網路購物盛行 吃魚不再是難事

你喜歡吃魚還是吃肉？台灣人普遍覺得吃魚是件繁瑣的事，從市場買回家的整隻魚處理起來繁瑣耗時。不過現在透過科技設備以及加工技術的提升，業者多已先將整條魚分切成魚片並去除魚鱗、魚刺等加以真空包裝，大大提升料理的簡易度。想吃到國產新鮮優質水產品也能透過電商平台管道輕鬆下單在家等候收貨，相當方便。為此，網路電商平台「鮮好購(https://www.freshgood.tw/)」也祭出相挺台灣漁民的團購慶活動，集結各地優質養殖青年推出新鮮優質水產品，包含產銷履歷新鮮白蝦仁、金目鱸魚片、台灣鯛魚片、去刺虱目魚肚、虱目魚丸…等，結帳時輸入優惠代碼FISH300便能享有滿三千現折三百的優惠活動，讓國人買得安心、也吃得也安心。

漁業署照顧台灣漁民 民眾吃得安心有保障

響應漁業署推廣台灣優質魚產的目標，將國產優質水產品入菜便當，減少料理的時間，讓民眾吃魚變得更加簡單。漁業署與餐飲業者「樂活食堂」攜手合作，將台灣優質養殖青年的水產品入菜飯盒製作成美味餐點，並將現有餐點全面升級，推出加魚不加價的雙主菜便當，份量升級不僅讓民眾一飽口福，也能吃得安心。搖身一變的熱食便當讓民眾省去料理的時間，輕鬆買安心吃，支持台灣漁民零距離。

樂活食堂雙主菜餐點。示意圖/樂活食堂提供

輕鬆買帶著走 產地到嘴邊零距離

漁產品直接製成美味飯盒，食魚變得更加容易，民眾更能快速又方便的品嘗到魚肉的鮮甜滋味。餐飲業者「樂活食堂」更將現有便當餐點直接升級，推出加魚不加價的雙主菜便當，讓民眾以經濟實惠的價格便能獲得雙重享受。本次加魚不加價的超值優惠活動從即日起至12/31止，民眾若想吃到升級版雙拼便當，可以透過捷客鮮app進行線上預訂、現場取餐，目前已知捷客鮮餐車站點為：中山站1號出口，也可以直接在樂活食堂西門總店進行購買，民眾亦可加入「樂活食堂LINE@(https://lin.ee/hnT0Vbc)」或搜尋ID：@961hyxqt，直接在LINE上面進行預訂，相當便利。

樂活食堂推出加魚不加價雙主菜餐點。活動海報/樂活食堂提供

捷運中山站餐車站點。示意圖