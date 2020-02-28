南韓中鏢了！日本中鏢了！原因無他，就是因為文在寅和安倍過分親共又親中。圖／擷自央視Youtube

面對中國武漢肺炎來勢洶洶，為什麼現在南韓離離落落！而日本挫哩等！套一句美國總統選舉俚語：笨蛋！問題在親共！笨蛋！問題在親中！

人類面對新的傳染病，本來就要十分謙卑，再怎麼小心都不為過，小心駛得萬年船，不可以過分輕信共產黨的話；中共幾十年來在國際組織下了許多功夫，現在世界衞生組織都成了中國不衞生組織了。

共產黨會祭出武漢封城，就是因為他們最先看到武漢肺炎病毒凶狠的一面，但是隠匿疫情，讓其他國家掉以輕心，中國共產黨對不起全世界。

南韓中鏢了！日本中鏢了！原因無他，就是因為文在寅和安倍過分親共又親中；對新興病毒的可能危險性視若無睹置若罔聞，以至於淪落到今天的地步。

台灣絕對沒有樂觀的理由，因為台灣有舔共藝人台商政客以及其二代和利益共生集團，擅長用一些似是而非的歪理，以糖衣包毒藥，欺騙台灣人民，如果台灣民眾相信他們就真的輸了。

口蹄疫是中國來的！SARS中國來的！武漢肺炎是中國來的！228大屠殺是中國來的！白色恐怖是中國來的！威脅武力犯台是中國來的！外國人來台A健保，不但毫無羞恥心，不知感恩，得了便宜又賣乖，也有很多是中國來的！健保漏洞愈快補愈好，要秉持公平正義的理念；第一：國人優先原則，第二： 居住台灣原則。

內心愛中國的人不管是否領有中華民國身分證，他們常常見不得台灣好，會害死台灣，試問：愛俄羅斯的美國人會不會害死美國？愛納粹德國的人，會不會害死歐洲人！

武漢肺炎和流行性感冒最大的不同在於武漢肺炎會造成肺纖維化，造成永久性傷害；其死亡率遠高於流行性感冒。

武漢肺炎的防治相當困難，潛伏期範圍很大，未有症狀前已經可以人傳人；好像共產黨一樣，可以躲在窯洞內伺機而動。

今天是228紀念日，國人更應時刻警惕：親共的，親中的，舔共的，賣台的，沒一個好東西！