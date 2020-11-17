本屆美國大選，除非出現重大轉折，拜登勝出應已是定局。但他的勝利也不是太甜美。大選結果，多少顯示他或將成為難有作為弱勢總統。國人也應本此認識，對今後台美關係，不僅不宜過份樂觀，更須對可能出現不利演變有心理準備，以免一旦形勢有變，即產生不必要挫折憂疑等反應而徒然自若。

就表面而觀，拜登以超過500萬選票勝過川普，確是相當亮麗表現。然而他並未能順勢協助所屬民主黨取得國會重大勝利，顯現他民意基礎其實相當薄弱，發揮不出美國人所謂Coattail Effect，以本身人氣讓眾多本黨參眾兩院候選人得以勝選進入國會。

國會選舉揭曉，是民主黨眾院席次反較選前減少，在新會期僅能保持脆弱多數，而在參院共和黨更是穩住陣角，未因改選席次遠較民主黨為多（23:11）不利因素蒙受重大損失，也大有可能在元月5日喬治亞州補選再增添1席或2席而成為掌控參院多數黨（現下兩黨席次是50:48共和黨居優勢）。

往昔美國高人氣總統候選人，常是本人高票當選也能帶動本黨聲勢奪得國會勝利，是即上文所述Coattail Effect，或可勉強譯為衣尾效應。但此次拜登未能發揮這一功能，不免令人懷疑他雖贏得近8000萬張選票，又有多少選民是由衷選擇他的領導，多少選民是對川普感到難以下嚥而只好投他一票。他最後得以勝出，過程也是驚險萬狀，無助於鞏固他的領袖形象。

拜登若在上述這一背景下而勝選執政，他能否擁有足夠威望或所謂政治資源，他本人又是否能保有足夠自信和意志力，以認真面對果敢應付諸多嚴厲考驗？

拜登是另一甘迺迪或卡特？

誠然，過去也曾有美國總統欠缺堅強政治基礎，而仍能大有作為。但拜登顯然不是這一類型政治領袖。從他擔任36年參議員，未見有一足以展示堅強果斷性格事蹟，平平穩穩做滿每屆任期而已，這一現象觀看，他所顯現恐不是甘迺迪所頌稱「勇者的畫像」。世人所將看到的，或是另一位卡特型僅止溫和有餘美國總統。

他就職上任後，能否堅毅對抗壓制中國全球性滲透擴張？他又能不能，甚至願不願有效嚇阻中國對台灣的打壓恫嚇？答案恐都不容過於樂觀。對此一切，國人也必須及早建樹心理準備以期處變不驚，不能全然聽信閨蜜型地下大使安撫人心報導。

至少至少，拜登執政團隊，恐將不會再有人願意公開宣稱台灣不是中國的一部份。

拜登擔任總統另一可慮之處，是他有可能黨內左派挾持，而不能對赤色極權帝國做出有效反制，台美關係也回到歐巴馬時代甚至卡特時代。

自1988年開始，他曾數次想選總統但均未能獲得黨內提名，直至歐巴馬選擇他充任副手搭檔才開始轉運，足可顯現他黨內人脈薄弱，更不是實力堅強派系領袖。即就這一點而言，恐已使他難以招架黨內囂張左派挾持勒索。如若來年元月喬治亞洲兩席參議員補選，又是共和黨獲勝而取得參院勝利，則對他更會是雪上加霜處境艱難，而勢非對左派不得不更加遷就不可。這一趨勢對台灣也更非有利。

美國的所謂左派，並不意謂是蘇共或中共同路人，更不同於國內所謂舔共份子。美國（以及西歐）左派之歸類為左派，主要是基於其「社會正義高於人民自由」基本理念。國人對此也不可不察。

但美國左派也有一重大盲點，是即對一應左翼赤色極權統治都似無強烈反感，也往往不願或不忍做出道德譴責，大不同於其對右翼獨裁政權之痛加撻伐。

現已成為左派標竿人物之一的賀錦麗參議員，在前此副總統候選人辯論會不肯回答「中國是友是敵」關鍵性提問，反而掉頭指責川普政府制裁中國造成美國人經濟損失，即是深具象徵意義表現。

拜登總統若真因性格軟弱受到黨內左派挾持綁架，甚至任由副總統成立其第二中央，美國政府是否仍能不受牽制，強力支援台灣維持獨立自主，不致經不起文攻武嚇而逐漸滑入中國運行軌道？

也值得憂慮的是，拜登畢竟年事已高，甚至有現出初期失智症狀傳聞。他若真因故不能完成四年任期，美國將出現一位賀錦麗總統。這一局面不僅對台灣，對美國本身也將產生何等重大深遠衝擊？

國人當然希望台美關係仍是春花似錦一片美景，本文所舉種種純是杞人憂天，但對大有可能來臨的寒流也不能全無心理準備。畢竟官話不能全然聽信。



作者指出拜登（左）若真因故不能完成四年任期，美國將出現一位賀錦麗總統（右）。圖／擷自維基百科，公有領域，民報合成