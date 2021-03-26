高雄流行音樂中心(簡稱高流)將於3月27日開放3500名觀眾入場共同開箱「高流Play！」今 (26)日特別安排媒體試演場。搶先開箱體驗高流最強大的火力展示「全臺唯一完整建置的d&b soundscape 沉浸式音響系統」，以及無設限的伸展式舞台、貼心設計的座椅設計，展現高流以觀眾為導向的服務規劃。

此外，今日試演場正式宣佈未來疫情結束，海音館將開放觀眾入場飲食，獨步全臺要給喜愛流行音樂的樂迷朋友，全新的演唱會體驗。

高流董事長暨文化局局長王文翠受訪時表示，高雄流行音樂中心場域經歷12年的努力，終於能呈現給市民。她並表示，3月27日滿載測試是整個場館的總體檢，當天除了觀眾進場聽演唱會，更邀請五組不同音樂類型的藝人演出，測試音響設備在不同音樂展演的駕馭情形。為了慎重其事，也由高流董監事會組成專業的測試小組，要從場館動線、演出效果、使用體驗等各方面去評估。演出結束海音館會進入最後調校階段，之後就會正式開幕與大家見面。

今在媒體測試場上，高雄流行音樂中心以全臺唯一完整建置d&b soundscape沉浸式音響（immersive sound）系統，搭配視覺動態影像，結合聽覺兩者碰撞出全新的視聽雙重世界級感受，讓現場媒體親臨充滿震撼感的音場效果。高流執行長李欣芸表示，這套音響系統在實際產業運用上已遍及歐美，亞洲鄰近國家中，香港及日本皆有大型演唱會場館也有建置。高流將以這套獨步全台的音響系統，預告開創臺灣演唱會全新格局，打開樂迷對於聽覺的全新感受。

尤值一提的是，除了音響系統外，高流海音館的舞台空間規劃更是一大亮點。為符合國際產業趨勢，高流廣納業界建議，海音館以「伸展式舞台 」（Thrust Theater）形式規劃，這如同「變形金剛」的舞台，讓所有的視覺效果不受限制，將場域空間最大化留給製作團隊發揮，每一次演出皆為獨一無二的型態，使得舞台尺寸跟空間創作可以自行延伸，讓整個海音館都成為演出的一部分。

李欣芸並表示，流行音樂的「高標時代」即將來臨，這套高雄標準將可以從高雄流行音樂中心的硬體設備及場館規模被看見，高雄流行音樂中心將發展屬於高雄的風格，創造屬於如英倫搖滾、韓國江南style、日本澀谷系……等舉世聞名的潮流，這也是高雄流行音樂中心的期許，創造屬於高雄的style、高雄的高標！

未來高流中心也將打造屬於南台灣的音樂人才培育基地，讓高雄可以去發展、培育人才。高流中心也會持續進化，朝更長遠的目標，不只停留在高雄、台灣，而是要走出去，將在地音樂推向全世界。