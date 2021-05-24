網友Allen Kuo對我宣揚台灣民族主義，幾擺傳來伊的評論和想法，最近這擺有對史明質疑如下：

「台灣民族主義之父，史明2019去世前幾年忽然改變路線支持蔡Liar，令人不解。這不僅是民族主義實質上對支那流亡（殖民）政府既得利益者投降的一個跡象，更是台獨運動的一大挫敗。因為不僅是台灣民族主義運動。連史明多年來的批判對象：他認為最終會淪入奴役/被奴役輪迴的美/台兩地的台獨聯盟最終也跟史明一樣，已經向以蔡Liar所領導的支那流亡（殖民）政府既得利益者投降，而全軍覆滅。」

遮牽涉一個關係台灣民族獨立革命鬥爭真重要的觀念，著是：台灣是台灣人的台灣，所以，台灣人有權利採取一切國際社會可以接受的革命手段，和無違反台灣民族倫理的行動，追求民族願景，建立真正屬於台灣人的國家。

換一句話講：台灣人追求民族獨立的行動，無受赤藍假「支那民國」法律和施政的約束，咱行動的決定是根據兩個因素來思考和判斷：第一是，對民族獨立運動的利益評估，以及第二，行動關係人或團體對行動後果必須承擔的壓力。在這種考慮下所做的代誌，若真正能當產生預料的效果，著無所謂違反民族立場或承認外來體制的問題。

祙少自認自己台獨立場逐硬的台派會主張，台灣人若去假「支那民國」辦的選舉投票，甚至使用假「支那民國」發行的銀票等，著是承認假「支那民國」體制的合法性。這種簡單看表象的論斷，攏犯著革命的幼稚病，或是有意擾亂台派陣營的思考。

毛高喊「蔣委員長萬歲」只是戰術運用

1945年8月毛澤東和周恩來等支那共產黨人，飛到重慶和蔣介石做戰後兩黨的「國是談判」。毛澤東一落飛機，在機場發表談話之時，著吼三擺「蔣委員長萬歲」。表面上予人的觀感，著是毛澤東向蔣介石投降。就兩黨過去的對立和冤仇，毛澤東的言論，若呣是在黨內有真強的說服性，真可能造成黨的大分裂，致到失去在支那創造共產黨政權的機會。歷史的事實是：支那共產黨拍到蔣介石逃命來台灣「落草為寇」。

史明確實是高舉台灣民族主義大旗的運動先輩，伊晚年支持蔡英文的言論和行為，閣予蔡英文利用去黑白混亂台灣獨立的意義，就事論事，史明無可否認違反台灣民族立場。真可惜，老先生無法度活到證明自己是做對的代誌。按呢，當伊生前做決定之時，伊著愛覺悟，有可能後來在台灣民族運動史被註記「晚節不保」。

簡單講，一個投入民族運動的個人或組織，若準備做一件表面上違反民族立場的戰術性行動決定，這種決定必須可以說服核心成員或支持者，避免造成算祙合的損害，然後，必須有實質的效果，證明彼個戰術性行動決定，確實為民族運動創造了較有利閣有夠價值的結果。

希望一寡替蔡英文詐騙集團搖旗吶喊，被利用來麻醉台灣人「維持現狀等燒水滾」的台派，重新檢驗自己團體違反民族立場去支持蔡英文的錯誤決定。尤其，對蔡英文詐騙學位激恬恬，是對台灣民族尊嚴和素質極大的損害。