國際貨幣銀行對美國脫鉤中國議題，第一次表態說，「談何容易」，「中共國」不想脫鉤，因為和西方國家糾纏，可以持續吸血，累積財富，提升科技，對紅色擴張全球，有百利無一害，但是，中共另一隻手也進行超前準備，預防有一天脫鉤美國真的到來，如果真的走到那一天，意味著歷史上，東西方兩大陣營冷戰對立局面又會重現，以中共為主的獨裁專政集團，和西方民主集團，雙方堅壁清野，各自貿易，各自生活。

IMF認為40年，美中糾纏問題相當複雜，脫鉤很困難，但是，也不表示無法脫鉤，問題仍然在於決心。

為了防止歐盟國家加入美國反共行列，王毅東奔西跑，現在看來效果有限，武漢瘟疫之後，歐洲對中共態度，已經多少修正，王毅還是老話，「中國會更大市場開放，更大金融自由，更大力保護智慧財產」，但是，美麗的謊言沒有時間表，沒有執行力度，這些空話喊了30年，歐洲國家不會再輕易受騙，全球化對中共是口號，中共卻是實際獲利者，因為中共嘴巴喊全球化，卻實施保護主義，產品補貼，金融自由也是口號，你投資中國的錢，照樣無法匯出，中共加入國際組織，目的只是把關，防止台灣進門，中共也從不遵守這些國際組織的規範，目標是為了控制而已，從武漢瘟疫就可以看見中共如何控制世衛組織，這一次，世衛組織進入中國進行瘟疫發生的獨立調查，卻無法進入案發地的武漢，就可以知道，中共是如何玩弄這些國際組織，美國已經從中共這些口號中覺醒，歐洲國家卻仍然半夢半醒。

美國脫鉤為了自救

美國的覺醒是為了自救，所以，川普的角色是真正的「吹哨者」，從川普的嘴裡喊出，「美國危險了」，這句話也真正觸動保守派的內心，使民調上揚，川普不只是吹哨者，而是真正以行動力，要解決美國危險的人，而民主黨長年扮演使美國陷入危險的政黨，所以川普才會說，「拜登當選，中共將擁有美國，大家一起學習中文」，這句話當然不是危言聳聽。

斯伯丁在「隱形戰爭」一書中描述，歐巴馬政府是如何出買美國，當時，拜登就是副總統。

2015年，斯伯丁還在美國參謀聯席會議上任職時候，收到一份文件，美國將和中共簽署「123協議」，請參謀聯席會議評估，斯伯丁看完文件，第一個反應就是不能簽署，因為所謂「123協議」就是美國在1954年訂下的「原子能法案」中的第123條，根據這個法案，美國可以與其他國家分享核能技術，這裡所指是非戰爭武器的核能技術，一但美中簽署協議，根據這個法案，中共將可以向美國購買最先進的西屋電氣AP1000型核能發電廠，一但掌握這個發電廠的「核子反應爐」，中共使用「逆拆解方法」就可以自己製造，並且把它使用在海軍的核子反應爐上面，變成美國海軍的威脅，斯伯丁把他的顧慮寫成分析報告，但是，無法阻擋華府的政客，最後，歐巴馬還是放行，中共還是取得西屋電器的AP1000型的核能發電廠技術，現在卻用在中共核潛艇上，用來對付美國。

8月29日，中共解放軍對南海投射兩個東風26導彈，這個導彈射程3000到4000公里，從青海基地投射，被視為「航母殺手」藉此向美國海軍警告，中共導彈技術今天有很大進步，原因是美國用條約把自己綑綁了。

美國自綁手腳便宜中共

1987年，美俄簽署「中程核武導彈條約」，根據這個條約，美俄兩國不准生產500到5000公里射程的核武導彈，因此到1991年，美國遵守條約銷毀了2692枚中程核子導彈，但是，卻給了俄羅斯和中共機會，俄羅斯把技術賣給中共，現在中共的中程導彈，可以直接威脅美國，甚至投射到南海，針對美國航母，川普上台後，已經把這個條約廢除，原因就在這裡。

斯伯丁說，「中共軍武強大，美國自己必須負很大責任」，斯伯丁坦言，缺乏紅色供應鏈，美國的戰爭只能打短期，無法持久，這句話的意思很耐人尋味，因為，美國法律雖然明文規定，美國軍隊所使用武器或用品，禁止向非美國地區採購，美國國防部也遵守法律，問題是很多零件卻來自「中共國」，例如反裝甲飛彈，或者從無人機或戰鬥機上發射的空對地飛彈，裡面的推進器卻是來自中國，更糟的是特戰隊使用的夜視鏡，裡面有一種原料稱為「鑭」，就是來自中國，還有軍方使用的通訊手機，也是中國製造，林林種種，美國軍隊使用中國製造用品太多了，這種請況比美國把醫療用品或口罩生產，放在中國更嚴重，真的開戰，美國可以撐多久，短時間可以，但是長時間就難說了。

所以，川普喊出脫鉤，首先要把醫用品製造企業搬回來，接著就是國防軍工複合體的零組件，因為這才是美國國防最致命的地方。

川普喊脫鉤，當然已經看到問題的嚴重，更不用說那些把美金送到中共手上的華爾街菁英了。