透過表揚說客語的形式，來洗刷過去大眾對於說客語會被懲罰或者是低俗語言的觀感，進而建立起說客語的自信與榮譽，那麼客家族群的精神將可永留存。圖為大杮子創地景藝術，台三線藝術季。圖／擷自客委會臉書

公共政策學者唐恩（W. Dunn）提出了政策分析應用三面向，分別為：一、「事實」的客觀陳述：設法找出公共政策的因果關係；二、「價值」的規範主張：設法標舉出公共政策所要實現的價值理想；三、「行動」的積極行為：必須針對好的政策方案採取積極行動，以實現政策目標與理想。本文將運用此觀點來分析「客語家庭表揚」此一政策。

首先，在「客語家庭表揚」此政策的「事實」客觀陳述為依據客家委員會調查顯示，自中央成立客委會和客家電視台十幾年來，具有客家血統的鄉親對於客家族群的自我認同度雖提高，但客語的流失並未因此而停止：相較於10年前，40至49歲以及30至39歲，都下滑了超過20個百分點，而19至29歲，更少掉了一大半。這也就是說，若不加緊復育客語，再過10年，會講客語的中生代和新生代勢必將更少。

再者，「價值」的規範主張則是認為「家庭」是為最早習得母語的場域，期望客語回歸家庭日常生活中使用，並藉著老一輩的客語能力在家中傳承給年輕族群，使得在家庭中可以使用客語做為溝通的語言，讓客語代代相傳、永續傳承，以挽救年輕客家族群的客語消逝危機，因此客委會決定於97年度開始辦理「客語家庭表揚」活動，使用公開表揚在家庭說客語的方式，增進聽說客語的自信與榮譽，鼓勵在家庭環境中也使用客語。

語言政策應落實在日常生活

而根據客委會網頁的說明：申請「客語家庭」條件為「凡家庭成員中，相互間有兩代以上直系血親，或有半數以上通過客語能力認證者，即符合表揚資格。」這則是「客語家庭表揚」政策的「行動」積極行為。

但此政策在「行動」的積極行為上有些缺失，因而遭受到外界部分抨擊，原因是認為這樣僅呈現「表面上」的客語家庭，而非「實質上」的客語家庭，因為只要符合「條件」即可獲取表揚。例如：僅是考過認證而受到表揚，但在家裡其實根本不會使用客語；或者在家裡常使用客語，但未考有客語認證而未受到表揚。故只能說此政策僅能反映部分家庭有考取客語能力認證，亦不能完全肯定出客語已經在現代家庭中深耕，更不能說客語傳承已透過「客語家庭」獲得了成就。

儘管「客語家庭表揚」受到外界批評，筆者仍對此項政策持以正面評價，我想，對於「客語家庭表揚」此項政策可先著重於「價值」的規範主張也就是在「給予表揚」，試著透過表揚說客語的形式，來洗刷過去大眾對於說客語會被懲罰或者是低俗語言的觀感，進而建立起說客語的自信，只要對說客語有了自信與榮譽，那麼客家族群的精神將可永留存，而「行動」的積極行為部分確實有它的缺失存在，但筆者認為這可以再隨社會環境予以修正，故仍支持此項政策的制定。