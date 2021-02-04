俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭到警方拘押後，聲援納瓦尼的示威活動中，有許多過去從未參加過此類抗議活動的民眾，也有大批年輕人的參與。圖／擷自DW影片，民報合成

各位聽眾，俄羅斯反對派領袖納瓦尼遭到警方拘押後，數萬名俄羅斯民眾多次動員起來，走上街頭，要求當局立即釋放納瓦尼。納瓦尼於去年遭神經毒劑毒害險些喪命，在德國救治、癒後於1月17日返回俄羅斯，隨即遭到警方拘押，引發國際社會高度關注。實際上，在一些專制國家和地區，像對納瓦尼一樣打壓反對派人士的做法，並非孤立事件。在中國、在香港、在伊朗、在土耳其……為什麼不同政見者有著共同的遭遇？對此，歐洲之聲理事會主席、國際筆會和平委員會副主席廖天琪女士向我們闡述了她的看法。

（1）俄羅斯反對派領導人納瓦尼究竟怎樣得罪了普丁？

廖天琪：其實流芳女士，你在問題中已經畫龍點睛給出了答案——納瓦尼是反對派領導人！這就是他得罪普丁的第一條「罪」。普丁變著花樣一再霸占著俄羅斯最高權力的總統位置，他2000〜2008年當了兩屆總統，後來2008〜2012由梅德維傑夫接任總統，他退居總理職位，然而仍然大權在握。2012年他三度參選，並且勝出，成為總統，2018年四度參選，連選連任，任期到2024年結束。當總統上癮了的普丁，於2020年7月推動公投，修改憲法， 將現任總統普丁和前總統梅德維傑夫的任期歸零，這樣到了2024年，他還可以參選（當然一定會勝選）並連任兩屆，具體地說普丁可以當俄羅斯總統至2036年。普丁和習近平兩個獨裁演雙簧，都是「修憲專家」，都給自己弄了個萬年總統的終身職。

納瓦尼是個近十年來展露頭角的反對派政治家，遭到普丁嫉恨，去年8月他在俄國旅途中被投毒，幾乎送命。幾經周折，德國緊急派飛機過去把暈厥的納瓦尼接到柏林，入住夏里特醫院，經過搶救，才保住性命。納瓦尼中的是一種高端的化學性神經毒劑諾維喬克（Novichok）。這種神經毒劑是蘇聯70年代研發出來的「化學武器」，卻從來沒有在戰爭中使用過，但是這把「牛刀」偏偏被用來「殺雞」，這幾年曾被用來毒殺前特工斯克里帕爾（Sergei Skipal）、利維年科（Alexander Litvinenko）， 兩人都在英國遭到投毒。

當下，納瓦尼最令普丁暴跳如雷的原因是他成立了「反腐基金會」，納瓦尼用簡單的無人機，空拍了普丁在黑海之濱小島上的豪華別墅，他在網上公佈此影片，稱之為「普丁皇宮」。這個佔地廣闊，附帶著賭場、葡萄山丘和滑冰道的龐大「宮殿」，是用「黑錢」投入建造的。圍繞著皇宮週遭約7千公頃的大片地被俄國安全局（FSB）所佔用。納瓦尼說，皇宮本身的主人是普丁。此錄像影片上週一公佈，普丁就急忙公開聲明，這不屬於他，也不屬於任何他的家人近親。他心中恨極了這個人已在牢裡，還如此大膽犯上的政治「對手」。



俄國反對派領袖納瓦尼（Alexei Nawalny）用簡單的無人機空拍了普丁在黑海之濱小島上的豪華別墅。圖／擷自DW影片

（2）觀察人士注意到，在連續幾個周末的聲援納瓦尼的示威活動中，動員了許多過去從未參加過此類抗議活動的民眾，也有大批年輕人的參與。您如何解讀此一現象？

廖天琪：歐洲的各大媒體，這兩三週以來，天天都報導了不僅在莫斯科和聖彼得堡等大城市，有上萬人上街，連離莫斯科550公里外的小城市，或烏拉山區都有民眾抗議。示威抗議活動遍及俄羅斯的120個城市，民眾的憤怒如海嘯一般。這些群眾大多數是18〜35歲之間的青年男女，但是也有農民和家庭婦女。普丁長期統治下，俄國貧富差距日益明顯，少數人富可敵國，窮人卻貧無立錐之地，中產階級也不斷萎縮。加上新冠病疫的衝擊，社會的各種弊病都凸顯出來。人民的不滿情緒，藉著納瓦尼被囚的導火線，爆發出來。昨天，2月2日是納瓦尼受審判的日子，消息傳來，他被判3年半的刑期，理由是他觸犯了假釋的規定。法庭指控他，在德國被搶救，然後留在德國休養期間，應當向莫斯科當局報病假備案，如此可笑的理由，讓普丁政府在全世界都丟盡顏面。就像記者在俄國街頭，問路人感想如何時，一個女人說，納瓦尼被投毒，政府不去調查拘捕兇手，反而判罪受害者，這是什麼法理？

獨裁政府總是犯同一錯誤，懼怕人民，懼怕挑戰他們權力的人，用壓制的手段去應付困局，結果民憤就如一個壓力鍋，裡面的氣越集越多，得不到釋放，總要爆炸的。如今普丁為俄羅斯塑造了一個英雄勇者，我們只消看看納瓦尼在法庭上聽到被判刑的時候，臉上帶著輕鬆的笑容，就知道，他明白自己再次贏了一局，成為俄羅斯最有前途的政治家，人們把他視為英雄，愛戴他，擁護他。

（3）俄羅斯的示威活動與香港曾經的抗爭運動是否有著共同之處？

廖天琪：有很多相同之處。二者都是人民對政府的非法行為，表達憤怒和抗議，不僅參加的人數眾多，而且在時間上是有持續性的。另外的特點是，參加抗議的年輕人佔絕大多數，群眾沒有真正的領導人或組織，老百姓不相信國有媒體和電視電台的消息，他們更相信在互聯網看到的信息。納瓦尼和他的團隊利用社交媒體，也採用YouTube甚至 Tik Tok來發佈消息，年輕人看到有人發佈上街抗議的消息，都追風似地前往參加，不顧那天氣的嚴寒，不畏警察的棍棒。這兩、三個禮拜以來，有時候一天就有3至4千人被警察拘捕，但是抓了放，放了又上街，雪球般越滾愈大。人們的訴求主要是「無罪釋放納瓦尼」，也有舉著「反貪腐」、「要求真相」的牌子的。人們要知道，既然普丁說他跟這豪華宮殿無關，他和近親都不是業主，那為何專門負責政府高官安全的國家安全局FSB就駐守在「宮殿」四周？為何周遭海域都劃為禁區，閒人免入？老百姓相信納瓦尼的指責是對的，普丁就如同「沙皇」一般，霸佔著國家的財富和資源，貪圖個人享受。

從這點上看，俄國人民更敢於直接向獨裁君主挑戰，而中國人或香港人是不敢、也不可能，把矛頭指向習近平的。



作者指出，納瓦尼（左2）在法庭上聽到被判刑的時候，臉上帶著輕鬆的笑容，就知道，他明白自己再次贏了一局，成為俄羅斯最有前途的政治家，人們把他視為英雄，愛戴他，擁護他。圖／擷自DW新聞影片

（4）1月24日，中國海外民運界舉行網絡哀悼會，悼念在不久前過世的民運人士王策。其實，像王策這樣一生坎坷的民運人士數不勝其數。他們為何遭此命運？

廖天琪：中國共產黨成立於1921年，是個百年老店了，它從建黨早期開始，就以「鬥爭」、「欺騙」為手段，對付自己人毫不手軟，對於反對者和異議人士就更是無情了。中共治下，國家走了那麼多彎路，葬送了上千萬同胞的性命，凡是有思想、有抱負的知識人，知道「一黨專政」的結果，必然會造成國家和社會的動亂，暫時的壓制可以消音，製造「和諧」的假象，但是國家要長治久安，終究必須走民主憲政之路，所以有那麼多勇敢的志士前仆後繼，以各種方式去追求這個目標。王策是其中佼佼者，他長年對中國的體制和社會進行思考，他在美國夏威夷大學主修政治學，他的博士論文就是探討中國的憲政之路。拿到博士學位後，他本可以在美國安居樂業，找到待遇優厚的工作，但是他有著赤子之心和壯士之勇，竟然於1998年從西班牙返回中國，並上書中央，要求中共改革，逐步放棄「一黨專政」，步向憲政民主之路。因此被逮捕入獄，判刑4年。海外民運裡面這樣身體力行的人是鳳毛麟角的。不過當初在杭州由王有才、王策等人組建的民主黨，其黨員非常勇敢，真有數十位人士被抓捕，獲重刑，刑期前後加起來有幾百年，這些人代表中國人的骨氣，值得我們敬佩和大書特書。



王策在波茨坦大會上演講。圖／田牧提供

（5）最近，中國維權人士、獨立作家郭飛雄準備赴美探視患癌的妻子被禁出境，引發較大反響，請談談您對此一事件的看法？

廖天琪：郭飛雄是一位非常優秀勇敢的維權律師，2006年他為太石村的農民維權，被判刑5年。他的妻子張青被連坐，備受折磨，不得已攜帶兩個幼兒逃離中國，遠走美國。郭飛雄2011年出獄，兩年後為了聲援《南方週末》的公民運動，再次被抓捕，判刑6年。2016年他抗議獄中的虐待而絕食近100天。2019刑滿出獄。如今，跟他共患難的妻子癌症手術，身體羸弱，需人照料。但是當局竟然在機場攔截他，雖然他有合法的護照和簽證。郭飛雄兩次無辜被投入獄中，坐牢11年，妻離子散。現在警方以他若出國，會「危害國家安全」為由，扣留了他。他為了抗議開始絕食。這種違法而反人道的政府行為，引發了國際的抗議，中國民運界人士聯署抗議，美國的政治家也公開站出來，要求中國當局允許他赴美。我本人也向德國議會和歐盟寫信，要求歐洲政治家們站出來主持公道。我希望在短期內事情會有轉機，郭先生應當停止絕食，並且獲准赴美，跟家人團聚，照顧病妻。



作者期待，中國維權人士郭飛雄停止絕食，並且獲准赴美，跟家人團聚，照顧病妻。。圖／擷自VOA，2006年5月3日资料照片

※本文轉載自： 法國國際廣播電台（RFI）