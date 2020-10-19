2019年6月23日，凱道上演「反紅媒運動」，人數更多，從七年前的五千人，變成十萬人，而且還要冒雨上街，更加辛苦，當年我們的懦弱，換來必須更大的努力。圖／取自「拒絕紅色媒體，守護臺灣民主」臉書，維基百科，民報合成

媒體巨獸一旦形成，而且被敵人所用，夾持言論自由保護傘，充當敵人心理戰爭機器，或變成黨派政爭工具，巨獸如果超越媒體自我要求的道德底線，力量甚至大於國家政府，可以顛覆政權，則邦國危夷。

美國大選讓我們見識紅色滲透美國，操控媒體的力量，拜登家族醜聞被自家電腦揭露之後，親民主黨的推特和臉書大力封鎖，擔心醜聞會使拜登落選，這些網路大亨看好拜登，為拜登壓制事實真相，是否背後有中共影子，還很難說，因此川普高喊：「拜登當選，中國贏了」。

寫完〈 中天大到不能關嗎？ 〉，意猶未盡，所以持續寫，我仍然維持初衷，政府應該學習美國，如同「時代力量」立委提案，給中天電視中共代理人名分，而不是關掉中天。

我為言論自由坐牢

朋友來電關心：「我會因為官司被抓去關嗎」？我真的無言以對，說來慚愧，我一生被關進牢裡三次，第一次就是因為96年搞地下電台，幫民進黨助選，我生性浪漫，一開頭就知道彭教授肯定選輸，助選只是為了見證台灣民主的一刻而已，也為了突破國民黨的言論管制，下場是電台被抄台，人被抓去關，美好家庭破碎，落難江湖。

第二次被關是在俄羅斯，因為車輪牌護照不正確，被誤為偷渡客，所以被關進俄羅斯黑牢，第一次感受北國寒冷滋味。這一次，居然又是因為言論自由，但是，對象不是執政政府，而是媒體大怪獸，怪獸無需政府公權力，有金錢在手就可以用司法追殺你，小媒體被大媒體控告，正在台灣發生。



2019.6.23反紅媒遊行有數萬民眾參與。圖／取自「拒絕紅色媒體，守護臺灣民主」臉書，維基百科，民報合成

現在有點後悔，當年走上街頭，反媒體壟斷不過賣力，所以這隻怪獸越來越大尾，而且已經大到不能關，怪獸後面還有撐腰的紅色巨龍，周邊更有眾多藍營政客，以言論自由理由出面圍事，我真的很想把這一幕顛倒的世界寫成小說，居住在台灣，總是讓人驚奇不斷。

我還記得2012年9月1日，反媒體壟斷運動的動機是旺中集團吃下中國時報，還吃下中嘉，加上旺中案走路工事件，幾件事情弄在一起，引起媒體界恐慌，因為，阿扁上台，剛剛把黨國壟斷的媒體做一個清掃，現在又來一個大財團辦媒體，所以引起不安，當時的遊行訴求就是不希望大財團壟斷媒體，很多年輕人手持「你好大，我不怕」的牌子，我還專程從隱居的山區下山，搭乘遊覽車北上，加入遊行隊伍，看到馮光遠手上拿著「我們都是錢衷時」口號牌子。遊行大約五、六千人，走到中國時報大樓，向旺中集團遞交抗議書，然後就結束了。

這場遊行無法阻止旺中變大，七年之後，也就是2019年6月23日，凱道上演「反紅媒運動」，人數更多，從七年前的五千人，變成十萬人，而且還要冒雨上街，更加辛苦，當年我們的懦弱，換來必須更大的努力，這個世界的道理就是如此。



2012年9月1日，反媒體壟斷運動中，馮光遠舉著「我們都是錢衷時」參加反媒體壟斷大遊行。圖／擷自維基百科，公有領域

依法登記為代理人

紅色媒體利用言論自由反自由，不只美國正發生，紐澳以及歐洲和台灣同樣無法逃避，這是中共顛覆全世界，封鎖世人耳目，進行媒體認知作戰一部分，如果可以依法登記代理人，至少讓人民知道：國家宣傳機器和自由媒體的差別，過去黨國時代，國民黨辦報，宣揚政治理念，只開放很小的言論空間，因為，在中國失敗的陰影糾纏著，國民黨曾經被支持中共的左派媒體宣傳心戰打敗，所以嚇到了，解嚴之後，言論管制在台灣被打破，大家有說話的自由，不怕被關，辦媒體也無須冒著生命危險，所以財團辦報開始流行起來，問題是，不是有錢就可以辦媒體，報業競爭的年代快速落幕，很多財團也開始收手，只剩下背景夠硬的財團，因此，旺中集團開始鯨吞媒體，終於成為今天的大怪獸。

如果旺中財團辦媒體只為了賺錢，大概沒太大問題，問題是：旺中背後的紅色影武者，太令台灣人感到害怕，他對政府的批判，總是帶著某種無法形容的惡意，甚至刻意放大，而且過度靠向中共黨機器，這也使旺中爭議不停。在言論自由下，罵台灣政府不是禁忌，只要有問題，人人可罵，問題是不敢罵中共，才是大問題，如果以台灣所信奉的普世價值標準來看，中共作風比現在的台灣政府更應該罵，這個政權對人民更惡劣無情，除非你認為中共政府對待人民很棒，否則不可能找不到缺點可罵，這才是旺中被質疑的地方，至於假訊息太多，只算是小事而已。

10月15日，中國時報刊登一則消息，2018年選舉期間，陳其邁的造勢場子，當時由邱議瑩主持，邱議瑩在場子中說了一句台語：「大家攏無走」，意思是讚美群眾，力挺陳其邁，沒有離開，但是中天卻故意把話語曲解為：「大家攏賣走」，差一字，意思完全不同，此話有一種拜託群眾不要走開的意味，用一個字宣傳，造成民進黨候選人氣勢很糟的印象，民進黨總部因此提告，結果NCC罰款中天20萬，理由是未盡到真實查核責任，中天不服氣，告上法院，台北地院判決下來：中天勝訴，理由是：「媒體的言論自由，必須保護，以免受到政府約束，造成監督政府的卻步」，這個判決很棒，我喜歡，但是，我寫出〈 無知是通往奴役的道路 〉，被台北地院起訴的理由，剛好是未盡到事實查核責任，所以，中天可以隨便說說，變造文字，無須查核事實，NCC也不能開罰，但是小媒體質疑大怪獸，就要真實查核，難道中天大到不能罵？

依照這樣推理下來，台灣政府還不如換給中天來做，如此一來，我至少還有罵政府的空間，享受一點言論自由。