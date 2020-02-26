美國和韓國國防高級官員們說，由於新型冠狀病毒的影響，美韓軍方正在考慮進一步削減聯合軍事演習的規模。此前，兩國取消多個大型聯合軍演的做法已經引起美國防務專家們的憂慮。

美國國防部長埃斯珀星期一（2020年2月24日）在五角大廈與到訪的韓國防長鄭景鬥舉行會談後見記者時被問到新型冠狀病毒在韓國的疫情會如何影響計劃中的美韓聯合軍演。埃斯珀回答說，由於對新型冠狀病毒的憂慮，駐韓美軍司令艾布拉姆斯上將正在與韓國軍方將領考慮縮減指揮哨所聯合演練的規模。

鄭景斗在回應中也說，疫情擴張使韓國部隊的行動受到限制，因此兩國軍事將領正在考慮削減下一步的聯合軍演。

「關於武裝部隊中的新型冠狀病毒疫情，截止昨天（2020年2月24日），我們已經有13名韓國軍人被證實感染了病毒。我們的確認為當前的局勢相當嚴重。」

韓國的新型冠狀病毒疫情過去幾天迅速惡化。截止星期二，新型冠狀病毒導致多達1000人感染，10人死亡。

一直反對美韓縮減聯合軍演規模的華盛頓智庫傳統基金會朝鮮問題資深研究員克林納對美國之音說，他理解兩國因為對新型冠狀病毒的擔心而取消和削減一些聯合軍演。

克林納：「冠狀病毒的確讓人憂慮。我們必須要考慮美國和韓國軍人的健康和安全。軍事演習的形式從野外作戰演練到一大部分在指揮哨所的演習。很多人、也許幾百人聚集在一個小地方、彼此近距離接觸，與此同時我們正試圖控制病毒的擴散，取消這種演習可能是好主意。」

曾經在中央情報局主管朝鮮情報研究的克林納說，朝鮮與中國大陸接壤，朝鮮的冠狀病毒目前外界不得而知，但是平壤當局不太可能會趁病毒導緻美韓削減聯合軍演的時機發動攻擊。