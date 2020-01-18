有充分的理由，很多人擔心二氧化碳（CO2）被排放到大氣中的數量。自19世紀初以來，科學家們就知道大氣中的溫室氣體會吸收熱量，從而產生我們現在所知的全球變暖效應。二氧化碳是造成這一問題的一個特別大的促成因素。二氧化碳是石油和天然氣等燃料燃燒產生的，占溫室氣體排放的絕大部分。它占總量的72%左右，而甲烷和一氧化二氮（N2O）為18%。

自1950年以來，人類活動造成的這些排放量增加了400%以上。雖然氣候變化的影響已經在全世界顯現，但許多專家認為，隨著二氧化碳排放量的繼續上升，情況將會變得更糟。需要做一些事情。

減緩這種影響的一個方法是所謂的生物封存。這是指利用生物過程捕獲和儲存二氧化碳。這是光合作用的延伸，植物，如樹木，利用來自太陽的能量將二氧化碳轉化為氧氣。現在，來自德克薩斯州奧斯丁的A.I.公司認為，它想出了一個方法，使這個過程更加高效，它涉及到尖端人工智慧和藻類的結合，你們可能知道的光合生物群，最好組合，從植物般的薄膜，覆蓋池塘和其他水體形成綠色群體。

藻類是答案

我們大氣中大約三分之二的氧氣是由浮游植物在海表水中產生的，浮游植物是微小的藻類，它們使海洋略帶綠色，並引發了整個海洋的食物網。藻類消耗CO 2時，會產生可被收穫和加工以產生燃料，油，富含營養的高蛋白食物來源，肥料，塑料，化妝品等生物質。

我們相信，當今時代人類面臨的最大挑戰之一，就是當前全球變暖的危機。因此，我們懷疑樹木是否真的是最好的解決方案，或者是否有其他有效的替代方法。事實證明，藻類實際上比樹木在減少大氣中的碳方面更有效，它吞咽二氧化碳速度比樹木快400倍，並且可以用來製造碳負燃料、塑膠、紡織品、食品、肥料等等。因此，Hypergiant公司的研究，導致利用藻類和A.I.創建了Eos生物反應器。而Eos Bioreactor，是一種原型生物反應器，其性能可大大超過樹木400倍。

藻類是自然界中最有效的二氧化碳消耗機器之一。藻類需要三個關鍵元素生長：二氧化碳、光和水。由於它消耗二氧化碳，它產生出生質物，然後可以加工，以產生從燃料、油和肥料到塑膠、化妝品，甚至高蛋白食品來源的材料。藻類的固碳能力，遠遠超過農作物的效率，而且不會爭奪同樣的耕地。這使得它成為占用森林旁空間的雙重好解決方案。

對抗氣候變化的新武器

新型藻類生物反應器是一個受控的封閉系統模型，生長過程的每個部分都通過機器智慧進行嚴格控制和優化，以最大限度地提高 CO2 消耗。A.I. 監控光、熱、生長、水速、pH、CO2、氧氣輸出等，以確保最佳的生長條件。

收穫是一個單獨的系統，該系統完全由AI控制，以使藻類的數量達到最佳，從而吸收最多的CO 2。同時也可以根據預期用途換掉收割機。藻類吸收了進氣中發現的60-90％的CO 2和其他污染物作為重要養分後，便釋放出富含氧氣的乾淨空氣。AI可以優化藻類的生長和消耗CO 2，並且無需人工干預即可收穫藻類。

Hypergiant並不是研究人員第一次將藻類作為碳固存的改變者。然而，其新的生物反應器不僅旨在使這些能力更智慧，由機器學習技術，而且還包裝其解決方案到一個裁制小的外形。該公司的生物反應器適合一個緊湊的外形，尺寸為3英尺乘3英尺乘7英尺。這足夠小，可以適合在辦公樓內，作為向更可持續的智慧城市環境轉變的一部分。研究結果可大大提高該技術的採用。

尚在開發早期

Hypergiant主持人拉姆（Lamm）強調，該專案仍處於初期階段。該公司尚未宣佈其解決方案，最初將部署在哪裡，儘管它有一些遠大的抱負（想想聰明的城市）。現在，他說，他專注於顯示，技術可行，以及抄作。Hypergiant已經吸引了一些主要的支援者，其中最公開的人是氣候科學的支援者比爾・奈（Bill Nye）。

拉姆說：「一個Eos生物反應器從大氣中吸收的碳量與整英畝的樹木相同。我們是一家生產 A.I. 產品和解決方案的技術公司，但我們是以人為本，希望創造改善人類狀況的產品。我們覺得有責任開發解決方案，説明企業和人員在其社區中實現真正的變化。」這是否被證明是人們所希望的解決方案，還有待觀察。當然，這不是從空氣中吸收二氧化碳的創新嘗試。但是沒有人會抱怨有太多的人試圖解決這個定義世界的挑戰。

為了人類，讓我們希望Hypergiant工業公司，以及從事類似技術研究的其他團體，成為贏家。