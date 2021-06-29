2019年的5月美國在台協會處長出席「台灣國際宗教自由論壇」時，肯定台灣宗教團體在維護民主、減輕貧困及提供人道援助上的貢獻，並讚揚台灣提供法律保護宗教自由。蔡總統也表示「台灣是印太地區宗教自由度最高的國家！」

但筆者在《寒冬》雜誌中看見長期關注全世界宗教自由議題的義大利宗教社會學家Massimo Introvigne 教授寫的文章《太極門稅案：移送行政執行署》深表同感。此文章對於太極門的案件看得清楚透徹，也對於國家高舉公權力「依法行政」的弊病，提出了具體建議。

太極門冤假案在Act1219.org網站有清楚說明，法院已三審無罪無稅，無違法稅捐稽徵法，「弟子間需要而統一購買練功服等代辦品，由師兄姊代辦，並非營利販售。」與掌門人夫婦無關，無任何課稅問題。無辜被告也獲得冤獄賠償，證實太極門根本沒有任何欠稅。 然而國稅局並未因司法判決及行政一致性原則，撤銷全部稅單，只將1991、1993〜1996年共五個年度與敬師禮相關的課稅處分更正為零，獨將1992年（81年度）綜所稅移送強制執行。

假借「依法行政」侵犯人民權益

Massimo Introvigne 教授在文章中提到，台灣最高行政法院在2018年再次判決國稅局敗訴，認定太極門為氣功武術修行門派，並指出先前1992年度判決未及審酌最高法院刑事庭的判決結果，以及國稅局公告調查的新事實、新證據，並承認太極門不是補習班，此足以證明1992年度判決屬違法錯誤。台北高等行政法院在2020年5月5日和7月23日所發出的兩份函令中，要求中區國稅局將1992年的稅款和其他年度為一致性處理，並建議國稅局依法撤回強制執行。但國稅局無視台北高等行政法院的要求與建議， 這是很令人匪夷所思的，一個稅捐機關，居然可以不服從法院的判決，而法院對此也束手無策，這嚴重違背禁反言（estoppel）的原則。

一個自始就無合法課稅依據的違法稅單，本不應存在，歷時二十餘年，政府不但未還人民清白，甚至將人民的土地非法強行拍賣。這件事證實了，行政執行署最高層的流氓官員非法強奪洪博士和太極門建設道館預定地所應負的責任，並不亞於國稅局的官員。而且，獎金及績效制度也明顯助長了貪腐官員們的違法行為。

Massimo Introvigne 教授認為，政府官員以非法手段強奪民產，卻不受到任何監督與懲處，這是值得深思的問題，這顯然凸顯另一個嚴重的問題，部分行政官員長久以來的腐敗，高舉著公權力的武器，侵害手無寸鐵的百姓，卻因躲在「依法行政」的口號之下，誤導大眾，在一個民主國家，這樣的弊端必須及時根除，才能避免累積民怨，導致國家動盪的禍根。

看了這篇報導，若筆者不仗義投書，那人民信仰人權被迫害將得不到平反，我愛的台灣也無法修正錯誤，朝真正的民主之路邁進。疫情再度蔓延，確診人數大增之時，個案數有校正回歸的說法，而後，簡化送件流程，提升檢體檢驗速度，校正回歸走入歷史。這也是從事件中，看見問題，找到解決問題的方法。筆者呼籲違法官員應該有下台的機制，為自己的行為負責，才能確保台灣長治久安。