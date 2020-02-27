鎮瀾宮百年的遶境進香活動，昨天原定如期遶境引發網友灌爆臉書。經過鎮瀾宮董監事幾經協商，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤上午透過臉書在鎮瀾宮廟埕前開直播，全程以台語宣布，今年鎮瀾宮遶境將延期舉辦。

鄭銘坤表示，這段時間聽到所有的媒體與輿論以及宮廟的建議，但鎮瀾宮遶境進香不是說要停辦或要辦這樣而已，有很多的事情都要趕快解決。

他說，百年來大甲媽都是以擲筊決定進香遶境日期，所有的香頭、各宮廟都已經準備好了，所以昨日鎮瀾宮董監事特別遶境沿途會經過的上百個宮廟去道歉，也聽聽沿路宮廟的建議。

他強調，回來之後還去跟自己的香頭商議，因為香頭的衣服及裝備都買好了。錢都花了。所以，我們都趕快去拜託這些香頭，希望香頭體諒。他說，這幾天，鎮瀾宮董監事就像石磨心，這樣做也不行，那樣做也不行，最後還是感謝團隊及香頭互相協助，可以體諒鎮瀾宮的為難，讓這次大甲媽遶境進香延後。

鄭銘坤說，大甲媽這百年的進香不會斷，請所有信眾放心，媽祖可以保佑我們，不會害我們。他也懇請大家不要誤解，大家同心協助衛福部、指揮中心，讓這次疫情緩下來，大家都平安。

鄭銘坤強調，媽祖會保佑我們平安，就如同我們的媽媽，所以鎮瀾宮也撥了3000萬協助衛福部防疫，希望我們全國的宮廟一起來協助，來努力。他說，我相信宗教界大家都很慈悲，不會有人跟政府抵抗，這是不可能的，國家有大事，大家都要努力協助做好。

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖19日開放受理報名，人數已經突破3萬人，拱天宮今天同步發表聲明，經拱天宮管委會達成共識，擬採取「暫緩、延期」的方案，待國內武漢疫情獲得控制後，再請媽祖另行擇日舉辦。

拱天宮聲明，目前正值武漢肺炎疫情緊張的非常時期，管理委員會憂心信眾有任何群聚感染的風險，若造成防疫破口，加重疫情控制的負擔，實非媽祖所樂見。拱天宮指出，希望尋求更適當的時間，在信仰與科學之間達到雙贏。

鎮瀾宮宣布遶境延期後，大批網友湧進臉書喊讚，有網友說，「謝謝鎮瀾宮廟方人員明智的決定！」、「希望疫情快快過去，我們將繼續跟隨大甲媽」、「支持正確防疫措施 媽祖慈悲 媽祖鬆了一口氣，願大家平安，本該以防疫優先、信眾健康為重」。