蘇曉康：用生命丈量中國民主的征途

大約半個世紀前，中國報導文學的代表人物之一、一部喚醒中國沈睡民心的電視劇《河殤》總撰搞人、現為《民主中國》雜誌社社長蘇曉康先生發言道：我同王策博士也是素昧平生，只是看了他的資料，非常感慨，分為兩點：

1、可以說王策先生是我們當代最優秀的知識分子。他投身於中國的民主運動，坐過牢，坐完牢又回到海外，做一個寂寞的異議分子，一個抗爭者，以致身染重病，過早離世。像他這麽一個受過良好教育的優秀讀書人，選擇走這樣一條道路，我知道他是想得很清楚的，他的智力足夠他來作出這樣的一個政治性判斷；

2、如今像他這樣的知識分子太少了。聯想到最近那個俄羅斯異議人士——納瓦尼從德國毅然回國，立刻被普京逮捕，數以萬計的俄羅斯人上街抗議示威。這樣的情況在今天的中國是不會出現的。我跟朋友開玩笑說，如果我們要做中俄研究比較，恐怕從這一點研究起步非常有意義。俄羅斯表面上說也搞民主，實際上根本沒有民主，他們的道路還很遠，可想而知中國的道路有多麽遙遠，這同中國的知識分子未能起來領導中國的民主運動有根本性的關係。王策先生的意義就在這兒。看到王策優秀的簡歷和背景，我有兩種難過：一種難過是他的早逝；另一種難過是中國目前的狀況。即便是這樣，我們還是要繼續做寂寞的異議人士，繼續做抗爭者。



蘇曉康。圖／擷自維基百科，公有領域

陳奎德：將儒學、基督文化與共和憲政融為一體

普林斯頓中國學社執行主席、《縱覽中國》網刊發行人兼主編陳奎德先生發言道：我和王策先生相交較久，從92年第一次見面，總共見過5、6次。他曾送給我他的著作《中國憲政之路》。我看過他的博士論文和送我的書，他是一個基督徒，對儒學也有很深的研究，對中國，他希望在文化上將儒學和基督教作某種整合，在政治上強調共和憲政，屬於一種比較保守的自由主義理想，是一個有大志向的學者。他認定的事，就會義無反顧，付諸行動，希望用行動來推動變化。如果中國將來有變革的一天，一定不能忘記像王策這樣為中國民運奉獻了一生的人。



陳奎德。圖／獨立中文筆會，田牧提供

林培瑞(Perry Link)：將學識傾注在畢生的民主事業上

現任加利福尼亞大學河濱分校校長特聘林培瑞教授，也是王策博士早年留學加州的老師。前年王策在電話裡與筆者談及林培瑞教授，我至今回味起他當年的激動與愉悅之情，能夠體會他那種「尊師重道」的傳統學者風範。

林培瑞教授居住在美國加州，那裡還是早晨7點，他就上網絡參加追思會。

林培瑞教授說道：我很早就認識了王策，可一直不熟，相識於80年代他來美國讀書時。他一直對我非常客氣，每年會寄一張賀卡給我。後來失去了聯系多年，一直到2018年，我受邀去海德堡大學，作為期一年的訪問學者。聖誕節我打算帶家人去西班牙度假，天琪跟我介紹了居住在馬德里的王策。王策很熱情地表示歡迎我們，並要為我們安排住宿。我還以為他成了富翁，擁有自己的旅館。到了那里，才發現他住在一個非常樸素的公寓里，人也十分樸素，開著一輛老爺車，陪伴我們旅遊。我對他的印象有兩點：

1、他是一個聽從自己內心道德理念的人。原本在美國取得博士學位的他，完全可以留在學界爬梯子，拿到鐵飯碗，甚至可以經商，但他卻捨棄這些，去追求對全人類有益的理想，那年回國明知有風險，卻還是聽從內心的聲音，義無反顧。

2、做人有風度，能夠包涵不同看法，比如他對儒學和基督教的兼容。他是一個外圓內方的人。



林培瑞(Perry Link)。圖／田牧提供

洛桑尼瑪：他是中國民運之路的儒雅學者

幾年前我去過西班牙，拜訪了王策先生，通過同他短短幾天的交流，我發現他是一個少有的溫和之人，這種溫和源於他優秀家族的文化傳承。他本人的素養既有中國傳統文化的儒雅風度，又結合了西方的民主自由思想，這些不僅體現在他的學術著作中，更重要的是體現在他的道德風範上，他是那種以柔克剛的能人。在我接觸的華人中，他是一個少有的特別溫和的人，他始終在堅持自己的理念，每一次的重要民運活動，他都帶病參加，我看到他幾步一喘息，幾步一歇息……他是一個既有傳統文化基點、又有自由民主理念的統一體。



洛桑尼瑪。圖／田牧提供

與會者寄托著對王策的哀思與懷念

上世紀八十年代中國著名民營企業開創者之一、前民主中國陣線主席萬潤南，寫了五言絕句悼念王策：

西山暮色蒼，壯士落殘陽。義薄雲天處，長歌欲斷腸。

曾在中國前總理趙紫陽的「政治改革辦公室」工作、民主中國陣線首任主席嚴家其與夫人高臯，最近因身體欠佳，且操作網上會議不方便，不能參加網絡追悼會。特意委托李恒青在會上表示：「驚聞王策病逝，很悲痛。王策是一個好人。請代表我們向他的家人表示慰問。」

中國民運著名理論家、北京之春名譽主編胡平說：驚悉王策博士離世，不勝哀痛。記得1988年我赴夏威夷活動，和當時還在夏威夷大學攻讀博士學位的王策初次見面，距今33年了。此後又和他有過多次見面以及書面往來。王策先生溫文堅毅，富於哲思文采，待人寬厚友善。今日遠去，痛哉痛哉。謹向王策家人致以衷心慰問。

追思會上，還有很多朋友的發言：王軍濤、王有才、曾建元、王國興、陳立群、林樵清、黃慈萍、蔡詠梅、陸文禾等，每個人的發言都很重要，這里就不一一紀錄了，讀者可以直接進入文章結尾處的「致敬，中國民運志士王策——全球網絡王策博士追思會」鏈接，聆聽他們的視頻發言。

由於各種原因，王策家屬不方便直接參加Zoom網絡王策博士追思會，特意委托活動籌辦者之一的筆者，宣讀王策家屬的《答謝辭》。

日本前衆議院議員、前経済産業副大臣、前法務政務次官牧野聖修、中國著名記者高瑜、向王策致以哀悼！

王策好友與助手李力敬挽：

畢生求共和，積勞成疾壯志未酬哲人其萎！熱血爭民主，憂國憂民矢志不渝風範永存！

南朝文學家沈約有「萬事無不盡，徒令存者傷」，意即：雖然知道萬事都有盡頭，可還是令活著的人徒增憂傷。這是今天全球朋友紀念王策先生心情與哀思的寫照。

通過網絡連線出席追悼會的還有：唐元雋、王進忠、梁友燦、朱學淵、陳維健、薛偉、席海明、鐘錦江、汪岷、唐婕、長平、鄭源、王涵萬、謝維勤、陳忠和、吳倩、宋書元、劉剛(丹麥)、陳和平、金召、相林、楊崴、於大海、草庵、劉偉民、董鵬、謝維勤、黃濟人、林牧晨、李東澄、湯光中、黃奔、趙曉薇、徐英朗、楊錚、任松林、萬寶、梁誠、安娜（光傳媒）、劉燕子、蕭勁、鄭欽華等世界各地400餘人士。

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