中國武漢新型冠狀病毒引發肺炎傳播全球，迄今1869人死亡與7.25萬確診，全球大恐慌其傷害遠逾17年SARS規模；台灣首次自武漢撤僑被耍被暗藏確診病患要污染我國後，基於人權再次撤僑時，仍可見中國與國內若干不肖人士窩藏禍心，鬧得沸沸揚揚就是非要把台灣防疫搞破不可的嘴臉到處可見。

我們這裡的中南部明星高中，係1924年創校共60班學生，1年考上醫學系達44人以上；下周即將開學，迄今無足量耳溫槍與口罩，連基本要乾洗手的酒精也沒。目前校友兩位行政院長、一位司法院長與衛生署長，校友成員大多是優秀醫師，況學校所在城市其醫師密度也是全國之冠，但迄今還沒校友捐出上述防疫器材，來給母校學弟妹們等防疫。並非校友們不愛母校，而是眾多校友也拿不出與買不到這物資，足見我國防疫物資仍屬困窘與需求孔急！

應先求自保再來救人

敵人會用任何手段來刺探我們，其可惡天生必然無可厚非，但令人痛恨是這些滿嘴仁義道德住在台灣的政客，一有機會就要把台灣2300萬人往火坑推，在國內配合外應以利向其惡毒祖國邀功之徒，非要把僅存棲身乾淨地搞破不可，「覆巢底下無完卵」，台灣毀了，這幫政客還有未來嗎？

看看平時穿梭兩岸部分藝人與買辦商賈，在此危難之際還知台灣最安全、最衛生，爬都要爬回來台灣防疫與就診，但我們只有1100張負壓病床、相較1.27億人口且沒有賣國內應的日本也僅1800床；醫療資源有限的台灣又受禍源國與WHO某小撮主事者聯手掣肘，台灣一定要珍惜愛護這珍貴資源不要到處亂撒，應先自保無虞後再救可救之人，而非去救會反咬的毒蠍亂蜇來害全球。