美中世紀大決戰，在經貿、科技、外交、軍事與價值觀等各個領域，全面展開對峙與博弈，這已是今天國際政治的重大主題。近日來，中國外長王毅緊隨美國蓬佩奧國務卿之後，急急訪問歐洲五國，唯一目標：是展開對「反中同盟」的組建與抵制的爭奪戰。9月1日，王毅最後一站訪問德國，借用「美德有隙」，將德國作為中國政府突破歐洲外交重圍的重要步驟與壓軸大戲。

港人在德協會抗議王毅訪德

8月28日，港人在德協會針對中國王毅外長的訪問，在法蘭克福與科隆分別擺出擂台，舉行「歸還『港人治港』一國兩制權利」的示威抗議活動，他們呼籲德國馬斯外長在與王毅會晤前，「重新考慮德國與中國的關係」，他們堅信德國尊重與維護自決、自由、重視個人基本權利的價值觀。

德國總理梅克爾曾數度談及「對香港未來的憂慮」，她表示：歐洲應該有反映出利益和價值觀的共同對華立場。即：反映出歐盟的利益和價值觀，維護與尊重人權與法治基礎，歐盟對香港未來前途的憂慮，是德國、歐盟需要與中國對話的重點。

這些基本立場與原則擺在台面上，王毅此行就是說破天，歐洲五國如何面對價值觀立場？國際社會有目共睹。我們已經看到了荷蘭、挪威、法國等，一一向王毅提出了共同的問題——對中國政府頒布香港《國安法》的憂慮。

致函馬斯外長公開信

港人在德協會也公開致函馬斯外長，認真提請德國政府思考與面對下面幾個問題：

1、自香港《國家安全法》實施以來，中共和香港政府加劇對維權人士、異議人士、立法會的反對派、媒體和普通公民等的打擊與鎮壓。

2、香港政府以疫情為由而「推遲」立法會選舉，並將現政府任期延長了一年，這不應該由政府來決定，而是由議會討論表決來決定，違反了香港的法治原則。

3、《國安法》成為香港警察鎮壓媒體的依據。民主體制下的言論與新聞自由，香港警察居然突擊搜查《蘋果日報》與逮捕媒體人，甚至逮捕黎智英董事長，這完全突破了民主制度與法治社會的底線。

4、香港政府直接干涉教科書編制，要求刪除政治敏感內容，香港的學術自由也是岌岌可危。



在法蘭克福示威的香港朋友。圖／田牧提供

呼籲撤銷不合理的《國安法》

香港政府實施《國安法》以來，德國總統斯坦因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）嚴厲批評中國的作法，是「雙違法」，即：違反了1984年的中英聯合聲明和香港的基本法，是對「一國兩制」的毀約。

港人在德協會呼籲：懇請馬斯外長與王毅會晤時，嚴厲提出香港人、維吾爾人和藏族人民的人權問題，敦促中國當局對自己犯下的嚴重侵犯人權行為，及時糾錯改正，撤銷不合理的港版《國安法》，尊守與維護契約，維持「港人治港」的一國兩制，尊重與維護香港的民主體制與法治原則。

廖天琪：支持港人在德協會的正義行動

國際筆會和平委員會副主席廖天琪也參加與支持港人在德協會的活動。她指出：自1997年香港主權移交中國之後，香港的新聞媒體、教育和科研領域的空間日益縮小。如今媒體多半進行自我審查，而自從香港出版人桂民海和其他同僚被綁架逮捕判刑之後，出版業也一蹶不振。中國23年前承諾的「一國兩制」，已經是虛有其表了。如今又拋出《國安法》，所謂的「分裂國家、顛覆國家政權、恐怖活動、勾結外國或境外勢力危害國家安全」等罪行，無疑是架在香港人頭上的「緊箍咒」。從此言論、寫作與新聞自由成了空話，也是變相地取消了學生與市民的集會權利。而那些罪名將輕易與隨意地加諸在民主人士、異議人士，及對政府发出批評聲音的公民頭上，動輒逮捕或判刑，香港的民主與法治蕩然無存。我們會與香港人站在一起，支持港人在德協會的正義行動！



作者田牧。圖／田牧提供



國際筆會和平委員會副主席廖天琪。圖／田牧提供