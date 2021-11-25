宏都拉斯大選中，在最新民調領先的左翼主要反對黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）(中)。圖／擷自秀瑪菈．卡斯楚臉書

美國訪問宏都拉斯的代表團表示，美國希望宏都拉斯維持與台灣的邦交。

美國國務院一名高級官員星期三（11月24日）說，正在宏都拉斯進行訪問的美國代表團已經對宏都拉斯11月28日總統選舉中的兩名主要候選人明確表示了以上的希望。

這名要求不透露姓名的官員說，華盛頓就「中國與當地接觸有關的一些危險」向宏都拉斯提出了警告。

在最新民調中領先的左翼主要反對黨候選人秀瑪菈．卡斯楚（Xiomara Castro）之前表示，如果當選，她將轉而外交承認北京，但她的一名親密助手星期二說，還沒有做出最後的決定。

宏都拉斯是台灣15個邦交國之一。中國努力削減台灣剩餘邦交國讓美國擔心中國在西半球等地的影響力正在增長。

國務院一名官員在電話簡報會上對記者們說，「我們對宏都拉斯所有的重要行為人都明確表示了我們認為宏都拉斯與台灣關係是如此重要的理由，」 「我們想看到它繼續。我們對主要候選人都直接表示了這點。」

這位官員是指美國國務院負責西半球事務的助理國務卿布萊恩·尼科爾斯（Brian Nichols）率領的代表團與宏都拉斯主要候選人進行的會晤。

這名美國官員指出，美國在本次選舉中並不是選邊站。他說拜登總統的政府歡迎卡斯特羅表示如果當選將建立一個由聯合國支持的反腐委員會的保證。

這位官員說，無論誰贏，美國政府都將繼續對美國認為是腐敗的宏都拉斯政治人物進行點名，並對他們採取措施，包括禁發簽證。

這位官員重申，美國呼籲宏都拉斯舉行自由與公正的選舉，並敦促宏都拉斯政府和軍隊履行憲法職責。但美國政府依然對宏都拉斯政治暴力的可能升級表示擔憂，並敦促宏都拉斯政府確保選舉的安全。