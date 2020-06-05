當前的世界大勢是七十年來對於台灣最有利的情況。中國在世界到處樹敵，引起一片厭惡。經過WHO 的事件，世界各國普偏同情台灣。台灣的國力，三十年來也大有突進，已經有相當的實力。經過武漢肺炎及中美貿易戰，台灣的國民也終於找到對自己的信心。

天時、地利、人合都己齊全。應該是台灣重回世界舞台的時候了。

我們提出幾個非常明顯的建議。

我們先檢討造成目前外交困境兩個過程。

第一步就是台灣堅持代表中國，引起許多國家的反彈。再加上在安理會堅持認為蒙古是中華民國的一部分，一再否決蒙古進入聯合國的申請，引起新興國家的集體反彈。台灣被莫名其妙但「很合理」的趕出聯合國。

第二次就是台美的斷交。雖然尼克森、季幸吉接觸到毛澤東及周恩來後瞭解中美聯手制蘇並不需要 犧牲台灣，因為中國已經暗示台灣問題可以以後再解決。但是卡特確 tûi-tûi 的以對台斷交以換取和中國建交。台灣的利益被再一次的莫名其妙的犠牲。

台美斷交後的數年，台灣有70% 到80%左右的邦交國就陸續和台灣斷交。

台灣要回到世界的舞台，第一個要務就是應和美國復交。我們從檢討美國近一百多年來的歷史，認為決對有可能。

另外一個可能性很大的就是北歐及東歐的國家。作者以本身的旅遊經驗談到那些國家受到蘇聯帝國的欺壓歷史，和台灣的經驗幾乎一模一樣。台灣應有很大的機會能夠爭取到他們的支持和建立邦交。

蘇聯解體的三十年來世界的情勢已經有很大的變化。台灣不應只還在拘泥於已經有邦交的國家。台灣的國力，也已經不再是當年的吳下阿蒙。

讓我們勇敢的、有信心的、有步驟的走回世界！

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