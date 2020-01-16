「府城普濟燈會」，是臺南每年的一大盛事，也是吸引國內外遊客前往參觀的必逛行程，今年將從1月19日至2月15日浪漫開展。(圖/陳俊廷)

布滿廟埕與國華街的上千顆燈籠景觀壯闊，各式美圖透過臉書、IG等社群平台推播，普濟燈會儼然成為吸引國內外旅客春節到訪臺南的原因之一，堪稱另類臺南之光。

普濟殿已經有350年歷史，是臺南重要的信仰中心，今年以1,500顆來自全臺各地大人小孩手繪、繽紛的創意燈籠海妝點全臺最早的王爺廟普濟殿廟埕及鄰近街巷，成為府城春節的最大亮點，並是臺南行春活動中不可或缺且最具過年氣氛活動之一，每年總吸引許多外地客和外國人來朝聖。

觀光旅遊局表示，近年觀旅局在國外也持續推展普濟殿等臺南傳統燈會活動，尤其國華街的臺南小吃林立，周邊景點包含海安路、正興街、神農街等景點均極受年輕遊客喜愛，非常適合大家一起來走逛臺南。

由「普濟管理委員會」、「普濟文史研究協會」主辦，臺南市政府觀光旅遊局、中西區公所協助合辦的「府城普濟燈會」，是臺南每年的一大盛事，也是吸引國內外遊客前往參觀的必逛行程，今年將從1月19日至2月15日浪漫開展。

南市長黃偉哲表示，邁入第8個年頭的府城普濟燈會，主要是由民間自籌經費主辦，近年來已是遊客來臺南走春必逛的燈節活動，連日本也來邀請普濟殿參加大阪的花燈展覽，他感謝普濟殿及文化協會的努力及各方民間廠商的參與，才能讓極具台南街區特色的燈會傳承下去，也希望藉著這活動，能夠帶起中西區及整個臺南市的觀光。

普濟文史研究協會表示，今年燈會主燈由台南藝術大學造形研究所新銳藝術家林建志所創作，2020年恰好輪回到十二生肖之首的老鼠來當家，因此作者運用了招財貓的形象與造型，設計製作了今年的主燈「招財鼠」，搭配著螢光燈的照射下，更有著繽紛歡樂的效果。希望大家來到普濟燈會，經由招財鼠的加持下，新的一年也都能事事順利，財源滾滾數不盡。

普濟燈會區域從民族路和國華街口，一直到普濟殿，沿著道路順著燈籠隧道在府城街頭走逛，每顆燈籠有來自臺灣各地的祝福與心願，仔細觀賞燈籠上的文字與圖案，也是一種樂趣。點燈的時間為每日晚上5時到11時，讓夜晚的臺南又多了濃濃年節的溫暖氛圍。

觀光旅遊局進ㄧ步說明，民眾可順道走訪孔廟、臺南市美術館、司法博物館等景點，或探索國華街、正興街、神農街等街區巷弄，尋找特色美食，還可順便旅遊臺南在地特色不同形式的「2020府城成功燈會」(108/12/27-109/3/1)、「2020神農街燈會」(109/1/19-3/1)，或者規劃來趟孔廟新春歡樂嘉年華(109/1/25-1/29)及水交社年貨大街(109/1/17-1/19)等年貨採買行程。