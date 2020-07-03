國民黨為杯葛陳菊出掌監院，除由黨中央唆使喉舌「重砲伺候」，還密令立委在端午假期最後一天攻進議場，拉大布條點名「花媽」德不配位，直讓朝野側目不已、也使當事人倍感壓力！但在面對「禍起蕭牆」似的衝擊，正如陳菊於四十餘年前在書上簽名常自況的「知我者謂我心憂，不知我者謂我何求」⋯字裏行間充塞老而彌堅的灑脫豪放「黨外」精神。

對於這位出生於宜蘭三星的「台灣女兒」陳菊，很多人錯覺她是崛起於「美麗島事件」⋯其實，嶄露頭角是比高雄事件還早，因當初結識她時還只是郭雨新「小秘書」，當年就在台北「羅馬賓館」內的一樓事務所，這地方正是黨外「宜蘭幫」集會處！以當年風聲鶴唳的氛圍，儘管學歷僅是世新圖資科畢業，且也只在政大公企中心當過圖書館管理員⋯但她卻有感而發在當時提及「希望黨外的政治素質、政治操守不斷提高，眼界與胸襟也跟著擴大，如此才能使黨外勢力真正的落實、壯盛，才能使台灣的民主政治走上更成熟的道路。」（引自《新生代的吶喊》），彼時，陳菊被警總羈押滿十三天後獲釋，軍方當年逮捕她的理由是「蒐集反動文件」。

保有鄉下人純樸本質

以陳菊那時對剛萌芽「黨外」的肺腑之言，徵諸民進黨執政後所連環爆的一連串弊案，顯見十九歲便已跟隨「民主前輩」郭雨新、以及「黨外先驅」雷震、黃信介等人來往，確有其慧眼，其後縱然又不幸經歷「美麗島事件」浩劫，虎口餘生在三十四年前「二出宮」，劫後餘生的她還是保持著鄉下人純樸本質，因其早在十六年前所寫的《愛與戰鬥》ㄧ書，依舊不改其志得直陳：「從台北市府到總統府，我們從政的過程裡，承受過多少不公平的批評。我總會想：當初（國民黨執政時）有些人曾經那麼嚴厲地批評過我們，但仍然接受了某些職位，如依我的個性大概會不好意思接受罷。批評如果是根據事實，當然是從政者所需要的；然而現在如果這些人回顧一下，當年他們所說出口的批評，是不是有很多不公平的地方呢？只要有政治之處，這樣的人就會相繼湧出、絡繹於途…」。

陳菊因遭受政治迫害而聲名大噪，這際遇也驅使「花媽」義無反顧投入台灣的人權領域，自八〇年代初期就擔任「東亞人權協會」理事，隨著台灣解嚴前後數年又出任「台灣人權促進會」秘書長及會長等職，當時深以為傲的自許，陳菊自陳「追求自由民主人權、以及同情所有被壓迫者的愛心，是永遠不會改變的」。

秉持這「出道」時的初衷，無怪乎在勞委會主委時爆發「泰勞案」後，這位與毛澤東ㄧ樣出身自圖書館管理員的「先行者」，雖被無情遭到各界壓力，在感觸良多還是坦誠以告「個性並不適合從事政治，政治工作對我而言是痛苦的，也是『不得已而為的』，我看到許多政治人物遭遇和面具，使我深自痛苦；但對人道與人權的關懷，使我身不由己的參與這種工作，我對我的理想有堅強的信念，我也毫不懷疑肯定人權之價值。」

儘管如此，她後來在當選過增額國代的高雄市，再以些微差距險勝對手拿下市長寶座，讓禍不單行且「屋漏徧逢連夜雨」的民進黨控損、且產生「山窮水盡疑無路、柳暗花明又一村」的峰廻路轉態勢，驗證本土派自詡過「女人當家」迨非虛言⋯更為該黨正士氣低迷之際注入活水，堪稱是台灣草根力量絕處逢生代表、可能也是「天公疼戇人」之活生生的見證？

回首近兩三年的大起大落際遇，再檢視她三十年前角逐增額國代時，便是以「壓不扁的台灣菊」為競選訴求主軸，刻意重返轟動ㄧ時的「美麗島事件」傷心地宣佈角逐公職，明白向選民表達「從那裡受到壓迫，就在那裡站起來抗爭」之千錘百煉理念。因此，從陳菊自府內被外放換跑道提名往監院這條路，雖在第一波遭致「風見雞」ㄧ樣的藍營潑婦罵街似點名叫囂、甚且祭出「廢除監察院」逼宮；然而，過去早已發生過阿扁總統提名國民黨籍的張建邦出掌院長，結果，時任黨主席的馬英九卻下令全面封殺！迫使監院「空轉」三年，到了國民黨再執政，居然又讓昔日關閉的衙門起死回生！還提出備受爭議的王建瑄與張博雅等人出掌院長；孰料ㄧ換小英提名就又故態復萌再次霸凌！凸顯該院在藍營眼中可有可無，因此，如陳菊在半個月後順利出掌院長，不妨就加倍奉還，在任內讓「盲腸」似的考、監兩院走入歷史、關門大吉。

（本文轉載自綠色廣播電台）