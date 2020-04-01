新西蘭最大華文報刊——《新報》

陳維健有了自己的媒體——《新報》，為什麽叫新報呢？一新，取之於國名新西蘭；二新，來自於國父孫中山，1902年在檀香山創辦了《檀山新報》，也是一份《新報》。將兩個「新」兼而融之，就是陳維健一家的辦報宗旨。

陳維健踏足新西蘭歲月初期，尚無自己的媒體，當時馬來西亞華人在新西蘭有一份報紙，維健開始時常給該報投稿，包括也在該報刊登六四紀念活動廣告等。維健維明兄弟與一批新西蘭朋友堅持每年舉辦紀念六四活動。有一年六四前，這家媒體的老板接到中國大使館通知，不能在報紙上刊登六四的廣告，不能發表這方面的文章。一氣之下，維健維明兄弟決定自己辦報。

陳維健說：我們還有個副業——西紅柿農場，租用了一個玻璃棚暖房，種植西紅柿。我們的第一桶金，就是從西紅柿農場獲得的。我們白天在暖棚裏種植西紅柿，晚上在燈下撰寫與編輯報紙。

《新報》一出，一發不可收拾，最初是周報，後來改版成雙周刊，成為新西蘭最大的一份華文報紙。

報紙面向新西蘭華僑，運作量發行量非常大，所以也沒有打上特定的反共政治旗號，比如：民主思想宣傳與六四紀念等，也只是報紙內容的一部分，所以當時中共使館一直在做我們的工作。這是第一份由中國大陸人主辦的報紙，以前都是香港、台灣人在海外辦報。陳維健的報紙超過了原先的那些華文報刊，影響出去，名聲出去了，引起了外界廣泛的關注，自然也引起了中共使館的重視。

陳維健介紹：當時中共駐奧克蘭總領事約我們一起喝酒，做我們的思想工作，說是國家發生了很大變化，你們也要回去看看，希望我們辦報的方向要改變、調整。本世紀初，法輪功天安門自焚事件發生，中國使館文化參贊找到我們，提供了官方的各種資料，意思很簡單，希望按照中共的宣傳口徑向外報導。我給使館回信道：「閱讀了使館提供的資料，但《新報》有不同的解讀，你們的資料無需在我們的小小媒體上刊登，你們已在各大媒體上都有刊登了，倘若你們的文章沒有地方發表，《新報》一定會優先刊登你們的文章。這也《新報》與中共的最後一次正面交道。

中共建政初期，政府通過沒收股份、公司合營、清理關閉等手段，清除了私營傳媒，堵塞了自由媒體窗口，自此中國的公眾媒介、出版物，及後來的互聯網等，僅一個管道、一個聲音、一個主義，由執政者嚴控所有媒體的話語權。《新報》在新西蘭的成功，無疑是一次革命，一次解放，一次自由民主的勝利！

文藝版「朗素園」馳名中外

《新報》面向海外華僑，除了國際國內新聞以外，還有社會政治欄目，及文學、文化藝術創作等欄目。

陳維健得意地介紹道：《新報》有特色的文藝版，宣傳中國文化，弘揚中國文化。《新報》得天獨厚的是，我們的岳母岳父，在國內均是資深媒體人。

陳維健、陳維明是兄弟，他們的妻子也是一雙姐妹，大幼二幼，他們的岳母是周素子，是獨立中文筆會會員。

關於岳父陳朗，陳維健介紹說：「我岳父是中國戲劇家協會的一位資深戲曲研究專家，曾擔任中國戲劇刊物《戲劇論叢》的主編。」《戲劇論叢》是一份屬藝術性刊物，研究當代戲劇問題、作家作品、舞台藝術，及介紹成就顯著的戲劇藝術家生平、創作道路和藝術實踐經驗的刊物。

維健介紹道：「陳朗每天與我們一起上班，把著《新報》文字關，正因為有他的監督與指導，《新報》的打字員、排版員時常打趣說，在《新報》的工作幾年，我們的研究生學歷也完成了。在陳朗下面工作，這些人的文字功力都得到了大大提高。老先生一絲不茍，一個錯字都不肯放過。即便是上了版面，校對時發現一個小小的標點問題，他也非要糾正不可，才能出版。有這樣的資深編輯為《新報》把關，《新報》的文字與版面質量，可想而知。」

有位香港學者說：你們是以編輯《四庫全書》的精神，來編辦一份免費的報紙。維健感慨道：「《新報》離不開兩老。」

周素子與陳朗抵達新西蘭後，便配合《新報》的工作，第一、他們為《新報》文字把關。維健說：「海外媒體最大的問題是文字上漏洞百出，有時甚至慘不忍睹，有這兩位資深編輯把關，我能自豪地說，文字上《新報》是最好的，無可挑剔的。第二、《新報》為兩老提供了一個版面——「朗素園」專欄，這一欄目就是宣揚中國文化，其中還包括中國文化名人掌故等，圖文並茂。

維健自豪地說：「海外華文媒體，沒有一家報紙的文藝版可以與『朗素園』媲美，十數年來『朗素園』的口碑與影響力，遠遠超出了新西蘭疆域，很多國內的、海外的文化名人，紛紛來信來函要求將每一期『朗素園』專欄寄給他們，並予以非常高的評價。」

其時《新報》已經積攢了自己的產業，比如《新報》獨立的辦公樓與印刷廠，這在海外中文媒體業中是罕見的。



田牧、周素子（中）和廖天琪合影。圖／田牧

溫婉典雅的作家周素子

關於周素子，胡平有這樣的描述：「五七年反右時她還在上大學，就被打成右派。她的丈夫陳朗先生也是右派。夫妻雙雙被發配大西北，後來陳朗被送去青海的勞改農場，這一去就是十三年。周素子則獨自帶著三個未成年的女兒，先是在蘭州，後來一路流浪到杭州，靠打零工，甚至撿破爛維生。二十年後右派改正，夫妻始得團圓。憑著周素子的堅強與遠見，一家人歷經艱辛磨難而不散，而且三個女兒都考上了最好的大學。周素子出身名門，擅長詩詞音樂戲曲。她的文字滄桑厚重，樸素典雅，簡潔含蓄。」

周素子的作品有：《右派情蹤》、《晦儂舊事——老家的回憶》、《周素子詩詞鈔》、《西湖賦》等。

廖天琪稱讚道：書香門第出身的大家閨秀周素子，青年時代就容貌精緻美麗，氣質不凡，多年的艱辛經歷也剝奪不了她秀外慧中的品貌，而她的文學作品，文字典雅、斯文而雋永。閱讀她的自傳《晦儂舊事》，敘事詳盡，細膩逼真，哪怕是描述最為悲慘而屈辱的經歷，都毫無怨怒的戾氣，反而字裏行間透著對人性的深沈理解和寬容，不但凸顯出濃濃的文學素養，也隱含一種精神上的超越。她不僅博學能文，又善詩賦，欣賞她的詩集《周素子詩詞鈔》，其舊體詩與詞，也是非常美，對人文景物的描述，韻調優美，意境遠渺，可以說是文如其人。她的才情堪稱才女，而傳奇性的經歷，又提供了她豐富的寫作素材，使得她在文學上有這樣的令人矚目的成就。素子近些時日，身體不適，行動不便，健康狀況不佳，世界各地的周素子文友，都非常關心她，非常掛念她。

維健介紹道：周素子出版了不少書，其中有一本是《右派情蹤》，她寫了一百位右派的悲情故事，這些故事均在「朗素園」發表，這一百位的右派經歷，可說是中國50萬右派的縮影，所以《右派情蹤》的讀者非常多，不僅描述了個人的故事，而且與大時代的背景緊密相連，雖說這些人一度是那個時代的文化名人，可在殘酷的政治運動面前，他們便成了微不足道的被社會唾棄對象。當初在「朗素園」發表時，題目用的是「右派回憶錄」，可說是一部「大時代與小人物」的生命重筆。

「朗素園」除了頌揚與宣傳中國文化外，還記錄了中國文人遭受中共的迫害歷史。（未完待續）