何姓女醫師收到交通罰單指其道路交通管理處罰條例第42條。她無奈的說PO文「《這年頭只能騎腳踏車了》我是機車直行中，從線的一邊，晃到線的另一邊。沒有打方向燈。罰單1200元。」(眾多網友說：天啊！這樣機車族不就人人自危，全國大街小巷這種「現象」應該滿滿都是吧！

「《這年頭只能騎腳踏車了》我是機車直行中，從線的一邊，晃到線的另一邊。沒有打方向燈。罰單1200元。」何姓女醫師收到交通罰單指其違反道路交通管理處罰條例第42條。她無奈的將該被逕行舉發所附的採證照片PO在網上，眾多網友說：天啊！這樣機車族不就人人自危，全國大街小巷這種「現象」應該滿滿都是吧！還有網友真的跑去路口實測後留言說：真的！攏同款。不信的話，自己去任何路口實測看看；另有網友說：小市民真無奈！也有網友不平的說，這是甚麼法?直批濫權裁罰？！

根據該罰單：何姓女醫師的違規時間是2019年12月16日12時14分。違規地點是高雄市覺民路往西。違規事實記載：「民眾檢舉案件，檢舉時間2019年12月19日汽車駕駛人未依規定使用方向燈」。應到案日期為今年4月5日。舉發單位為交通大隊三民二分隊。

網友為何女抱屈在網路與相關社群分享後轉PO引發熱議，並有網友向媒體與議員詢問是否合理與是否濫權裁罰？轄區議員林于凱也認為很不合理，指縱然有法源也該要合情合理。並認為要分開檢舉案件的程度，回頭去修道路交通管理處罰條例，把不同的號誌違規情況，分開裁處。因為目前不管是使用非法燈具、夜間未開燈、轉彎未打方向燈、變換車道未打方向燈，都是同一罰則。

據某警察交通組官員的說法是：「他也覺得這個要開單，同仁也很為難，可是如果不開單，檢舉達人會去查詢公開的舉發資料，如果被檢舉達人查到沒辦，員警會被檢舉到政風查辦。」

議員質疑說：但比較怪的是：檢舉達人也不會賺到錢，因為交通違規檢舉獎金已經被取消了…..