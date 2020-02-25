WHO秘書長譚德塞坦言，武漢肺炎病毒有可能造成全球大流行，但目前尚未達到此一階段，呼籲各國做好應對措施。圖/擷取自譚德塞推特

中國武漢肺炎蔓延至全球30多個國家，疫情至今尚未出現轉折點，投資人憂心全球大流行，市場信心崩潰，美股重挫千餘點，台股早盤也一片慘綠。世界衛生組織(WHO)如何看待疫情發展，是否爆發全球大流行? 秘書長譚德塞直言，目前還未達到那個階段，但這個病毒有發展成全球大流行的可能，呼籲所有國家和個人做好應對準備。

武漢肺炎疫情燒不停，根據最新統計，中國（不含香港、澳門）已達77658例確診，死亡2663例，總計全球共80146例確診、2699例死亡。隨著疫情炸鍋，金融市場空頭搶佔上風，美股一瀉千里。

即使川普在盤後信心喊話，稱武漢新型冠狀病毒在美國已得到很好的控制，並讚揚美國疾病控制與預防中心（CDC）與世界衛生組織 （WHO）對處理疫情的努力，在他看來，美股開始變得很好了。川普的喊話依舊無法挽回市場信心，包含台股在內的亞洲股市今天展開跌勢。

WHO秘書長譚德塞被問及武漢肺炎病毒是否全球大流行時表示，世衛決定是否使用大流行一詞，取決於對病毒的地理傳播、所引起疾病的嚴重程度及對整個社會影響的持續評估。他強調，目前武漢肺炎病毒並未在全球不受控制的蔓延，也沒有大規模的嚴重疾病或死亡事件。

不過，他也示警，病毒當然有大流行的可能，只是還沒到那個階段，此時使用大流行一詞不符合事實，不會拯救任何人的生命，只會引起恐慌。

世衛緊急計畫負責人萊恩（Mike Ryan）則解釋，「大流行」（pandemic）意即全世界的人口都可能受到感染，且部分人病倒，上一次報告的大流行是2009年的H1N1流感，在全球造成數10萬人死亡。