COVID-19造成全球嚴重疫情，台灣的防疫成果在全球各國中首屈一指，如何利用防疫成果乘勝追擊，提升台灣國際曝光度與國際地位，不但是政府思考的議題，更是人民相當關心的議題。由福和會主辦，邀請中華民國醫師公會全國聯合會合辦，並邀請許多共同關心健保議題的協辦單位，發起「福和會2020健保國是論壇」，訂於2020年10月3日（六）舉辦，希望透過本次論壇深度探討全民健保應如何改革，以利台灣醫療發展永續經營，為全台灣的民眾謀得更好的醫療保險制度。

在抗疫、防疫的過程，除了民眾的也凸顯出第一線的防疫堤壩：醫護人員以及基層醫療診所，在防疫過程中，其血汗付出有否能受到公平的對待，未來又如何繼續維持防疫能量，則是另一個考驗。本次論壇主題、內容與每一位民眾利益息息相關，特別近幾年來全民健保屢屢傳出將無法永續經營的危機，可見健保的改革不僅是單純的收支數字問題，更攸關台灣醫療的永續經營。

2020年10月3日（六）「福和會2020健保國是論壇」假國立台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳進行，會中邀請前中央研究院長李遠哲博士、陽明大學校長郭旭崧、陽明大學醫學院國際副院長黃心苑等多位學者專家、衛生福利部長陳時中、衛生福利部常務次長石崇良、健保署組長李純馥相關政府首長，以及立法委員邱泰源、劉建國、高嘉瑜，還有多位重量級醫界代表共同表達對健保改革的看法，歡迎有興趣的民眾直接連結報名網址參加。

福和會2020健保國是論壇 報名網址 （請點選）

時間：2020年10月3日(週六) 9:00〜17:30

地點：國立台灣大學法律學院霖澤館國際會議廳

醫界代表

中華民國醫師公會全國聯合會醫療政策委員會召集委員 吳國治醫師

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事 黃振國醫師

宜蘭縣醫師公會理事長 王維昌醫師

中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長 張必正醫師

中華民國醫師公會全國聯合會副秘書長 羅浚晅醫師

台大醫院兒童醫院院長 黃立民醫師

中華民國基層醫療協會理事長 林應然醫師

中華民國社區營造學會理事長 洪德仁醫師

台北市醫師公會理事 黃國欽醫師

台大醫院金山分院急診主任 劉立仁醫師

台北市立聯合醫院仁愛院區急診醫學科主任 簡立建醫師

台北市立萬芳醫院心臟血管外科主任 李紹榕醫師

衛生福利部屏東醫院心臟血管外科主治醫師 吳欣岱醫師

一般外科主治醫師 洪浩雲醫師

衛生福利部台北醫院顧問醫師 王宗曦醫師

青年代表

2019年聯合國協進會青年代表楊欣慈

福和會出席成員

理事長 林逸民醫師

副理事長 黃慶峰藥師

副理事長 詹晉鑒律師

執行秘書 呂雅雯專科護理師

主辦單位：福和會

合辦單位：中華民國醫師公會全國聯合會

協辦單位：中華民國基層醫療協會

亞太自由婦女協會籌備處

中華民國社區營造學會

台灣醫療勞動正義與病人安全促進聯盟

台灣世衛外交協會

聯絡電話： (02) 27166180，0975－576－356 呂小姐