2014年成立的桃園市機師職業工會所主辦的第三屆航空營，主題為「TUP航空夏令營M42」，將從8月1日起一連三天，於桃園市大興高中舉行，該營會是台灣最具代表性的學生航空營隊。自2018年起已累積超過150名來自台灣各地熱愛航空知識的學生參與。

桃園市機師職業工會是由華航、長榮、星宇等國內航空公司一千四百多位飛行員所組成，該工會除了積極主動維護並促進飛航安全，確保飛行員種種勞動權益，也努力於將專業知識貢獻並回饋社會。本次航空營會由機師工會全程規劃、籌辦，並由線上飛行員實際負責教學、陪伴與指導，以「回饋社會、推廣飛航知識」為目標設計暑期學生航空營。

機師職業工會說明，前兩年的營隊（2018年屏東恆春機場、2019年桃園方曙商工）已累積逾150位熱烈參與學員並獲得高度評價，今年的航空營，同樣選擇於「航空城」—桃園市舉行，並與本身即擁有「飛機修護科」的大興高中合作協辦。今年籌辦「TUP航空夏令營M42」過程中，一度因肺炎疫情增添許多困難與不確定因素。因此，在航空營的課程安排上，今年首度在實體課程之外，更同時採取同步線上課程的雙軌模式。

營隊課程區分的兩個年齡層（13歲以下的「初階班」以及13歲以上的「進階班」），在實體與線上課程人數上，將會有合計近百名學生獲得寶貴的機會，在三天的課程中可以充分體驗並學習全方位的各項航空知識，參與學員的規模，將會是過去三年來人數最多的一次。特別值得一提的是，參與今年航空營的學員中，有20名是機師工會與桃園市政府社會局直接合作，免費提供給位於桃園市的各個社福機構內的弱勢學童參與。

機師工會表示，今年機師工會航空夏令營的師資規模，是三年來陣容最堅強，課程內容最豐富的一次。三天的營隊課程中，除了有來自中華航空、長榮航空與星宇航空第一線的機師群擔任講師親自授課外，更邀請到：「國家運輸安全調查委員會」的「飛航調查官」－梁學賢先生；第一位寫下駕駛單引擎飛機環球記錄（橫越兩萬四千公里、累積飛行244小時）的台灣人－黃明祐先生；曾經擔任「陸軍航空特戰指揮部」攻擊直升機飛行官林戊興（目前為B777 資深巡航機長），特別介紹直升機的飛行構造、原理與最新發展等專業知識；原為美國NASA航太科學家，曾返台擔任國家太空中心探空火箭計畫主持人的陳彥升博士。

機師工會也表示，今年航空營能夠順利舉行，特別要感謝桃園大興高中、桃園市政府社會局、安捷飛航訓練中心，以及加拿大西安大略大學商用飛航管理系的協助與支持，以及來淡江大學航空太空工程學系與大眾傳播系的學生一同協助營隊的實際規劃與執行。機師工會也期待「航空營」能成為更多台灣兒童與學生認識、學習飛行與航空知識的最佳選擇！

航空營始業式時間：2020年8月1日（六）上午八點整

航空營始業式地點：桃園市大興高中（桃園市大園區永興路142號）

歷次航空營精彩照片



線上飛行員實際負責教學、陪伴與指導。圖／桃園機師工會提供



線上飛行員實際負責教學、陪伴與指導學員認識、學習飛行與航空知識。圖／桃園機師工會提供



本屆航空營吉祥物。圖／桃園機師工會提供