武漢肺炎讓3百萬世人受害，美、澳、法諸國要求中國讓世界衛生專家去武漢科學調查，查出疫源，以便找到根本解決、預防災難重演之道。中國竟斷然拒絕，歇斯底里的反應，潑婦罵街，黑白不明，是非顛倒。圖/取自中國武漢病毒研究所官網

平民的話，有時活潑生動，入木三分。

養虎為患、自作孽不可活、流氓國家（gangster state）、作賊心虛、虛張聲勢（empty threat）、歇斯底里（hysteria）、恐慌（panic）、疑神疑鬼、夜路走多了見鬼、此地無銀三百兩、黑白不分、是非顛倒、吃了便宜還賣乖、老羞成怒、狗急跳牆、胡言亂語（crazy talk）、空口說白話（empty talk）、潑婦罵街、荒腔走板、鬼話連篇.....，都可以適切描繪目前美中、澳中因COVID-19（中國病毒）引發的美中、澳中緊張關係，及中國因美、澳、法、德諸國要求公正、公開國際調查病毒疫源，氣急敗壞的誇張反應。

大罵蓬佩奧「撒謊、欺騙、盜竊」

中國中央電視台（2020/04/27）播發「國際銳評」，痛批美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對武漢肺炎病毒的造謠污衊可謂登峰造極，帶有反智反人類色彩；散播「政治病毒」，正把自己變成人類公敵。

銳評細數蓬佩奧給中國潑髒水，稱武漢病毒、未能及時報告疫情、要追責索賠，以及拒絕援助世界衛生組織等諸多「罪行」；並指稱，蓬佩奧將他在中情局期間推崇的「撒謊、欺騙、盜竊」那一套演繹得淋漓盡致。

銳評指出，蓬佩奧在危機面前沒有表現一丁點職業操守與責任擔當，反而不斷挑撥離間，搬弄是非，不斷踐踏人類道德底線，不斷干擾國際公共衛生合作，自甘淪為全人類團結抗疫的絆腳石，淪為病毒擴散的幫兇。

銳評最後說，蓬佩奧若一意孤行，繼續將政治私利置於公共利益之上，那麼他必將被美國人民所拋棄，在美國外交史上留下千古罵名。

罵得痛快，淋漓盡致，卻是潑婦罵街、顛倒是非、荒腔走板。

威脅經濟制裁澳洲

澳洲政府近日多次呼籲國際，針對武漢肺炎疫情起源應進行獨立調查，中國駐澳大使成競業警告，若澳洲堅持調查，將引起中國消費者的抵制。對此，澳洲外交部長佩恩（Marise Payne）回應，澳洲不會接受經濟制裁，且現在正是全球需要合作的時候，「誠實透明很重要」。

在《金融評論》（Financial Review）（2020/04/27）的訪問中，成競業指出，澳洲要求進行調查的行為相當「危險」，說在如此關鍵時候提出懷疑、譴責或試圖分裂，只是在破壞全球抗疫所做出的努力。他警告，獨立調查恐導致中國消費者抵制澳洲產品，包括牛肉、葡萄酒等出口品，甚至不再前往澳洲旅行、留學。

事實上，澳洲總理莫里森（Scott Morrison）、外交部長佩恩等人在此前都公開表態，由於武漢肺炎在世界各地造成嚴重災情，各國都應支持、且有義務調查中國的病毒源頭與傳播途徑，卻被中國痛批這是「政治操弄」、「干擾國際疫情防控合作」、「不得人心」。

美、澳、法諸國要求，如是人類大災大難，3百萬世人受害，為了不讓災難重演，要求中國讓世界衛生專家去武漢科學調查，查出疫源，以便找到根本解決、預防災難重演之道。習近平的中國竟斷然拒絕，歇斯底里地的反應，潑婦罵街，黑白不明，是非顛倒。

我們目瞪口呆之外，只能理性邏輯認為，習近平是此地無銀三百兩， 老羞成怒，心裡有鬼，夜路走多了見鬼，狗急跳牆，先下手為強，先把民主國家要求的程序正義，抹黑成無理取鬧的政治獵巫（witch hunt）。自己作賊先喊抓賊。

有鬼才怕人調查

如果真的，毒源是武漢海鮮市場，不是P4試驗室，沒有見不得人的事，就公公開開讓世界衛生專家查清楚，明確公諸與世，取得世人公信，不是最簡單、最好解決問題的闢謠之道嗎？我們合理懷疑，習近平心裡有鬼，才不敢走此正道。

至於威脅澳洲「進行調查的行為相當危險，在如此關鍵的時候提出懷疑、譴責或試圖分裂，只是在破壞全球抗疫所做出的努力。」還警告，獨立調查恐導致中國消費者抵制澳洲產品，包括牛肉、葡萄酒等出口品，甚至不再前往澳洲旅行、留學。」則更是是非顛倒、荒誕不經的謬論。觸怒一大片的澳洲人。

30年來，中國大買澳洲煤礦、鐵礦、牛肉、葡萄酒，大批中國人到澳洲留學、移民，旅遊，是中國需要澳洲的生產資源、中國人喜歡澳洲產品、教育、景觀生態。沒有澳洲生產資源、市場、科技、投資，中國經濟發展，能如是高速？

經貿來往是互需、互惠的活動。威脅經濟制裁，是自我陶醉、毀滅的一廂請願。是一刀雙刃，傷人傷己。

問題很簡單，沒有美國、歐盟、澳洲、日本等的科技、資源、投資、市場，中國經濟能如是高速崛起嗎？當然不能。中國世界工廠的產品，沒有歐、美、日、澳等國龐大市場，能買出去，大賺美金、歐元、日幣嗎？當然不能。這是經濟的ABC。

民主國家養中國虎為患

民主國家要嚴肅自我檢討的是，為了經濟利益，享受中國便宜的產品，30年來幫助專制中國變成世界第二大國力霸權，養虎為患，反過來威脅民主世界的和平、安定，甚至爆發COVID病毒，禍害人類，不也是自作孽不可活。

這場黑色鬧劇要反過來演，歐、美、日、澳、尤其是台灣等民主國家，應該經濟制裁專制中國，才能根本解決這場人類浩劫、文明衝突，才能演成轟轟烈烈的歷史大河劇。

成競業大使的經濟制裁威脅，根本是crazy talk和empty talk，自欺欺人的空包彈。澳洲外長佩恩如是嚴肅、正經回應，還真是浪費心力。一句「誰理你！」（Who cares?），再加上「你敢！」（Dare you!），就夠了。

習近平對台灣敢，因為台灣經濟太依賴中國。對美國、歐盟、日本、澳洲不敢，因為中國經濟依賴美國、歐盟、日本、澳洲等國。目前是美國經濟制裁中國，不是中國經濟制裁美國。

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