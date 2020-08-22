川普對內修理抖音、微信、阿里巴巴，要求赴美上市中概股企業ADR，接受嚴格審查，並且呼籲美國企業回到美國，把幾百家在美國的「孔子學院」列人「紅色代理人」，徹底砍斷紅色滲透，對美企採取補貼政策，給予美國企業搬遷費用，要求企業遠離中國，看起來，美中政經脫鉤，已經箭在鉉上，無法挽回。

美中脫鉤，或許不會讓中共政權立即倒台，但是重傷免不了，川普正在拯救美國，如同他對選民的呼喊；「支持拜登，就是讓中共擁有美國」，這句話已經不是玩笑話，聰明的美國人看到這一點，選擇拜登，持續擁抱熊貓，或選擇川普，打擊中共，兩條道路擺在眼前，即將決定大選的成敗。

中共無法持續從美國吸血

我曾在專欄中用「吸血蛭」形容中共，前天，《人民日報》以第一版新聞刊出「美中脫鉤，門都沒有」，紅色黨媒大酸美國，這句話很有意思，好像吃軟飯情郎死纏爛打，如同吸血蛭，意思是美國不可能甩開中共，你拒絕我附身吸血，我會死啊，中共不准美國脫鉤中共，不是哀求口吻，卻用流氓口氣，但是，另外一手策略可以發現：中共已經為未來可能的無血可吸，做出經濟內循環的準備，所以大買農場品，從中美洲大運石油，對國內制裁浪費食物者，甚至為了維穩，不惜鎖國，中共黨內精神刊物《求是雜誌》已經做了指導，向馬克思主義經濟邁進，意思就是中國要走回「計劃經濟道路」。

前幾天，深圳宣布只要用現金買東西，就必須實名登記，表面上說，要防止武漢肺炎傳染，單單看這一點政策就知道；中共更嚴格控管金融，意味著「金融風暴已經要來臨」，這是預防美金脫鉤前的準備，反正我搞人民幣內循環，放棄美金，也可以活下去，中共人口多，只靠內需消費，或許可以活下去。但是，科技業退回原始，中產以上人口就慘了，把人民幣藏起來的貪官更慘，中共以內循環對抗全世界，只要觀察中共對武漢瘟疫造成全世界傷害，不願意面對賠償，就知道賴帳的流氓底氣，就是我絕對不還錢，你奈我何？大不了鎖國，關起門來，我中共還是照樣當老大，還是可以欺壓14億人口。

中共40年來，從美國身上吸取美金，壯大自己，而且盜取科技，提升國防，就是不願吸收民主制度，人權關懷，以及自由氛圍，這一套和過去毛澤東，假借對日抗戰，從國民黨身上吸血，戰略一樣，現在，川普已經明白，照這樣玩下去，美國有一天就是身上血被吸乾後死亡，所以設定脫鉤的戰略。這個戰略，不只是美國而已，而是西方國家陣營，自成一個聯盟，中共只能和獨裁國家成立一個聯盟，這是新冷戰策略。為了達到這個戰略，美國先在南海開啟一場局部戰爭，也就越來越可能，局部戰爭可以測試：中國老百姓對中共政權的支持度，也可以營造敵友形式，所以南海戰雲密布，未來3個月會更加頻繁。

月初美國衛生部長阿札爾來台灣訪問，中共表面上叫囂「一中原則」，8月18日，台灣在索馬利蘭成立辦事處，中共又叫囂「一索原則」，月底，捷克政府高層又要來訪，這個門一開，歐洲國家相繼來台，中共根本無法擋。事實上，在此之前，中共內部文件已經悄悄把「一中原則」文字刪掉，這個動作也是超前部署，因為，中共知道：早晚必須承認中華民國政府，承認中華民國，至少還是「一國兩府」，總是比把台灣逼向獨立來得好。

所以，面對中共叫囂，台灣就來個不鳥你，這個態度是正確的，如果你鳥中共，中共就會軟土深掘，事實上，美國目前已經朝向「一國兩府」的策略進行，意思是美國終究會承認中華民國在台灣、澎湖、金、馬的有效統治，承認中華民國政府，也符合多數台灣民意的維持現狀，但是，台灣人民是否會主張台灣主權獨立，或者進一步以行動，制憲建國，那是台灣人自己要決定的事，美國已經表態，那是台灣人自己的事，美國政府只能提供安全投票環境，但是不會干預，這是美國對民主的遵循。

距離正常獨立國家的台灣國，還剩下最後一哩路，這一哩路無法靠美國完成，那是台灣人自己的事，你要繼續擁抱中華民國，或是完成台灣人百年大夢，選票就在自己的手上，或許十年內，就是決定時刻了，至於那些台灣紅色統派，你會選擇哪一個政府呢？看看林書豪的選擇吧。



林書豪（中）2020.8.20取得台灣護照。 圖／擷自公視網路新聞