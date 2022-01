雖然從未成為家喻戶曉的名字或獲得像李登輝一般的地位,盧主義(Jay Loo)和像他的一群人的勞苦促成了台灣民主化 。

除了當之無愧的民主之父李登輝的讚美,另外有一群台美人的故事,沒有他們的奉獻台灣的民主化永遠不可能發生。這是其中一位,Jay Loo(盧主義),又名李天福的事跡。這本書既是他個人回憶錄,也是與盧主義的生涯息息相關的台灣民主化進程的歷史。

盧主義1932 年出生於台灣台南市,是清寒和虔誠長老教家庭的六個孩子之一。他把這本書獻給父母。盧主義在日治時代上小學,喜歡閱讀日本小說,雖然意識到台灣人不受他們的殖民主人平等的待遇。盧主義於 1945 年進入長榮中學初中部,那一年被擊敗的日本人離開台灣。他驚訝地發現講課是用福洛話(俗稱台灣話)。然而,後來,普通話被加強,他發現另一群霸主, 蔣介石帶來的中國人國民黨(KMT),已經從中國趕來取代曰本人。

在長老教會牧師的幫助下,他成為最後一批能夠沒有服兵役就出國留學,並獲得了在明尼蘇達州 Macalester大學獎學金。後來轉學到明尼蘇達州立大學,盧主義漸成了一個博學者、掌握微積分、醫學預科和英美文學。而一邊洗碗碟,並在暑假作外勤工作維持生計。

與其他年輕的台灣人會面進行政治討論,盧主義開始確信,為了發展成為一個自由民主的國家,台灣必須獨立於中國統治之外,無論是國民黨還是中華人民共和國(PRC)。學生們於1956 年成立了「台灣人的自由台灣 」(3F—Formosans' Free Formosa),盧主義設法找時間起草一份給聯合國的請願書。毫不奇怪,它被聯合國達格·哈馬舍爾德秘書長(UN General Secretary Dag Hammarskjold)拒收。盧主義放棄了醫學院的學業,轉而主修政治學和經濟學,每學期修六到七門課程以滿足學位的要求。他再次邊修課邊工作(洗碗)。

盧主義不僅以最優秀成績(summa cum laude)畢業,而且他的畢業論文被選為全校冠軍。在一個每年畢業 10,000 名學生的大學中,而且他的母語不是英語,真是一項令人難以置信的榮譽。同時盧主義獲得普林斯頓大學(Princeton University’s Woodrow Wilson School)的全部獎學金。

受了鼓勵盧主義將他的畢業論文投稿給著名的《外交事務》雜誌,在那裡於 1958 年 4 月出版,題為〈中國僵局:台灣人觀點〉 。這是大多數政治學教授夢寐以求的榮譽。其他出現在同期的著者包括美國前國務卿迪恩艾奇遜(Dean Acheson)和亨利․季辛吉(Henry Kissinger)和幾位國際名人。盧主義當時只有25歲。

將注意力轉向求職,盧主義找到了一份精算事務員的工作,他掌握複雜精算學數理的能力變成了終生的職業。後來,他開創他自己非常成功的精算顧問公司。他繼續他的政治寫作,與新起的台灣獨立運動中的知名人士聯絡,例如廖文毅,並與同樣來自台南的妻子海倫相遇相愛而結婚。

這對夫婦一起成為台美人組織的積極參與者, 譬如台灣人公共事務會(FAPA)和 WUFI-USA(世界台獨聯盟-美國本部)。如此,他們遊說國會促進支持台灣的決議和法案的通過,同時培養與重要政府人物有聯繫的著名國會助理的友誼。這些助理然後可以作為向高級官員傳達信息的渠道。



盧主義(左4)在國務院與亞洲助理國務卿Randy Schriver(右4)會唔,並提供萬信給當時的George W. Bush 總統。圖/翁進治提供

盧主義和海倫一起在華盛頓的美國企業研究所(The American Enterprise Institute)、傳統基金會(Heritage Foundation)和哈德森(Hudson Institute)等智庫以及在費城的外交政策研究所(Foreign Policy Research Institute)參加與台灣有關的簡報和會議。盧主義也繼續在雜誌、期刊和書籍中提倡自由台灣的永續,其中本書是三部曲中的第二部。

盧主義夫婦的兩個兒子成功地開始了自己的職業生涯。他們兩人現在從各自的職業退休了,這對夫婦繼續積極參與擁護台灣的遊說工作,他們愛好園藝,、游泳、射擊等等。

回顧他在美國半個多世紀的生涯,盧主義很欣慰現在台裔美國人有一個共識,台灣需要保持其民主而獨立於中國之外。在台灣,台灣人的認同意識也顯著上升。然而台灣事實上是個獨立國家的地位正面臨越來越大的風險:無論是來自中國的軍事威脅和心理戰,還是來自國內國民黨和親民黨的背叛、親中國的媒體和企業利益,或者,最大的危險是,民進黨對台灣的未來缺乏清晰的願景,從而無法實施長期保護自由台灣的政策。最後,盧主義發誓,無論未來如何,他和他的妻子都將繼續努力作草根外交,幫助台灣維護其自由。雖然從來沒有成為家喻戶曉的人物或獲得像李登輝的身份,台灣能夠民主化和保持其獨立存在其實是盧主義和其他像他一樣的人努力的結果。這本寫得很漂亮的回憶錄, 會讓讀者認識這個民主化過程以及繼續盧主義 工作的重要性。



盧主義於 2019 年出版的回憶錄"Free Formosa: A Memoir"。圖/翁進治提供

※本文作者 金德芳June Teufel Dreyer 是美國邁阿密大學政治學教授、外交政策研究所資深研究員和美國經濟和安全審查委員會前任專員。

自由台灣:回憶錄(盧主義著,環球出版社,平裝:美國)

Free Formosa: A Memoir(2019 By Jay Loo,To order contact www.iuniverse.com)

這篇書評轉載於盧主義於去年出版的三部曲中第三本「自由台灣之起源」 309-311頁

Free Formosa: The Beginning(2021 By Jay Loo,Orders @xlibris.com)