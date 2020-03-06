美國國會議員提出法案，要求川普政府採取行動支持台灣公民在國際金融組織公平就業。

科羅拉多共和黨籍國會眾議員蒂普頓（Scott Tipton）和喬治亞州民主黨籍國會眾議員斯科特（David Scott）提出《2020台灣公平僱傭法》，交眾議院金融服務委員會審議。

根據這份法案，美國財政部長應指示各國際機構的美國執行董事發聲並使用表決權，以確保這些機構在僱傭中不歧視台灣公民。法案還要求財政部提交年度報告闡述進展。

法案指出，台灣在經濟上的成功使它不需要從國際金融機構獲得財政援助，但這不應該導致台灣公民在這些機構求職時處於不利地位。

法案指出，民主和法治治理下的台灣是一個充滿活力的發達經濟體，台灣公民可以為國際金融機構提供這方面的經驗。

在2019年底，世界銀行一項針對台灣籍員工的規定引發軒然大波，要求台灣僱員須持有中國護照才能保證被錄用，導致一些受到影響的人離開了世界銀行。

美國眾議院外交委員會主席恩格爾（Eliot Engel）、參議院外交委員會主席里施（Jim Risch）和委員會首席民主黨議員梅南德斯（Bob Menendez）等議員1月致信世界銀行行長馬爾帕斯（David Malpass ），稱把國籍作為招聘標准或僱傭條件將對世界銀行產生有害影響。