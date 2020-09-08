俄國反對派領袖阿列克謝·納瓦尼（Alexej Nawalny）於8月20日在返回莫斯科的飛機上，突然昏迷。飛機緊急降落，將他送入就近的鄂木斯克（Omsk）醫院救治。德國方面立即派出專機及醫師飛赴當地，欲將他接到德國就醫。俄方不肯，幾經耽擱，在他家人強烈要求放行之下，兩天後，德國醫生讓他進入人工昏迷狀態，才被運送到柏林夏利特醫院。現在兩週昏迷狀態過去，納瓦尼已無生命危險，能開口說話了，至於能否恢復昔日健康，還是問號。

納瓦尼一出事，人們就猜測是被下了毒，俄國和普京政權運用這種手段滅口，早已廣為人知。近年來，普京金對政敵或異議人士，不論是記者、叛離份子、反對黨，毀譽、斷財、投毒、綁架、奪命，種種下流恐怖的法子都用轉了。不過這次，他可能攤上大事了，西方，特別是歐盟國家反應激烈，不會只是批評指責了事，直接制裁的措施都有可能。

用化學毒劑來剷除異己

德國國防軍實驗室在納瓦尼血液中，化驗出一種專門攻擊神經的劇毒諾維喬克（Nowitschok），這是俄羅斯專家從上世紀七十年代至九十年代之間，研發出來的化學毒劑，可以用於軍事上，但卻從來沒有在戰場上使用過。納瓦尼中了神經毒劑被證實後，各種憤怒的指責都焦距到普京那裡，因為這種毒劑只有國家的最高階層才了解，只有最高級的研究室和軍方研究所才擁有。更有甚者，2018年3月4日發生在英國薩里斯伯瑞Salisbury一宗投毒謀殺案，原蘇聯的諜報人斯克里帕爾（Sergei Skipal）上校和從俄國來訪的女兒尤莉雅 （Yulia）被人發現昏迷在公園長椅上，病情嚴重，經治療查出即是中了諾維喬克神經毒。當時到現場去的救護人員也多被毒感染，其中一人甚至十分嚴重。這對父女後來治癒，但此事震驚世界。

斯克里帕爾服役蘇聯軍中，幹情報工作，他於九十年代也販賣情報給英國，是雙面間諜。2004年被俄國逮捕判刑13年，通過雙方人質交換，於2010年出獄，自此定居英國。最近十年，他妻子死於癌症，哥哥先他兩年前去世，兒子於2017年離奇死去，原因不明。看來一旦被專制政權視為「叛徒」的人，不僅個人性命堪虞，家人也連坐了。

用放射性元素幹掉「叛徒」

另外一個著名的例子是利維年科（Alexander Litvinenko），他曾任職蘇聯克格勃（KGB）和安全局，擔任反恐和反間的工作，他對俄國的情治部門和上層政治家，包括普京，曾提出批評指責，被當局開除甚至逮捕。他出逃至土耳其，後獲英國政治庇護並入籍，從事記者工作。但是他的母國視他為叛國份子，且知道他手中掌握很多敏感的黑資料。2006年10月底，利維年科跟兩名前克格勃的人士會面，也同一位義大利人一道用餐，談話內容自然都是高級秘密敏感、涉及國家安全的議題。兩日後他就發病，症狀詭異，後來查出的確是中毒，他中的是一種叫釙（化學符號PO）的具有高度放射性的元素，這還是一百多年前居禮夫人夫婦所發現並定名的，釙只稀有地存在於鈾礦中。利維年科病發後三週就去世了，狀極淒慘，頭髮盡落，形容枯槁。據說這是人類史上最昂貴的毒藥，價值三千萬歐元。他的死引發了英國和俄國之間的外交戰，英國查到一名俄國兇手，但俄方不肯引渡，雙方以各自驅逐對方四名外交官結束這次投毒案。但是人們普遍能猜到幕後隱約的真兇是誰。

專制政權跑到國外暗殺「叛離」母國的同胞，這是違反人性，違反國際法的，而且使用的又是「化學武器」的手段，更是罪加一等。國際《禁止化學武器公約》（CWC）於1993年簽訂，1997年生效，有130個國家簽字，其中自然包括俄國、美國、敘利亞、利比亞等國家。神經毒劑屬於第一類化學物質，據維基顯示，俄國已經於2017年8月銷毀了全部的第一類化學物質。那麼這次納瓦尼中毒顯示，要不是俄國當局說謊，並沒有銷毀這些化學毒物，就是這些毒品已經流入民間。但是這麼厲害的物質，普通人不會去碰，更別提拿它來殺人了，那麼不是明擺著，誰是幕後的殺手？

制裁普京北溪油管可能夭折

用國際禁止的化學毒品來除掉本國的異議人士，這可不屬於「內政」問題了。納瓦尼事件在歐盟引起軒然大波，特別是德國，朝野皆忿忿不平，指責俄國政府難逃其咎，必須給一個明確說法，怎能對反對派領袖下此毒手。媒體也鋪天蓋地報導事件的背景和細節，這不僅涉及到人權、道德和法治的問題，還有一個直接關係到經濟民生的國際大項目，那就是德國和俄羅斯兩國正在建造，接近完工的北溪2號天然氣管道（Nord Stream 2）的工程。德國的能源供應，十分依賴俄國。2011年北溪1號的管道就已經鋪設成功並投入使用了。這2號的管道工程巨大，從俄國芬蘭邊境的維伯格（Wyborg）開始，沿著波羅的海三小國的外波羅地海，穿過海底，抵達德國靠波蘭邊境的葛萊夫斯瓦德市（Greifswald）總長度1222公里，是世界最長的海底管道。這個耗資74億歐元的工程有5家西方大公司參與，卻是百分之百俄國的股份。如今工程已經完成90%， 只剩最後大約200公里的收尾工作。美國出於地緣政治的考慮，全力阻止干預此工程，認為一旦修好，就會把烏克蘭的能源供應邊緣化，因此在參眾兩院今年7月間通過川普簽署的制裁方案——《國防授權法案》（NDAA），此法宣稱將對所有參與修建管道的公司進行制裁，這是真正干涉他國內政的舉動，也只有川普這種妄自尊大，凡事美國第一，不顧他人死活的總統才做得出來。



北溪二號油管工程。圖／取自 Nordkurier.de

現在普京是千夫所指的「殺人嫌疑犯」，他雖然矢口否認自己跟納瓦尼案有關，並且對德國反咬一口，但是條條線索通往莫斯科，要洗白是很難的。德國幾個黨派，如綠黨 、自民黨，但也包括執政黨的政治家都認為應當制裁俄國，北溪2號必須下馬收工，跟這樣沒有誠信，不受政治倫理規範的政治人物是不能合作的。梅克爾夫人原來的態度是，納瓦尼事件要調查問責，卻應該跟北溪工程的問題切割，億萬工程是德國能源供應的關鍵，怎能說停就停？但是現在社會上反對的聲音愈來愈強，也許她有可能改變主意，然而下一步怎麼辦？梅克爾是談判高手，也許她還有錦囊妙計。對俄國來說，此管道尤其重要，賣天然氣和石油是他們國家的主要經濟來源，德國這個大主顧不能失去啊。



劉曉波（1955年12月28日－2017年7月13日）。圖／田牧提供

劉曉波之死謎底難解

從納瓦尼被毒害，西方反應強烈這件事，筆者聯想到3年前被中共虐死的劉曉波。曉波身體健壯，雖在獄中，但是有了諾貝爾獎的精神支持，他的心理絕對是樂觀而陽光的，為何當局突然宣布他肝癌晚期，幾個星期之後就死了？習政權不允許他出國治病，僅在他彌留之際讓美國和德國醫生前去看望了他。他死後被焚化，骨灰灑進大海，人間不留痕跡。相信他的病歷檔案不是已經被毀，就是當成最高國家機密保存在某處。劉曉波病重期間和死亡之後諸事，西方雖然也有同情的表示，卻鮮有指責之聲。死後一年，他的妻子劉霞也被允許出國來到柏林定居。這整件疑案被中共做得滴水不漏，讓外人抓不到什麼辮子。俄國、中國這兩個共產難兄難弟，俄國已經不再提那些共產意識形態的東西了，而中共青出於藍，雖不時祭出馬列那老古董，但是掛羊頭賣狗肉，說一套做一套的本領，老共爐火純青。想來習近平看到普京如此狼狽，心裏大約暗笑，還是咱中國人的軟刀子厲害，哪像老俄子這般毛躁，礙眼的人還沒殺掉，就惹得一身腥，不如來北京取經，讓習大大手把手傳授「借刀殺人」的妙計。