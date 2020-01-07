「崑崙銀行」是蘇萊曼尼家族和中國合作下的手套，資產2,800億美金，是中東最大銀行。伊朗是中國最大原油供應商，為了防範美國干預，伊朗同意中國以人民幣計價，這也是觸動美國痛腳的主因。圖／取自崑崙銀行網站

美國斬首伊朗軍頭蘇萊曼尼，並揚言已經鎖定52處攻擊點，要求伊朗不要輕舉妄動，美國暗殺蘇萊曼尼，報復美國駐伊拉克大使館被攻擊以外，其實是一石二鳥行動，順便向中國警告，原因很簡單，蘇萊曼尼是中國和伊朗之間，原油以及武器輸送的中間人，伊朗向中國輸出原油，換取中國的武器和飛彈以及核能研發設備，去年，伊朗攻擊荷姆茲海峽的油輪，飛彈證明來自中國，中國和伊朗之間的金流，由「崑崙銀行」擔任，這家銀行是蘇萊曼尼家族和中國合作下的手套，簡單說，穆斯林的宗教大老哈米尼，只是檯面人物，失去蘇萊曼尼的槍桿子，哈米尼就是空的領袖。

「崑崙銀行」資產2,800億美金，中東最大的銀行，而且伊朗是中國最大的原油供應商，為了防範美國干預，伊朗同意中國以人民幣計價，這也是觸動美國痛腳的主因，即便伊朗因為核子武器開發被經濟制裁，但是，中國根本不理會美國的禁運命令，持續向伊朗購買石油，所以，美國斬首蘇萊曼尼，也等於是警告中國，眼睛放亮一點。

美國無力對中、伊兩面作戰

美國刺殺蘇萊曼尼事件，後續發展餘波盪漾，股市重挫是必然反應，很多人擔心戰爭會擴大，美國反戰團體這幾天在街頭示威，「國土安全部」也神經緊繃，擔心伊朗的恐怖攻擊報復行為，川普再度下令美軍支援中東，並且開始從伊拉克撤僑，伊拉克在驅逐伊斯蘭國之後，快速和伊朗融為一體，兩伊加起來，成為新的中東霸權，這也是美國必須現在實施斬首的另一個原因，否則夜長夢多，未來更加棘手，看起來，美伊戰爭有一觸即發的態勢，雖然川普說，「我的決定不是為了戰爭，而是為了停戰，逼迫伊朗回到談判桌上」，但是，華府智庫認為，美國無力打兩面戰爭，一面是中國，另一面伊朗，被美國列為邪惡軸心的四個國家，俄羅斯，伊朗，北韓，中國，現在呈現不安情況，川普如果不展現魄力，連北韓也會跳出來叫囂，所以，以戰止戰，問題是後續效果，如果戰略失敗，有人擔心第三次世界大戰真的爆發，這也促使黃金近日來價格高漲。

川普下棋，不循常規，經常讓人錯愕，下令攻擊蘇萊曼尼，並未告知國會，這一點也使川普被媒體抨擊，尤其是美中貿易談判協議，還在半空中，現在這件暗殺行動是為什麼？但是，也有媒體認為，川普敢承擔過去歐巴馬和小布希兩位總統，想做而無法做的事，也算是有勇氣和擔當。

中國對川普攻擊伊朗，表現出少見沉默，因為中國現在自顧不暇。

親保守派的「福斯電視」認為，川普應該集中力道，把中國解體，才是首要工作，打擊伊朗，根本是節外生枝，但是，親左派的「無線新聞網」CNN則認為，中國不是蘇聯，川普想在任內搞垮中國，這是不可能的任務，就算川普連任，再給川普4年，也不是簡單的工程，川普想效法雷根總統，成為滅共的天選之人，話說來容易，行動起來並不簡單。

封鎖中國經濟不容易

1月4日，CNN一篇專欄，題目是中國不是蘇聯，作者是威斯特科，文中直白，中國經濟體是當年蘇聯10倍大，人口也是如此，更重要的是，當年蘇聯在冷戰環境之下，經貿往來，只限於東歐華沙組織國家，幾乎和西方國家隔離狀態，而西方國家也對蘇聯採取禁運，蘇聯崩解的原因，當然和經濟被封鎖，軍費開銷太大，以及長達10年阿富汗戰爭有很大關係，但是，現在要封鎖中國經濟，並不容易。

中國長期的經貿往來，和美國及歐盟非常熱絡，可以說是盤根錯節，一時之間要全面中止，付出的代價很大，尤其是歐盟和美國，針對打擊中共的態度，不一定可以完全配合，其次，中國是中央直轄的帝國，和蘇聯的聯邦體制不同，中國中央對地方的控制，比起蘇聯更加嚴厲，這是可以理解的，要讓中國像蘇聯一樣，先出現聯邦國的群眾運動，導致民主化，在中國實現機會並不大，當然，很多海外中國民運人士卻看法樂觀，認為香港的反抗運動，會促成境內的人民革命，尤其是美中貿易戰爭已經重創中國經濟，雙方的認知差距很大。

美國中情局前分析員彼得馬諦斯認為，「瓦解中共政權，無法完全依靠外力，義和團的民族主義精神，是中共長期洗腦的傑作，想要顛覆中國人對中共的認同，也真的不容易，但是，經濟仍然是中國的弱點，如果加上中共貪官已經引發人民的怨恨，隨時可能爆發人民革命，造成中共倒台，如果要出現類似蘇共政權中的菁英出頭改革，可能需要有人民革命遍地烽火的開頭，只要一點點烽火，都會給中南海反習派有足夠的理由，站起來推翻中共政權，問題在於，中國經濟的忍耐力可以持續多久，中共對已經下崗的農民工和白領階級，可以安撫到甚麼時候，這才是問題的關鍵。

川普對中國政策只有加緊施壓，一條路可走，不管是民主黨或共和黨，面對大選的角逐，對中國越強悍的鷹派，越可能被選民支持，而這一點上面，川普已經拿到先機，他的連任才是中共最應該擔心的。

或許中國不是蘇聯，但是，所有帝國的崩潰，樣子其實是一樣的，因為老百姓不想演了，打算「冰的」。