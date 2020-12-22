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每日國際焦點

日本通過連續9年軍事預算增加，年增1.1%，提出5.34兆日圓軍事預算，購買隱形戰機與長程飛彈等武器以對抗中國。

泰國2014年軍事政變以來首度地方選舉，抗議青年支持的反對黨進步行動在發動抗爭的42省沒有一省獲勝。

美國軍武大廠洛克希德馬丁以44億美元收購火箭引擎製造商洛克達因航太。

中非共和國選後發生暴力衝突，俄羅斯與盧安達派軍前往維和。

日本

通過連續9年軍事預算增加，年增1.1%，提出5.34兆日圓軍事預算，購買隱形戰機與長程飛彈等武器以對抗中國。

印度

農民開始絕食抗議莫迪的農業改革政策。

泰國

2014年軍事政變以來首度地方選舉，抗議青年支持的反對黨進步行動在發動抗爭的42省沒有一省獲勝。

澳洲

雪梨發生群聚感染，導致遭其他城市隔絕，市民到其他城市需隔離14天。

英國

因發表新種病毒，遭全球各主要國家封鎖，澳洲、義大利發現有病人感染英國新種病毒。

德國表示歐盟需合作對抗新種病毒。

德國

警告伊朗不要浪費拜登給的機會，盡快回到伊核協議。

美國

軍武大廠洛克希德馬丁以44億美元收購火箭引擎製造商洛克達因航太。

川普政府因支持奧蒂嘉政府制裁3名尼加拉瓜官員含副總統在內。另外制裁3家違反古巴禁運企業。

中非共和國

選後發生暴力衝突，俄羅斯與盧安達派軍前往維和。

沙烏地阿拉伯

阿美石油開發公司與Google合作於沙國推出雲端服務。

伊拉克

民兵火箭攻擊巴格達綠區無人傷亡。

突尼西亞

民兵在阿爾及利亞邊界綁架並斬首1名年輕牧羊人。

福和會官方網頁：www.fratwn.org