已承諾，將提供１億美元的資金來協助開發疫苗。

目前武漢肺炎病例和死亡人數均已超過SARS，而SARS從2002年11月爆發到疫情結束，持續了大約17個月。武漢肺何時才可以被控制並緩和下來？幾乎沒有專家學者敢輕率判定。根據耶魯大學的研究，病毒潛伏期可長達24天，並非2週，病毒甚至可以附著在玻璃、塑膠、金屬等物品上存活9天，稍微不小心，極有可能被感染，即使確診病患隔離14天治癒後，也不能保證不會再被感染。英國一名科學家大膽預測，將有40萬人死於武漢肺炎，有記者問他，是不是高估得太離譜了？他說，這是他保守的估計。

上世紀歐洲爆發一種稱為西班牙型流行性感冒（Spanish flu）的傳染病，疫情從1918年1月持續到1920年12月，全世界有5億人受感染，據估計有5千萬人死亡。台灣也受到波及，出現了三波流感，百萬人受感染，導致44,700人死亡，當時台灣人口才367萬。

本世紀流行性傳染病仍不斷出現，2003年SARS在中國廣東省爆發，全球有8,096病例，774人死亡，其中包括台灣73人。2012年沙烏地阿拉伯出現了一種冠狀病毒，稱之為「中東呼吸綜合症，MERS」的傳染病，傳染了21個國家，奪走了858條人命。隔年12月，原來在西非間歇性發生的1種罕見，因首例出現於伊波拉河附近村莊而命名的病毒－伊波拉出血熱病毒（Ebola Virus），再度爆發，疫情延燒到2016年1月才結束，總共有28,637人受感染，11,315人死亡，賴比瑞亞4,809，獅子山3,955，幾內亞2,536，奈及利亞8。蓋茲的基金會2014年9月宣佈捐款五千萬美元緊急救援，防止伊波拉病毒繼續擴散。

身為全球名列前茅的富豪，近年來投資生物科技不遺餘力的企業家，蓋茲 2015年3月曾在 Ted Talk演講，主題是「下次爆發？我們還沒準備好，The Next Outbreak? We are not ready」他說，伊波拉流行病有如一通「喚醒」世界的電話，世界必須對可能出現比伊波拉更致命的流行病做好準備，未來20年內可能有更嚴重的傳染病會發生。時隔5年，武漢肺炎病毒爆發了，蓋茲算是先知。

武漢肺炎病毒爆發後，中國經濟活動幾乎停擺，最近中國的工廠紛紛復工，雖然復工會增加病毒蔓延的風險，但不復工，中國經濟鐵定完蛋，中共保政權就是一切，視人民如草芥，有的病患尚未治癒就出院，隱瞞疫情，數據造假，宣稱病例已下降，所以疫情不會再擴大。不管中共怎麼宣傳，現在五星旗已成了病毒的象徵，人見人怕，離中國越遠越好！跟中國交往越少越好！

目前武漢肺炎病毒，在非洲僅有前述埃及一例，還有史瓦蒂尼1疑似的病例，讓學著專家感到有點訝異，是感染者尚未被檢測出來？還是非洲人免疫力較高？基因學家透過排序指出，病毒感染率因人種而不同，黃種人（90%），南亞人（70%），黑人（60%），白人（50%）。不過，這種排除社會衛生條件以及個人飲食習慣的數據，是否過於武斷？

那麼，武漢肺炎會不會蔓延到非洲？比爾．蓋茲是太過擔心，還是危言聳聽？非洲總人口12.6億，有中國第二個大陸之稱，中國是許多非洲國家最大的貿易夥伴，胡錦濤擔任總書記時期，中共提供低利率貸款，協助非洲國家建設基礎設施，換取礦產及原物料運回中國加工製造，回頭傾銷消費品，因此非洲到處有中國人的足跡，目前居住在非洲的中國人超過一百萬。過去10年來，中國與非洲的空運量成長了六倍，南非航空有約堡直飛廣州的班機，而衣索匹亞航空（Ethiopian Airlines）每週有17個航班飛往中國各大城市。隨著中國工廠復工，經貿活動又活躍起來，中國商人到非洲趴趴走，武漢肺炎有可能擴散到非洲。

大約有十萬名非洲學生留學中國，其中有4600名在湖北省就讀，這些學生飽受封省、封城之苦，他們也害怕武漢肺炎病毒蔓延到自己的國家，不過，他們認為，非洲人歷經伊波拉慘痛的教訓，這次比較有警覺性。問題是，非洲國家是否有足夠的醫生護士、醫療設備、藥物和口罩？不久前4千億隻蝗蟲過境東非，吃光了農作物，萬一蓋茲憂心的事情，武漢肺炎擴散到非洲，後果不堪設想，雖然他不是史懷哲（A. Schweitzer），總該學學這位偉大的人道主義者悲天憫人的精神，慷慨解囊，救助非洲吧！