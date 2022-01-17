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每日國際焦點

東加受火山爆發後海嘯影響，全國大多數地方仍失聯，死傷不明。海嘯造成祕魯2人喪命。日本因東加火山爆發，對23萬人發布海嘯撤離警報，高知縣10艘漁船因海嘯翻覆，日航取消27航班

微軟表示觀察到破壞性病毒入侵烏克蘭數個政府機關與烏克蘭政府相關組織的電腦系統

南韓總統文在寅16日訪問阿拉伯聯合大公國時簽訂協議出售艦對空飛彈予阿聯

馬利因政變下台的前總統Ibrahim Boubacar Keita去世，年76

日本

因東加火山爆發，對23萬人發布海嘯撤離警報，高知縣10艘漁船因海嘯翻覆，日航取消27航班

南韓

議員規劃法案要求Netflix為網路流量付費

北韓

17日又發射彈道飛彈入海，本月第四次試射飛彈

中國

要求進入北京72小時內要接受篩檢

印度

因疫情擴大，中選會禁止選舉的5個邦舉辦政治集會

澳洲

網球選手喬科維奇簽證遭取消後離開澳洲，無緣澳網

印尼

對房地產、汽車銷數減稅以促進疫後經濟

菲律賓

外長強調緬甸和平談判翁山蘇姬不可或缺

東加

受火山爆發後海嘯影響，全國大多數地方仍失聯，死傷不明

歐盟

考慮寅吃卯糧，動用下一期7年預算，來推動減碳

英國

將宣布2年BBC收視費凍漲，維持159英鎊，2027年將廢除

擴大追加疫苗施打至16〜17歲

法國

各地數千人抗爭反對疫苗護照

德國

德軍將依往年慣例於加拿大五翼鵝灣基地進行訓練，並遵循防疫措施

俄羅斯

再逮捕6名駭客集團REvil成員

西班牙

老人的童年回憶讓警方找到80年前西班牙內戰中義大利空軍支援國民軍投下的未爆彈

烏克蘭

微軟表示觀察到破壞性病毒入侵烏克蘭數個政府機關與烏克蘭政府相關組織的電腦系統

前總統波洛申科（Petro Poroshenko）稱其叛國罪是遭現政府誣告，將無視被捕威脅返國

荷蘭

阿姆斯特丹數千人抗爭反防疫

瑞典

14日大型無人機飛越Forsmark核電廠，警方巡邏並出動直升機搜捕

科索沃

國會通過決議，禁止塞裔於科索沃領土投票塞爾維亞修憲公投

美國

2021年12月通路銷售跌1.9%，Omicron造成供應鏈受阻、勞力短缺、客戶減少，打擊中小企業

加拿大

敦促國民避免非必要旅行前往烏克蘭，因俄羅斯威脅上升

墨西哥

查扣38萬盒家樂氏玉米片，因包裝有卡通圖案，稱違反禁止向兒童推銷食品法規

祕魯

東加火山爆發海嘯造成2人喪命

瓜地馬拉

邊界軍警阻止數百尼加拉瓜、宏都拉斯偷渡客人龍

以色列

國防軍與美軍上周於納蓋夫沙漠舉辦「沙漠之隼」聯合軍事演習

內閣通過1.1億謝克爾（3540萬美元）預算改善耶路撒冷西牆結構以促進觀光

冷鋒襲來帶來大雨造成多處淹水，以色列先前檢討報告顯示全國基礎建設未能抵擋極端氣候

土耳其

艾登省Batı Kipaş造紙廠完工，每年可減少2.5億美元進口紙

埃及

蘇伊士運河擴建將於2023年7月完工

給予阿斯特捷利康抗病毒藥物Evusheld緊急核准

阿拉伯聯合大公國

南韓總統文在寅16日訪問時簽訂協議出售艦對空飛彈予阿聯

亞美尼亞總統來訪，提升雙方關係

卡達

送70噸糧食援助黎巴嫩陸軍

葉門

拒絕聯合國呼籲，不願釋放阿聯籍船隻

伊朗

辯稱巨響來自雷暴

黎巴嫩

希臘愛琴航空航班10日飛抵貝魯特時發現襟翼受損，調查原因並宣布全面停飛貝魯特，初步判定非子彈攻擊

索馬利亞

政府發言人遭自殺炸彈攻擊受傷

奈及利亞

數十武裝摩托車暴徒襲擊凱比州村莊，殺害超過50人

馬利

因政變下台的前總統Ibrahim Boubacar Keita去世，年76

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