作者指出，不少高級退役將領，均不時發表願與極權中國統一的論調。示意圖／擷自網路，民報合成

台灣有一可能是世界各國獨有現象。不少高級退役將領，均不時發表願與極權中國統一，乃至拒絕效忠本國合法政府言論，而競奔對岸參訪時，熱齊表現更一似多年遊子重返家園，也似對此時正在置身敵意國家全無感覺。

該等退將基於這一心態，對於屏障台灣安全的美國，至少潛意識中不免視之為妨礙兄弟情誼的外人，不會存有太多好感。

我目前在民報網站發表〈 扔下鐵手套 〉一文，曾將退將這等心態，形容為「不將敵國視作敵國，不將盟邦當作盟邦」，相信不是欲加之罪說法。

一般國人對這一奇異現象，似也並無特別感受，彷彿僅視之為另一類型邊緣人的荒唐表演，和過去有人自稱高級外省人，有人大談上流社會如何如何無甚差別，不值得多去理會。

國人恐未注意到，這一現象對台灣形象的傷害，以及隱含的國安危機。

高級退役將領公然表示，願意接受意在併吞外國統治，以及拒絕效忠本國合法政府，是何等嚴重的事？看在國際人士眼裡，是否會感覺台灣已全然失去生存意志，否則何以出現這一即連第三世界國家也不可能發生現象？

南韓退役將領，有無紛紛呼應北韓統一叫囂，有無競奔平壤和對方退將球敘餐會聯歡？

當年西德退役將領，有無公開呼籲放棄抵抗，接受東德征服統治？

退將族群欠缺敵我認知

從近年新聞報導而觀，不將敵國視作敵國， 不將盟邦當作盟邦，已不是孤立單獨事件，而幾已是退將族群的共同認知。

本年9月17日，自由時報曾有一篇社論，〈英傳遞盟邦錯誤訊息〉，指出台灣法院對共諜輕判，易令實質盟邦美國產生錯誤印象，認為台灣並不重視國家安危。

然則上述這一眾多退將的「共識」，是否更容易讓美國產生錯誤印象懷疑台灣是否仍有戰鬥意志，一旦戰事來臨，是否也將成為阿富汗之續？台灣政府以及人民，若不思針對這一現象做出有力反應，則是否也在助長棄台論？一個阿富汗已經夠了，不須再來一個？

美國派駐台灣人員，不是只知打高球參加酒會。他們對台灣的一應生態走向，應都是在認真觀察，看到眾多退將不以敵國為敵國，不以盟邦為盟邦，乃至並不排斥所謂統一心態，或也會產生進一步疑慮，「台灣現役將領，是否也普遍擁有這一共識」？

美國人有這一疑慮不足為奇，國人是否更該有這一層警惕？事關國家安危，不能不嚴肅正視。

武備應以適用為考量

現役將領若是身居可能影響國防決策要職，莫說已存有臧幼俠式「寧可兩岸統一」心態，即使僅止敵我意識薄弱，不將敵國視作敵國，也能因而養成因循敷衍，得過且過習性，不甚將所擔重任當一回事。國人細細觀察，當能感覺這一現象或許確曾存在。

每年舉行的軍方漢光演習，例必有阻擊敵軍搶灘登陸這一項目，而且是當作重頭戲表演。但高級將領難道不知諾曼第登陸戰時代已一去不返，而中國除非確已掌握海空絕對優勢，也斷不致做此嘗試，以免重蹈席年古寧頭覆轍？軍方為何無人向統帥指明這一事實？

新型高科技戰機昂貴，而空戰中戰鬥機耗損率又極高，台灣恐無本錢打一場二次大戰英德「不列顛之戰」或持久空戰。既然如此，何不考慮將購置戰機預算，挪用於添購高性能地對空、海對空飛彈，防範國土真被炸成蜂窩？武備是否應以適用為考量，而非一味追求高科技？

以上所舉兩例，是否能多少顯示軍方將領面對戰守大計，思慮不甚認真周到，而根源也可能是不甚將敵國視作敵國，認為對方終究不致發動滅國進攻？

台灣退役將領，甚至包括現役將領，其所以有其他國家將領所無奇特現象，第一原因自是所謂黃埔精神，終於獨一政黨，其他任何政黨執政均屬僭篡心態作祟，必須努力排斥始足以言忠貞。

其次是多年黨國教育洗腦，所培育出激情民族主義，或可稱為實質部落主義，淹沒掉辨識善惡正邪能力，也是一大原因。

除此之外，恐也另有一國人避免多提因素。前述眾多退將的族群背景也隱隱顯示出某種特殊情結，在廣大社會雖已幾告絕跡，但在特定封閉系統，不甘於接受多數統治，仍是強有力心理因素。

行文至此，病因應已闡明，如何對症下藥，破除魅影魔障，建立起忠於自由民主價值，忠於土地人民的台灣國防軍，應是握有國柄執政團隊的首要使命。

這一嚴肅使命，應是比搶救未必很值得搶救小政客，更有益於吾土吾民？



作者指出，建立起忠於自由民主價值，忠於土地人民的台灣國防軍，應是握有國柄執政團隊的首要使命。圖為2021漢光演習，擷自國防部臉書