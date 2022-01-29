愛看金庸武俠與古典文學的黃立宏常被師長稱為才子，是醫師俠隱的現代詩仙。很多聚會在其吟詩作詞下增添文采風雅。台灣高醫大全球校友總會本月九日為前校長劉景寬、高醫大工會理事長吳國揚舉行「高醫榮退餐會」，他擔任開場主持並作七言藏頭詩給予祝福，詩中寓意強調「退而不休」....(圖/陳俊廷)

「辛丑將盡迎春遊，新冠疫情祈早休，台灣醫療眾矚目，共同防疫忘塵愁。」又到了歲末年終的時候，我是黃立宏James Huang ，祝大家新年快樂！他，黃立宏醫師常被師長稱為才子，是醫師俠隱的現代詩仙。很多聚會在其吟詩作詞下增添文采風雅。

愛看金庸武俠與古典文學的黃立宏說，才子、詩仙愧不敢當，那是師長與同儕的溢美之詞、謬讚啦！惟或許自己也有天賦，從雄中時期就奠立文學底蘊，進入高醫後，大二選修「詩詞選」在老師啟蒙與參與社團包括高醫青年社、阿米巴詩社與南杏社等歷練，自此開始寫作之路，至今詩詞創作已有數百首，有空將集結成冊，分享同好。

台灣高醫大全球校友總會本月九日為前校長劉景寬、高醫大工會理事長吳國揚舉行「高醫榮退餐會」，黃立宏擔任開場主持並作七言藏頭詩給予祝福，詩中寓意強調「退而不休」。據悉，擔任台灣高醫大全球校友總會榮譽理事長的劉景寬2月1日將上任中山大學西灣講座教授，也將在高雄長庚開設門診，繼續為醫療教育服務外，也將持續其在高醫大校長時期與中山大學多年合作“攻頂聯盟”的成果與基礎上，續推、強化未來與中山併校邁向國際一流大學的努力願景目標。

農曆年節到了，COVID-19本土疫情再起，今年要不要走春訪友拜年是很多民眾心中的大哉問?惟毫無疑問的是從圍爐年夜團圓聚餐開始大吃大喝還是必然。

肝膽腸胃良醫黃立宏呼籲說，過年期間切忌大魚大肉、暴飲暴食，特別是三高患者、消化性潰瘍患者、肝硬化、慢性肝炎患者小心飲食外，尤其，酒。所謂「小酌怡情、豪飲傷身」。他並強調，因應當前疫情，三劑疫苗要打好、打滿，歡歡喜喜迎接虎年，祝福大家新年快樂、萬事如意、但最重要的還是身體要健康。

※黃立宏題詩 許永忠敬書「景寬國揚榮退紀念」

景色壯闊山河麗 寬以待人嚴律己 國士無雙聲譽隆 揚名四海民氣聚 榮耀傳世

捨我誰 退而不休福天齊 紀律倫常平生志 念茲在茲愛高醫

※黃立宏醫師簡介：

高雄市新聖明診所院長/高醫校友醫師協會副理事長/台灣高醫大全球校友總會常務理事/高醫大醫學系友總會常務理事/中華民國基層醫師協會理事/台灣消化系外科學會專科醫師