「未來20年某個時候會有一個實質上更易傳染的流行性疾病發生的重大風險。」比爾.蓋茲2015年曾說。

(“There is a significant chance that an epidemic of a substantially more infectious disease will occur sometime in the next 20 years.”) Bill Gates , in 2015.

微軟創辦人比爾.蓋茲不久前發出警告,如果武漢肺炎蔓延到撒哈拉沙漠以南的非洲地區,可能會造成1000萬人死亡!

蓋茲是在2月14日於西雅圖舉行「美國科學促進學會」年度會議(AAAS)時,得知一名男子飛抵開羅機場被確診感染新型冠狀病毒Covid-19 ,而該男子在檢測前曾經在機場接觸過17人的消息後,突然改變話題,拉高分貝警告世人。在此之前,當他獲悉武漢封城,即判定病毒將擴散世界,全球經濟跟著遭殃。

蓋茲表示,新型冠狀病毒,不管是自然或人為產生的,對世界都是一大挑戰,非洲的依波拉病毒雖然可怕,但傳播的速度沒有武漢病毒快,即使非洲國家已準備了一些病床,做了防疫措施,仍面臨相當高的風險,畢竟非洲是醫療基礎建設最落後的地區,萬一病毒在非洲擴散,情況遠比中國嚴重多了。

2017年慕尼黑安全會議(Munich Security Conference),蓋茲曾詢問與會的政治領袖是否可以想想看,如果世界有某個地方某個時間發展出足以殺千萬人,導致經濟停擺,各國陷於混亂的新武器,那麼各國就動用武力竭盡所能來反制。但是,萬一是生化武器,那該怎麼應付?

這位科技巨人2018年再度警告世人,下次爆發類似豬瘟、伊波拉或不明的病源,傳染全球,3千萬人難逃死劫。沒人愛聽烏鴉嘴,但人類肆無忌憚破壞大自然,作孽得惡報,當末日來臨,誰來當彌賽亞?

去年10月18日,在紐約舉行的世界經濟論壇(World Economic Forum),蓋茲及其妻的基金會與約翰霍普金斯大學「健康安全中心」合辦了一項名為Event 201的活動,該活動旨在研討、演練一旦大規模的流行性疾病爆發時,政府與民間機構該如何協調並採取應變措施。參與此活動者,有來自美國銀行業、物流業、媒體、製造業的代表、美國疾管中心主任瑞德(Stephen Redd),以及聯合國和印度、中國的官員。



Event 201這項活動旨在模擬一旦病毒爆發,擴散全球,政府與民間要如何應變。圖/擷自 centerforhealthsecurity.org

Event 201的主辦單位採用電腦模型,模擬世界產生了一種新型冠狀病毒CAPS(Coronavirus Associated Pulmonary Syndrome,冠狀病毒關連性肺部症候群),病源來自巴西的豬,剛開始養豬的農人,出現輕微的感冒症狀,惡化為嚴重的肺炎,病患傳染社區,然後受傳染的人又經由旅行,逐漸擴散到南美7個國家,6個月後蔓延到全世界,持續了18個月,造成6500萬人死亡,全球經濟崩潰。

CAPS 是一種人傳人的病毒,感染者需住院治療,平均感染2人,每週呈倍數成長,換句話說,病例一個月內可由1增至16例,致命率是10%,比SARS更嚴重。

2017年中國在離武漢華南海鮮市場不遠處成立了P4實驗室,說是要研究SARS和Ebola病毒,隔年正式展開作業,引起美國專家的關注,他們擔心這個實驗室有病毒外洩之虞。比爾.蓋茲舉辦Event 201後不久,武漢即出現第一個病例。Event 201似乎預告了武漢肺炎事件的發生?引發揣測,陰謀論者在網路謠傳,有一家研發抗冠狀病毒疫苗的科技公司是蓋茲五年前投資設立的,蓋茲準備獲利。以捍衛健康、生命和自由自許的媒體「自然新聞,Natural News」發文闢謠,斥之為假新聞,蓋茲夫妻並沒有投資那家公司。

武漢肺炎病毒Covid-19與CAPS,在症狀與傳染方式,頗為相似,但病源不同。大部份西方科學家不相信病源來自蝙蝠的說法,認為病毒很可能是從P4實驗室外洩出來的。俄羅斯專家研判,Covid-19是蝙蝠病毒與一種不明的病毒組合而成的。但是中共始終隱瞞真相,果真如此,中共豈不是自作孽?生化武器還沒傷到敵人,先殺死自己的人民。

武漢肺炎病毒現無疫苗,也無特效藥,世界衛生組織表明,疫苗需一年到一年半才會問世,蓋茲和妻子梅琳達(Melinda Gates)的慈善基金會已承諾,將提供1億美元的資金來協助開發疫苗。

目前武漢肺炎病例和死亡人數均已超過SARS,而SARS從2002年11月爆發到疫情結束,持續了大約17個月。武漢肺何時才可以被控制並緩和下來?幾乎沒有專家學者敢輕率判定。根據耶魯大學的研究,病毒潛伏期可長達24天,並非2週,病毒甚至可以附著在玻璃、塑膠、金屬等物品上存活9天,稍微不小心,極有可能被感染,即使確診病患隔離14天治癒後,也不能保證不會再被感染。英國一名科學家大膽預測,將有40萬人死於武漢肺炎,有記者問他,是不是高估得太離譜了?他說,這是他保守的估計。

上世紀歐洲爆發一種稱為西班牙型流行性感冒(Spanish flu)的傳染病,疫情從1918年1月持續到1920年12月,全世界有5億人受感染,據估計有5千萬人死亡。台灣也受到波及,出現了三波流感,百萬人受感染,導致44,700人死亡,當時台灣人口才367萬。

本世紀流行性傳染病仍不斷出現,2003年SARS在中國廣東省爆發,全球有8,096病例,774人死亡,其中包括台灣73人。2012年沙烏地阿拉伯出現了一種冠狀病毒,稱之為「中東呼吸綜合症,MERS」的傳染病,傳染了21個國家,奪走了858條人命。隔年12月,原來在西非間歇性發生的1種罕見,因首例出現於伊波拉河附近村莊而命名的病毒-伊波拉出血熱病毒(Ebola Virus),再度爆發,疫情延燒到2016年1月才結束,總共有28,637人受感染,11,315人死亡,賴比瑞亞4,809,獅子山3,955,幾內亞2,536,奈及利亞8。蓋茲的基金會2014年9月宣佈捐款五千萬美元緊急救援,防止伊波拉病毒繼續擴散。

身為全球名列前茅的富豪,近年來投資生物科技不遺餘力的企業家,蓋茲 2015年3月曾在 Ted Talk演講,主題是「下次爆發?我們還沒準備好,The Next Outbreak? We are not ready」他說,伊波拉流行病有如一通「喚醒」世界的電話,世界必須對可能出現比伊波拉更致命的流行病做好準備,未來20年內可能有更嚴重的傳染病會發生。時隔5年,武漢肺炎病毒爆發了,蓋茲算是先知。

武漢肺炎病毒爆發後,中國經濟活動幾乎停擺,最近中國的工廠紛紛復工,雖然復工會增加病毒蔓延的風險,但不復工,中國經濟鐵定完蛋,中共保政權就是一切,視人民如草芥,有的病患尚未治癒就出院,隱瞞疫情,數據造假,宣稱病例已下降,所以疫情不會再擴大。不管中共怎麼宣傳,現在五星旗已成了病毒的象徵,人見人怕,離中國越遠越好!跟中國交往越少越好!

目前武漢肺炎病毒,在非洲僅有前述埃及一例,還有史瓦蒂尼1疑似的病例,讓學著專家感到有點訝異,是感染者尚未被檢測出來?還是非洲人免疫力較高?基因學家透過排序指出,病毒感染率因人種而不同,黃種人(90%),南亞人(70%),黑人(60%),白人(50%)。不過,這種排除社會衛生條件以及個人飲食習慣的數據,是否過於武斷?

那麼,武漢肺炎會不會蔓延到非洲?比爾.蓋茲是太過擔心,還是危言聳聽?非洲總人口12.6億,有中國第二個大陸之稱,中國是許多非洲國家最大的貿易夥伴,胡錦濤擔任總書記時期,中共提供低利率貸款,協助非洲國家建設基礎設施,換取礦產及原物料運回中國加工製造,回頭傾銷消費品,因此非洲到處有中國人的足跡,目前居住在非洲的中國人超過一百萬。過去10年來,中國與非洲的空運量成長了六倍,南非航空有約堡直飛廣州的班機,而衣索匹亞航空(Ethiopian Airlines)每週有17個航班飛往中國各大城市。隨著中國工廠復工,經貿活動又活躍起來,中國商人到非洲趴趴走,武漢肺炎有可能擴散到非洲。

大約有十萬名非洲學生留學中國,其中有4600名在湖北省就讀,這些學生飽受封省、封城之苦,他們也害怕武漢肺炎病毒蔓延到自己的國家,不過,他們認為,非洲人歷經伊波拉慘痛的教訓,這次比較有警覺性。問題是,非洲國家是否有足夠的醫生護士、醫療設備、藥物和口罩?不久前4千億隻蝗蟲過境東非,吃光了農作物,萬一蓋茲憂心的事情,武漢肺炎擴散到非洲,後果不堪設想,雖然他不是史懷哲(A. Schweitzer),總該學學這位偉大的人道主義者悲天憫人的精神,慷慨解囊,救助非洲吧!