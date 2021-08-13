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每日國際焦點

塔利班奪下坎達哈、海拉特2大重要城市，分別為阿富汗第2、3大城。因應阿富汗快速淪陷，美國將於48小時內派遣3000部隊前往撤離大使館人員。英國將派遣600部隊協助英國人與當地翻譯撤離，

俄羅斯金援塔吉克110萬美元在塔吉克阿富汗邊界新建新的軍事據點。

亞馬遜決定魔戒電視劇第一季拍攝完成後，後續改到英國拍攝而非繼續於紐西蘭拍攝，對紐西蘭電影及觀光造成打擊，但亞馬遜將為此繳回3300萬美元補貼。

以色列降低施打追加第三劑疫苗年齡至50歲。

日本

九州暴雨日本政府要求數十萬人撤離。

東芝4〜6月因汽車晶片、硬碟需求回升，轉虧為盈。

11日擱淺的緋紅北極星號斷成兩截。

南韓

BIGBANG前成員藝名勝利的李昇炫在軍事法庭以姦、賭博、賣淫、販毒品、性虐、洗錢等9項罪名遭判3年徒刑。

北韓

駐俄羅斯大使呼籲俄國與北韓共抗美國。

總理金德訓視察洪災災區，擔憂糧荒。

中國

將立法繼續打擊科技大廠與補教業。

印度

阿薩姆省進行大掃毒，5月以來逮捕2000人。毒品主要來自緬甸。

澳洲

生活娛樂新聞網站Broadsheet Media、Urban List、Concrete Playground表示Facebook拒絕談授權合約，表示新媒體法未能保護它們。

紐西蘭

亞馬遜決定魔戒電視劇第一季拍攝完成後，後續改到英國拍攝而非繼續於紐西蘭拍攝，對紐西蘭電影及觀光造成打擊，但亞馬遜將為此繳回3300萬美元補貼。

越南

警方逮捕印製假篩檢陰性證明的商人。

泰國

中國因粉介殼蟲禁止進口泰國龍眼。

阿富汗

塔利班奪下坎達哈、海拉特2大重要城市，分別為阿富汗第2、3大城。因應阿富汗快速淪陷，美國將於48小時內派遣3000部隊前往撤離大使館人員。英國將派遣600部隊協助英國人與當地翻譯撤離，

德國表示若塔利班奪下阿富汗全境施行伊斯蘭教法，將停止每年4.3億歐元援助。德國並警告國民離開阿富汗。

塔吉克

俄羅斯金援塔吉克110萬美元在塔吉克阿富汗邊界新建新的軍事據點。

歐盟

6〜7月有2.26萬偷渡客經西巴爾幹進入歐盟，年增90%，大多為阿富汗、敘利亞人。

英國

普利茅斯發生大規模槍擊案6死，含嫌犯本人。

俄羅斯

以叛國罪名逮捕超音速飛彈研究所所長Alexander Kuranov。

義大利

攝氏48.8度高溫熱浪讓南義大利野火肆虐。

瑞士

駐中國大使館要求中國移除假造的瑞士生物學家發言。

美國

準備於2022年夏季舉行第9屆美洲高峰會。

墨西哥

中部薩卡特卡斯，6人遭謀殺屍體高掛橋上。7月時有11人遭殺後屍體掛橋。上半年薩卡特卡斯已有536人遭謀殺，年增57%，可能為幫派惡鬥導致。

阿根廷

旱災導致巴拉那河水位過低影響運輸可能持續到2022年。

玻利維亞

野火肆虐延燒15萬公頃。

尼加拉瓜

唯一報紙《報刊評論》因奧蒂嘉阻斷供紙，而無法印製實體報紙，表示實體報只能停刊。

多明尼加

颶風弗雷德過境造成數千戶停電、停水、道路中斷。

以色列

降低施打追加第三劑疫苗年齡至50歲。

阿拉伯聯合大公國

杜拜10月世界博覽會期望能讓阿聯與以色列雙邊貿易在關係正常化後大提升。當前兩國雙邊貿易額為7.12億美元，以色列目標年底達10億美元，3年內達30億美元。

土耳其

首都安卡拉10日發生土國青年與敘利亞青年鬥毆導致土國青年遭刺殺案件，引發土國暴民大肆砸毀縱火敘利亞人店舖與住家，警方逮捕76人。

北部黑海岸區域暴雨閃洪27死。

伊拉克

北伊拉克庫德民兵攻擊土耳其基地，造成1死。民兵3死。

黎巴嫩

政府與央行為了停止燃料補貼起嚴重爭執。

阿曼

建立國家氫聯盟發展氫生產、輸送與運用。

摩洛哥

以色列外長表示兩國將升級關係，2個月內互設大使館。

阿爾及利亞

逮捕22名縱火犯。野火已造成65死。

肯亞

疫情下氧氣需求倍增。

喀麥隆

10日漁民與牧民衝突造成12死。

馬達加斯加

總統 Andry Rajoelina開除全體閣員。

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